دیدار فاضل فرهادی با اعضای انجمن نجات اراک

روز سه شنبه 18 آذرماه 1404، فاضل فرهادی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق با حضور در دفتر انجمن نجات اراک، با اعضای این انجمن به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

فاضل فرهادی که سابقه چند دهه حضور در تشکیلات مجاهدین خلق را دارد، در گفتگو با اعضای انجمن گفت: وقتی به آغوش خانواده برگشتم انگار که دنیا را به من داده بودند. زمانی که در تشکیلات رجوی بودم حس می کردم در زندان هستم چراکه هیچ گونه آزادی نداشتم. نه در فکر و نه در عمل و انتخاب.

فرهادی با اظهار تأسف از اینکه چگونه به واسطه فریب رجوی، سالهای طولانی از عمرش را در مناسبات سازمان به هدر داد، گفت: از اینکه در حال حاضر در کنار خانواده ام زندگی می کنم خدا را شکر می کنم و امیدوارم اسیرانی که چندین سال در حصار رجوی هستند در دنیای آزاد قدم بگذارند و آزادی را تجربه کنند. آزادی شیرین است.

فاضل فرهادی در زمان جنگ تصمیم می گیرد به خدمت سربازی اعزام شود. در جبهه به دست نیروهای عراقی به اسارت در می آید و او را به اُردوگاه عراق منتقل می کنند. در آن زمان سران رجوی به اردوگاه های عراق برای جذب اسیران تردد می کردند. فاضل فرهادی فریب سران رجوی را می خورد و به سازمان مجاهدین می پیوندد. چندین سال در پادگان اشرف بسر می برد و چند بار اعلام جدایی می کند ولی متاسفانه سران تشکیلات رجوی او را سرکوب می کنند و در کانکس زندانی می کنند. بعد از سرنگونی صدام در سال 1383 فاضل تصمیم می گیرد از تشکیلات رجوی جدا شود و به وطنش ایران برگردد. در ایران تشکیل خانواده می دهد و حال در کنار خانواده روزگار خشی را سپری می کند.