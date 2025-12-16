تطمیع مالی نمایندگان پارلمان اروپا برای پشتیبانی از تشکیلات مریم رجوی

مریم رجوی، رهبر مجاهدین خلق، مرتباً در سالنهایی از پارلمان اروپا ظاهر میشود و سخنرانی میکند تا از “تغییر رژیم” در ایران حمایت کند. او خواستار حمایت بینالمللی از به اصطلاح مبارزه مردم ایران علیه حکومت ایران میشود، بر حقوق بشر و حقوق زنان تأکید میکند و طرح به اصطلاح شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) […]
مریم رجوی، رهبر مجاهدین خلق، مرتباً در سالنهایی از پارلمان اروپا ظاهر میشود و سخنرانی میکند تا از “تغییر رژیم” در ایران حمایت کند. او خواستار حمایت بینالمللی از به اصطلاح مبارزه مردم ایران علیه حکومت ایران میشود، بر حقوق بشر و حقوق زنان تأکید میکند و طرح به اصطلاح شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) را برای “یک جمهوری دموکراتیک و سکولار” ارائه میدهد. با این حال، موضع پارلمان اروپا در مورد مجاهدین خلق حمایتی نیست.
در حالی که سازمان مجاهدین خلق توسط اتحادیه اروپا از فهرست سازمانهای تروریستی خارج شده است، اعضای پارلمان اروپا گهگاه با این گروه و رهبر آن، مریم رجوی، تعامل داشتهاند. این تعامل لزوماً نشان دهنده حمایت رسمی کل پارلمان نیست.
تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا که از مجاهدین خلق حمایت کردهاند، آنها را جایگزینی برای جمهوری اسلامی میدانند، در حالی که دیگر نمایندگان نگرانیهایشان درباره سابقه حقوق بشری این گروه چه در گذشته و چه اکنون و رویکردها و رفتارهای فرقه مانند آن مطرح کردهاند.
دلایل دیدارهای برخی اعضای پارلمان اروپا با مریم رجوی، علیرغم گزارشها و اسناد نقض حقوق بشر در داخل گروه او، متنوع هستند. دلایل این افراد میتواند شامل نگاه به پتانسیل مجاهدین خلق برای تغییر رژیم در ایران، تمایل به تعامل با همه گروههای مخالف صرف نظر از پیشینه بدنام آنها، و/یا عدم آگاهی از ماهیت این تشکیلات یا عدم پذیرش انتقادات مطرح شده علیه این سازمان باشد.
لابی ثروتمند و فعال مجاهدین خلق
مجاهدین خلق به طور فعال سیاستمداران و نهادهای اروپایی را لابی کرده و خود را به عنوان یک جایگزین دموکراتیک برای حکومت ایران معرفی کرده است. این تلاش لابیگری شامل دعوت از اعضای پارلمان اروپا به رویدادهای آنها و به پایگاههایشان در فرانسه و آلبانی بوده است. فعالیتهای لابیگری و روابط عمومی مجاهدین خلق اغلب شامل پرداخت دستمزد به افراد برای شرکت در رویدادها، نوشتن در رسانهها و حمایت از آنها میشود.
منتقدان، از جمله اعضای سابق و سازمانهای حقوق بشری، پیوسته مجاهدین خلق را به نقض شدید حقوق بشر، از جمله شکنجههای روانی و جسمی، طلاقهای اجباری و انزوا از دنیای خارج در اردوگاههایشان متهم کردهاند. تلاشهای لابیگری گسترده و با بودجه خوب مجاهدین خلق در دولت ایالات متحده بارها توسط رسانههای مستقل تأیید شده است. تعداد زیادی از روزنامهها و رسانهها، گزارشها و تحلیلهای پژوهشی و مستندی منتشر کردند که نشان میدهد سیاستمداران مختلف آمریکایی برای سخنرانی در رویدادهای مجاهدین خلق، مبالغ هنگفتی حقالزحمه دریافت کردهاند.
یکی از جامعترین گزارشها توسط نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۱ منتشر و متعاقباً بهروزرسانی شد. این گزارش جزئیات چگونگی پرداخت مبالغ هنگفت توسط مجاهدین خلق، در حالی که هنوز در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی وزارت امور خارجه ایالات متحده قرار داشت، به چهرههای برجسته آمریکایی برای سخنرانی در کنفرانسها و تجمعاتشان را شرح داد. این پرداختها از ۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای هر حضور متغیر بود. رودی جولیانی، جان بولتون، نیوت گینگریچ، هاوارد دین و تام ریج چهرههای کلیدی هستند که اغلب در این گزارشها به آنها اشاره میشود.
بهرهمندی نمایندگان پارلمان اروپا از بریز و بپاشهای مجاهدین
ماهیت تلاشها در پارلمان اروپا معمولاً شامل هزینههای مربوط به رویدادها، سفر، پروازهای لوکس و اقامت و روابط عمومی بوده است. افرادی مانند استروان استیونسون، نماینده سابق اسکاتلندی پارلمان اروپا، یکی از مدافعان برجسته و ثابت قدم مجاهدین خلق است. او همراه همیشگی مریم رجوی در پارلمان اروپا است. منتقدان و برخی رسانهها به طور گسترده معتقدند که او با توجه به ماهیت حرفهای و فراوانی تعاملاتش، برای حمایت خود پاداش مالی یا مزایای دیگری دریافت میکند.
مجاهدین خلق از طریق سازمانهای پوششی مختلف خود، در واقع مبالغ قابل توجهی را صرف فعالیتهای لابیگری در اروپا و ایالات متحده کرده است. در واقع، این گروه از منابع مالی قابل توجه خود برای تأثیرگذاری بر سیاستمداران استفاده میکند. فعالیتهای آنها بر بهبود دادن وجهه گروه، ترویج روایت خود از حوادث تاریخی و مفاهیم و جلب حمایت سیاسی متمرکز است.
رویدادهای پر تجملی که مجاهدین خلق برگزار میکند و هزینههای بالای پرداخت شده به سخنرانان برجسته برای سخنرانی به نفع گروه، نشان دهنده قدرت مالی دستگاه لابیگری این گروه است. عدم شفافیت منابع مالی مجاهدین خلق و بودجه و لابیگری سیاسی آن نیز بیاعتباری این گروه را در تعاملات مالیاش برجسته میکند. نمایندگان پارلمان اروپا که از مریم رجوی در راهروهای پارلمان استقبال میکنند، باید بدانند که با حمایت از یک گروه تروریستی سابق با سابقه خشونتآمیز، کشتن غیرنظامیان، حاکمیت غیردموکراتیک و نقض حقوق بشر در اردوگاههایش در عراق، فرانسه و آلبانی، تنها اعتبار خود را به خطر میاندازند و در رسیدن به اهداف مدنظرشان ناکام میمانند چرا که این گروه در میان مردم ایران به شدت مورد تنفر است.
مزدا پارسی