گذری بر بام سبز و استخر لاهیجان

در گذر از هفته کاری فشرده زندگی شخصی و کار و مسئولیت در انجمن نجات گیلان در ارتباط با خانواده های دردمند و چشم براه، پنجشنبه های تعطیل هم فرصتی است تا برای تفریح و تفرج و کسب آرامش به گشت و گذار برویم. این هفته با اشتیاق فراوان بام سبز لاهیجان (شیطان کوه سابق) را انتخاب کردیم.

شیطان کوه را سابقا شاه نشین کوه می گفتند که الان با تغییراتی که صورت گرفته است به بام سبز لاهیجان معروف شده است که زیر پایش استخر زیبا و یک جزیره خوش آب وهوا قرار دارد و عمارت کوچکی در آن خودنمایی میکند.

برای خوش گذرانی و استفاده بهینه از زیبائیهای شیطان کوه ماشین را پائین قله پارک و ۷۵۰ پله را به یاد جوانی هایمان طی کردیم که صدای شرشر آب و آبشار و نسیم خنک ، خستگی را به هیجان وصف ناپذیر تبدیل میکرد ضمن اینکه با گذر از هر پله به ارتفاع بالاتر شاهد منظره متفاوتی از شهر زیبا و شگفت انگیز لاهیجان می شدیم که زیر پایمان چونان نگینی درخشش و تلالو داشت.

وقتی بالای شیطان کوه یا همان بام سبز رسیدیم با نوشیدنی و غذای خانگی دلی از گرسنگی در آوردیم و تا مدتی به تماشای شهر نشستیم.

در آن وانفسا خاطرات زیادی از جلوی چشمانم رژه رفت و به یاد دوستانی افتادم که با هم در این شهر در فاز سیاسی با فریب و دغل در حمایت از رجوی فعالیت میکردیم که متاسفانه شماری به قربانگاه رفتند و جان شان را از دست دادند و شماری دیگر هم اکنون در اسارتگاه مانز آلبانی محبوس هستند که عمر و جوانی شان بخاطر مطامع جاه طلبانه رجوی به تباهی می رود.

صمیمانه و با قلبی آکنده از عشق و مهربانی به خانواده های چشم به راهشان از خدایم خواستم که کمک شان کند تا بتوانند به زودی با یک تصمیم قاطع از صف رجویها خلاص و به دنیای آزاد و شهر زیبایشان لاهیجان باز گردند.

اسامی اسیرانی که با خود مرور کردم و به یادشان افتادم عبارت بودند از :

ناهید و طاهره ایمانی خوشخو

نیره و احمد بازگونه

نسرین عترتی کوشالی

صفورا مقدسی

لاله نقره ساز

فرزان پورعابد

سید مرتضی میر موسوی

علی وظیفه شناس

حمید ادهم ملکی

محمد باقر بانکی

حسن بهارستانی

علی شمس افضلی

منوچهر غلامپور

اکبر کاظمی

سید ضیا مقدم

بهادر وهیمی

بچه ها منتظر دریافت خبر خوب و خوش و رهایی تان از تشکیلات سیاه رجوی هستم تا برای خانواده های عزیزتان خوش خبر باشم.

علی پوراحمد