معرفی تعدادی از کتاب های منتشر شده با موضوعیت مجاهدین خلق

هفته کتاب و کتابخوانی فرصت مناسبی است تا با منابع مهم و مستند پیرامون یکی از پرحاشیهترین گروههای سیاسی تاریخ معاصر ایران، یعنی سازمان تروریستی مجاهدین خلق آشنا شویم. کتابهای فراوانی در این حوزه منتشر شدهاند که به مخاطب کمک میکنند تا موضوع را از جنبههای گوناگون تاریخی، امنیتی، اجتماعی و حتی خاطرات شخصی تجربهکند. […]
هفته کتاب و کتابخوانی فرصت مناسبی است تا با منابع مهم و مستند پیرامون یکی از پرحاشیهترین گروههای سیاسی تاریخ معاصر ایران، یعنی سازمان تروریستی مجاهدین خلق آشنا شویم. کتابهای فراوانی در این حوزه منتشر شدهاند که به مخاطب کمک میکنند تا موضوع را از جنبههای گوناگون تاریخی، امنیتی، اجتماعی و حتی خاطرات شخصی تجربهکند.
در ادامه، ۲۸ عنوان از شاخصترین کتابها، با توضیح کوتاه برای هر یک معرفی میشود:
1. سازمان مجاهدین خلق: پیدایی تا فرجام (۱۳۴۴-۱۳۸۴)
• نویسنده: گروه پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
• موضوع کتاب: جامعترین منبع درباره تاریخ، رویدادها، تحولات و افول سازمان از پایه تا سراشیبی نابودی.
2. از مجاهدین خلق تا منافقین
• نویسنده: مهدی حقبین
• موضوع کتاب: تحلیل تطور ایدئولوژیک و سیاسی گروه از مبارزه تا آشکار شدن چهره تروریستی پس از انقلاب.
3. عملیات مهندسی
• نویسنده: محمدحسن روزیطلب و محمد محبوبی
• موضوع کتاب: مستندی تکاندهنده از عملیاتهای تروریستی شاخه نظامی و افشای سیاستهای خشونتآمیز در سالهای نخست انقلاب.
4. خوابگردها
• نویسنده: دکتر صفاءالدین تبرائیان
• موضوع کتاب: روایتی اسنادی و گفتگو محور از مذاکرات مخفیانه رهبران سازمان با دستگاه اطلاعاتی حزب بعث عراق.
5. رعد در آسمان بیابر
• نویسنده: محمدحسن روزیطلب و محمد محبوبی
• موضوع کتاب: روایت مبارزان امنیتی و اطلاعاتی ایران در مقابله با موج تروریسم منافقین در دهه ۶۰.
6. حرکت در جهنم به نیت بهشت
• نویسنده: محمدحسن روزیطلب
• موضوع کتاب: واکاوی علل سقوط و سرگردانی رهبران سازمان در دام فرقهگرایی و خشونت.
7. خداوند اشرف
• نویسنده: حجت سید اسماعیلی
• موضوع کتاب: بررسی فرقهای شدن سازمان و سیاستهای سرکوب درونگروهی و مناسبات خاص اشرف.
8. پرونده مسکوت
• نویسنده: محمدحسن روزیطلب و محمدمهدی اسلامی
• موضوع کتاب: بررسی اسناد و اسرار انفجار نخستوزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ و نقش سران گروه در این واقعه.
9. عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین
• نویسنده: محمدعلی صدرشیرازی
• موضوع کتاب: تجزیه وتحلیل ابعاد عملیات مرصاد و سقوط سازمان و پیامدهای آن برای سرنوشت گروه و اعضا.
10. شرح تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران و مواضع آن
• نویسنده: احمدرضا کریمی
• موضوع کتاب: روایت تاریخی، مواضع و اشتباهات سازمان به قلم یکی از اعضای قدیمی.
11. منافقین خلق
• نویسنده: مهدی حقبین
• موضوع کتاب: معرفی ساختار و فعالیتهای ضدملی گروهک منافقین بر پایه اسناد و شواهد رسمی.
12. مروری بر تاریخچه و تفکرات سازمان مجاهدین خلق
• نویسنده: وحید خضاب
• موضوع کتاب: تاریخچهای موجز و تحلیلی از افکار، استراتژیها و سیر سقوط سازمان.
13. تهران تا تیرانا
• نویسنده: مسعود خدابنده
• موضوع کتاب: خاطرات مسعود خدابنده از شبکه محافظان رجوی و پشتپرده زندگی سازمان در عراق و آلبانی.
