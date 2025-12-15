اعلامیه رسمی انجمن نجات در آلبانی

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، گروهی بیش از 80 شهروند آلبانیایی در یکی از کافه های منطقه فرسکو در تیرانا بالا تجمع کردند. این جلسه به منظور بزرگداشت از این روز و همچنان بررسی وضعیت نگران کننده و نقض حقوق اساسی اعضای مستقر در اردوگاه مانزا برگزار شد. در آغاز این تجمع آقای آلدو […]

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، گروهی بیش از 80 شهروند آلبانیایی در یکی از کافه های منطقه فرسکو در تیرانا بالا تجمع کردند. این جلسه به منظور بزرگداشت از این روز و همچنان بررسی وضعیت نگران کننده و نقض حقوق اساسی اعضای مستقر در اردوگاه مانزا برگزار شد.

در آغاز این تجمع آقای آلدو سولولاری، رئیس انجمن نجات در آلبانی، پس از تبریک روز جهانی حقوق بشر به حاضران، نقض ابتدایی ترین حقوق بشر علیه اعضای اردوگاه مانزا را توضیح داد. او تأکید کرد که افراد داخل اردوگاه تحت فشار روانی و محدودیت های انسانی شدید قرار دارند و افزود: “این افراد به حمایت همه ما نیاز دارند و ما باید صدای آنها در جامعه و موسسات بین المللی باشیم.”

تجمع با شرکت فعال بیش از ۸۰ شهروند برگزار شد که بر ضرورت آگاهی دهی و حمایت از حقوق بشری اعضای اردوگاه مانزا تاکید کردند.

گزارش کامل این دیدار همراه با فیلم و عکس به زودی منتشر خواهد شد.