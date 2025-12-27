تعهدی از جنس نجات

تاکنون در خصوص انجمن نجات و ضرورت شناختی نسبت به فعالیت اعضای آن صدها مقاله و محتوا توسط اعضای جدا شده و خانواده های اعضای فریب خورده مجاهدین در سایت نجات و شبکه های اجتماعی انتشار یافته است. واژه نجات از واژگان امید بخش قرآنی و یکی از مظاهر رحمت و لطف الهی است‌ که […]

تاکنون در خصوص انجمن نجات و ضرورت شناختی نسبت به فعالیت اعضای آن صدها مقاله و محتوا توسط اعضای جدا شده و خانواده های اعضای فریب خورده مجاهدین در سایت نجات و شبکه های اجتماعی انتشار یافته است. واژه نجات از واژگان امید بخش قرآنی و یکی از مظاهر رحمت و لطف الهی است‌ که حق تعالی برای فراهم‌ سازی بستری مناسب جهت رهایی از ظلمت، رسیدن به نقطه‌ ای‌ امن و مطمئن، یا ایجاد فرصتی دوباره برای هدایت و تمهیدی در جهت ایصال به کمال، شامل‌ حال انسان کرده است .

از بدو آغاز فعالیت و تاسیس انجمن نجات، تمامی اعضای آن که ظلم و ستم و جنایات سرکردگان گروه رجوی را تجربه کردند با رویکردی متفاوت با اهداف بشردوستانه با میل نجات اعضای فریب خورده در مناسبات مجاهدین خلق با چاشنی تعهد، وارد عرصه رویارویی با عناصر پلید و سران مجاهدین خلق شدند. برای تک تک اعضای این نهاد، تعهد همواره به ‌عنوان یکی از پایه‌های بنیادین روابط انسانی شناخته شده و نقش کلیدی در پایداری این پیوندها ایفا کرده است، طوریکه مفهوم تعهد مبدل به پذیرش مسئولیت و تلاش مستمر برای دستیابی به اهداف انجمن نجات شده است و آنچه تعهد را از تمایلات زودگذر در ذهن اعضا متمایز می‌کند، پذیرش مسئولیت و تلاش مداوم در مسیر اهداف است و به لطف خدا سرچشمه تحولات مثبت بوده و تا کنون تعداد چشم گیری از فریب خوردگان از مناسبات مجاهدین نجات یافتند.

هر چند تمامی اعضای انجمن نجات بارها از سوی عناصر رجوی مورد هجمه با اتهامات واهی قرار گرفته و می گیرند ولی فارغ از موارد حاشیه ای تعهد برای ما، یکی از اصول اساسی برای دستیابی به اهداف انسانی در مسیر نجات فریب خوردگانی است که خواسته یا نخواسته در دام مجاهدین افتاده و روح و روان شان توسط سرکردگان گروه تسخیر شده است. ما برای تحقق این هدف بی توجه به خزعبلات سران گروه رجوی و فارغ از هر نگرشی پای تعهدات انسانی خود ایستاده ایم و در کنار خانواده های دردمند تا آخرین نفس خواهیم ماند.

صمد اسکندری

فتح اله اسکندری