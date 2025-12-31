خلاصه گزارش مهمترین فعالیت های انجمن نجات آلبانی در ماه آذر سال 1404 که در سایت نجات انعکاس یافته است به قرار زیر می باشد: *سه شنبه 4 آذر 1404 روزی که حقیقت دوباره فریاد شد روایت تکاندهندۀ کنفرانس “خشونت علیه زنان” در تیرانا در کنفرانسی که انجمن نجات آلبانی با موضوع خشونت علیه زنان […]
خلاصه گزارش مهمترین فعالیت های انجمن نجات آلبانی در ماه آذر سال 1404 که در سایت نجات انعکاس یافته است به قرار زیر می باشد:
*سه شنبه 4 آذر 1404
روزی که حقیقت دوباره فریاد شد
روایت تکاندهندۀ کنفرانس “خشونت علیه زنان” در تیرانا
در کنفرانسی که انجمن نجات آلبانی با موضوع خشونت علیه زنان در سازمان مجاهدین خلق برگزار کرد، صحنههایی رقم خورد که قلب هر انسان آزادهای را به لرزه درمیآورد. در بخشی از برنامه، ویدئویی پخش شد که در آن تعدادی از زنانی که سالها در سازمان مجاهدین خلق مورد سوءاستفاده، تحقیر، خشونت جنسی و روانی قرار گرفته بودند، با شجاعت تمام حقیقت را بازگو میکردند. این ویدئو، سکوت سالن بزرگ کنفرانس را شکست و آن را به دریایی از اندوه، خشم و همدردی تبدیل نمود.
*جمعه 7 آذر 1404
جشن استقلال و آگاهی
گزارش کوتاه از مراسم روز استقلال آلبانی
به مناسبت روز استقلال کشور آلبانی، انجمن نجات آلبانی مراسمی در سالن یکی از هتلهای شهر تیرانا برگزار کرد. این برنامه که میتوان آن را “جشن استقلال و آگاهی” نامید، با پخش سرود ملی آلبانی آغاز شد و سپس نماهنگی درباره تاریخ و فرهنگ این کشور به نمایش درآمد.
در این برنامه، دو وکیل آلبانیایی به سخنرانی پرداختند و همچنین دو خانم نیز صحبتهای کوتاه اما تأثیرگذاری ارائه دادند. گروهی از هنرمندان در این مراسم حضور داشتند؛ یک ترانه به صورت گروهی اجرا شد و دو خواننده نیز یک ترانه دوصدایی بسیار زیبا اجرا کردند که فضای سالن را پر از شور و شعف کرد.
*سه شنبه 11 آذر 1404
کمپین خیابانی انجمن نجات آلبانی
برده داری هنوز زنده است و ما شاهد آن هستیم
به مناسبت روز جهانی لغو برده داری، اعضای «انجمن نجات آلبانی» با حضور در مرکز تیرانا، تراکت های اطلاع رسانی را در میان مردم پخش کردند که واقعیتی که سال ها در پشت پرده نگه داشته می شود، را نشان می دهد.
در جریان این کارزار خیابانی، اعضای انجمن نجات با شهروندان تیرانا صحبت کرده و توضیح دادند که چگونه در درون فرقه رجوی، فرد به یک ابزار مصرفی و جایگزین تبدیل می شود؛ نوعی بردگی که با زنجیر و شلاق ظاهر نمی گردد، بلکه با کنترل ذهن، سرکوب احساسات و حذف کامل آزادی های فردی ظهور پیدا می کند.
*جمعه 14 آذر 1404
انگیزه تازه برای ادامه مسیر
گزارش جلسه انجمن نجات آلبانی با اعضای انجمن نجات خوزستان
جمعی از اعضای انجمن نجات آلبانی که خود از جداشدگان فرقه رجوی هستند، جلسهای صمیمی و پربار با تعدادی از دوستانی که سالها پیش از این فرقه جدا شده و اکنون در ایران زندگی میکنند، برگزار کردند.
