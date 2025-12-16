دورهمی اعضای انجمن نجات استان مازندران

با رسیدن به روزهای پایانی پاییز اعضای جدا شده از تشکیلات رجوی در استان مازندران گرد هم آمدند تا درباره مسائل روز، شرایط و وضعیت کنونی مجاهدین خلق و اعضا و همچنین راه های کمک به خانواده ها در راه رسیدن به مطالبات به حق شان به بحث و تبادل نظر بپردازند. این نشست در […]
با رسیدن به روزهای پایانی پاییز اعضای جدا شده از تشکیلات رجوی در استان مازندران گرد هم آمدند تا درباره مسائل روز، شرایط و وضعیت کنونی مجاهدین خلق و اعضا و همچنین راه های کمک به خانواده ها در راه رسیدن به مطالبات به حق شان به بحث و تبادل نظر بپردازند.
این نشست در مجموعه تفریحی و گردشگری آب معدنی قرمرض در شهرستان نکا که بسیار دیدنی است برگزار شد.
گزارش کامل آن متعاقباٌ ارسال خواهد گردید.