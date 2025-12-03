برده داری هنوز زنده است و ما شاهد آن هستیم

به مناسبت روز جهانی لغو برده داری، اعضای انجمن «نجات» در آلبانی با حضور در مرکز تیرانا، تراکت های معلوماتی را پخش می کنند که واقعیتی را که سال ها در سایه نگه داشته می شود، نشان می دهد: برده داری مدرن در اردوگاه اشرف۳ در مقر فرقه رجوی این تراکت ها اعترافات مستقیم افرادی […]

به مناسبت روز جهانی لغو برده داری، اعضای انجمن «نجات» در آلبانی با حضور در مرکز تیرانا، تراکت های معلوماتی را پخش می کنند که واقعیتی را که سال ها در سایه نگه داشته می شود، نشان می دهد:

برده داری مدرن در اردوگاه اشرف۳ در مقر فرقه رجوی

این تراکت ها اعترافات مستقیم افرادی هستند که سالها در روابط بسته و بخش سازمان MEK زندگی کرده اند؛

جایی که «حق بیرون رفتن» وجود نداشت، «ارتباط با خانواده» ممنوع بود.

و جایی که مالکیت، انتخاب و حتی احساسات انسانی جرم محسوب می شد.

در جریان این کمپین خیابانی، اعضای انجمن نجات با شهروندان تیرانا صحبت کرده و توضیح دادند که چگونه در درون این فرقه، مرد به یک ابزار مصرفی و جایگزین تبدیل می شود؛

نوعی بردگی که با زنجیر و شلاق ظاهر نمی شود، بلکه با کنترل ذهن، مصادره احساسات و حذف کامل آزادی فردی ظاهر می شود.

این ابتکار یک یادآوری لازم از یک حقیقت مهم بود:

سکوت در برابر چنین نوعی بردگی همکاری با بی عدالتی است.

همراه با این پست، عکس هایی از تراکت های توزیع شده و گفتگوهای اعضای انجمن با شهروندان تیرانا منتشر می شود تا واضح تر نشان دهد که برده داری در قرن ۲۱ هنوز نفس می کشد – در کمپ اشرف ۳.