در این نشست درباره فعالیتهای جاری، انتظارات خانوادهها و مسائل مهم مرتبط با روند روشنگری و حمایت از رهایی اعضای گرفتار گفت و گو شد. مرور خاطرات تلخ و شیرین گذشته، یادآوری رنجها، و البته لحظاتی از خنده و همدلی، رنگ و حال تازهای به این دیدار داد.
*چهارشنبه 19 آذر 1404
سفر به سوی یک تراژدی انسانی
مصاحبه آلدو سولولاری با تلویزیون ام سی ان MCN آلبانی
آلدو سولولاری رئیس انجمن نجات آلبانی در برنامه «Informacion» شبکه MCN شرکت کرد؛ برنامهای که فرصت داد تا وی مسیر حرفهای و انسانی خود را توضیح دهد، دربارهٔ مستندهایش پیرامون جداشدگان سازمان مجاهدین خلق (MEK) سخن بگوید و همچنین از فعالیتهایش برای روشن کردن حقیقت زندگی افرادی بگوید که دههها در انزوا زندگی کردهاند.
آلدو در روایتی در این خصوص نوشته است: “سالهاست که با انجمن «نجات» همکاری دارم؛ انجمنی که نماینده ایرانیان جداشده و ناراضی از سازمان مجاهدین خلق است. آنها مرا با واقعیتی آشنا کردند که هیچ شباهتی به تصویری که MEK در عرصه بینالمللی ارائه میدهد ندارد. واقعیتی تلخ، همراه با فشار روانی، انزوا، جدایی اجباری خانوادهها و نقض گسترده حقوق بشر.
*چهارشنبه 19 آذر 1404
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
تجمع به دعوت انجمن نجات آلبانی
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، گروهی بیش از 80 شهروند آلبانیایی در یکی از کافه های منطقه فرسکو در تیرانا تجمع کردند. این جلسه به منظور بزرگداشت از این روز و همچنین بررسی وضعیت نگران کننده و نقض حقوق اساسی اعضای مستقر در اردوگاه مجاهدین خلق در نزدیکی شهر مانزا برگزار شد.
در آغاز این تجمع آقای آلدو سولولاری، رئیس انجمن نجات آلبانی، پس از تبریک روز جهانی حقوق بشر به حاضران، نقض ابتدایی ترین حقوق بشر علیه اعضای اردوگاه مانزا را توضیح داد. او تأکید کرد که افراد داخل اردوگاه تحت فشار روانی و محدودیت های انسانی شدید قرار دارند و افزود: “این افراد به حمایت همه ما نیاز دارند و ما باید صدای آنها در جامعه و موسسات بین المللی باشیم.”
*جمعه 28 آذر 1404
برگزاری برنامه انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز جهانی مهاجر
در برنامه انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز جهانی مهاجر، حمید آتابای از اعضای این انجمن و از جداشدگان از فرقه رجوی، با اشاره به تجربه شخصی خود، وضعیت مهاجرانی را که در چارچوب این فرقه به آلبانی منتقل شدهاند تشریح کرد.
وی تأکید نمود که این افراد، مطابق اصول حقوق بشر و قوانین بینالمللی، باید از حقوق اولیه انسانی برخوردار باشند، اما نه تنها این حقوق رعایت نشده، بلکه ساده ترین نیازها و آزادیهای فردی آنان نیز به صورت سیستماتیک نقض و سرکوب شده است.
آتابای با بیان مشاهدات عینی خود، خواستار توجه جدی نهادهای مسئول و حقوقبشری به وضعیت قربانیان فرقه رجوی و حمایت عملی از حقوق انسانی آنان شد.
لینک به سایت انجمن نجات آلبانی به زبان های آلبانیایی و انگلیسی و فارسی
https://nejatalbania.com/
عاطفه نادعلیان