14. استراتژی و دیگر هیچ
• نویسنده: محمدحسن روزیطلب و ناصر رضوی
• موضوع کتاب: گفتگوی تفصیلی حول تاکتیکها و تغییرات سیاسی استراتژیک منافقین از ابتدا تا مهاجرت.
15. تقی شهرام به روایت اسناد
• نویسنده: احمدرضا کریمی
• موضوع کتاب: شرح زندگی و تحولات تقی شهرام و نقش او در افول ایدئولوژیک و انشعاب سازمان مجاهدین.
16. تسخیرشدگان
• نویسنده: مینا شائیلوزاده
• موضوع کتاب: روایتهای تلخ اعضا و قربانیان از تجربیات پرآسیب ورود و فعالیت و فرار از سازمان.
17. میلیشیا
• نویسنده: مریم رمضانی
• موضوع کتاب: بررسی شیوه جذب نیرو و آموزش نظامی منافقین و زندگی سخت اعضای جدید در تشکیلات رجوی.
18. ناگفتههای مجاهدین خلق و پیکار
• نویسنده: حسین احمدی روحانی
• موضوع کتاب: دستنوشتههای انتقادی و تجربی مسیر مبارزه و خیانت سازمان.
19. عبور از سازمان (مجید شریفواقفی به روایت اسناد)
• نویسنده: احمدرضا کریمی
• موضوع کتاب: بازخوانی زندگی، اعتراض و سرنوشت تلخ شریفواقفی، مجاهدی که قربانی تغییر ایدئولوژی شد.
20. تبار ترور
• نویسنده: محمدحسن روزیطلب
• موضوع کتاب: کالبدشکافی ریشهها و تحولات تروریسم سازمان منافقین در دهه ۶۰.
21. حکایت زمستان
• نویسنده: مجتبی احمدوند
• موضوع کتاب: خاطرات و اسناد هولناک از فشارها و نتایج فاجعهبار مجاهدین خلق.
22. مجید شریفواقفی: خاطرات و اسناد
• نویسنده: عباس شریفواقفی
• موضوع کتاب: اسناد، عکسها و نقل قولهایی از زندگی شریفواقفی و انتخابهای قهرمانانه او.
23. منافقین! (مسعود رجوی)
• نویسنده: گروه توحیدی شریف
• موضوع کتاب: نخستین بررسی داخلی از شخصیت و تفکر رجوی قبل از تغییر فاز سازمان.
24. بررسی تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق
• نویسنده: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
• موضوع کتاب: تحلیل اسنادی و تاریخی فرآیندهای تغییر عقیدتی و آسیبشناسی گروه.
25. رازهای دهه شصت
• نویسنده: محمدحسن روزیطلب
• موضوع کتاب: پژوهشی روایی پیرامون رویدادهای تاثیرگذار و تاریک دهه ۶۰ با محور منافقین.
26. خاطرات احمد احمد
• نویسنده: احمد احمد
• موضوع کتاب: نقل تجربهها و مشاهدات یک فعال سازمان در اوج بنبستهای سیاسی و ایدئولوژیک.
27. شناخت منافقین (نگرشی موضوعی بر پدیده نفاق)
• نویسنده: علی حسینییکتا
• موضوع کتاب: تحلیل ریشههای فکری و اجتماعی نفاق با تمرکز بر رفتار و ساختار سازمان مجاهدین.
28. معیارهای شناخت منافق و شیوههای برخورد با آن در جامعه
• نویسنده: صدیقه خانی
• موضوع کتاب: راهبردهای عملی برای شناخت بافت منافقین و روشهای مقابله با آسیبهایشان.
سعی شد تا فهرست کتبی جمع آوری گردد که هر یک از جنبهای متفاوت به موضوع مجاهدین خلق و منافقین پرداختهاند؛ از تاریخ و اسناد گرفته تا خاطرات، تحلیل ساختاری و حتی بررسی روانشناسانه اعضا و سرکردگان. مطالعه این آثار میتواند چشماندازی دقیقتر و مستندتر از تأثیر این جریان بر تاریخ معاصر ایران و سرنوشت افراد آن ارائه دهد.
هفته کتاب و کتابخوانی زمان مناسبی است تا پژوهشگران، دانشجویان، فعالان رسانهای و علاقهمندان، این منابع را مرور کرده و به شناخت عمیقتر از رویدادهای مهم و تأثیرگذار دست یابند. برای تهیه هر کتاب میتوانید به منابع معتبر و مراکز اسنادی معرفی شده مراجعه کنید.
سالاری