اینبار مریم رجوی به بلژیک سفر کرده تا در روز جهانی حقوق بشر باز هم عوام فریبی کند، معمولا مریم رجوی درباره حقوق بشر، آزادی زنان و دموکراسی سخنرانی می کند اما این بار به بهانه حقوق بشر ، کسی که خود ناقض حقوق بشر است به دفاع از حقوق بشر پرداخته است! او در سخنرانی هایش از نقض حقوق بشر در ایران سخنرانی می کند و از سازمان های بین المللی درخواست می کند تا ایران را محکوم کنند. البته من معتقدم دم از حقوق بشر زدن مریم رجوی برای کسب حمایت بین المللی است ، آنچه به خود سازمان بر می گردد اصلاً اعتقادی به این بحث ها ندارند خود این سازمان در گذشته در قرارگاه های مجاهدین زیاد اولیه ترین حقوق انسانی را نقض کرده است رفتاری به غایت متناقض با اولیه ترین اصول حقوق بشر در دنیا !!! نکات اصلی نقض حقوق بشر که توسط تشکیلات مجاهدین در قرارگاه های سازمان صورت می گیرد را به طور اجمالی مرور می کنم:

نقض آزادی فردی

آن زمان که ما در اردوگاه اشرف بسر می بردیم افراد اجازه نداشتند آزادانه از سازمان خارج شوند اگر یکی درخواست جدایی از سازمان را می کرد اول فرد را قرنطینه می کردند. سپس در نشست بزرگی فرد را سوژه نموده و اعضای سازمان را وادار می کردند به سوژه فشار بیاورند و هزاران توهین و افترا را نصیب فرد سوژه می کردند و در نهایت وقتی فرد سوژه از درخواستش کوتاه نیامده بود او را مدتی زندانی کرده و شکنجه میکردند. بعضی از افراد زیر شکنجه می مردند و آنهائیکه زنده می ماندند در نهایت روانه زندان ابوغریب می شدند و می بایست 8 تا 10 سال را در زندان بگذرانند. این است معنای حقوق بشر از جانب مریم رجوی که صحبتش را می کند!

تماس با خانواده

لازم است اشاره کنم استفاده از اینترنت و تلفن در داخل تشکیلات برای اعضای سازمان ممنوع است. چرا که اعضای سازمان حق ندارند با خانواده خودشان تماس بگیرند ، رهبری سازمان از چه می ترسد؟ اگر مریم رجوی فکر می کند اعضای سازمان از نظر ایدئولوژیک آب بندی شده اند و شیفته مریم و مسعود هستند جهت آزمایش هم شده ، برای یک هفته اجازه بدهند تا اعضای در بند با خانواده های خودشان تماس بگیرند آن وقت ثابت خواهد شد انقلاب شما هیچ پایه و اساسی ندارد. دروغ های شما بر ملاء می شود و تشکیلات باسمه ای شما فرو می ریزد .

– چرا در داخل تشکیلات اعضای سازمان حق ندارند به رهبری انتقاد کنند؟ بنا به تجربه سالیان که از تشکیلات داشتم ، اگر کسی انتقاد به رهبری می کرد در نشست های انتقادی یقه آن فرد را می گرفتند و این عمل به عنوان خیانت به رهبری تلقی می شد .

– چرا اعضای سازمان در نشست های عملیات جاری و غسل هفتگی باید افکار و احساسات خود را اعتراف کرده و تحقیر شوند ؟

– از سال 68 چرا در داخل تشکیلات ازدواج را ممنوع و خانواده ها را وادار کردند که از هم جدا شوند و طلاق ایدئولوژیک تحمیل کردند و هر گونه رابطه عاطفی را ممنوع کردند و در ضمن فرزندان را از والدین جدا و به کشورهای دیگر فرستادند. بسیاری هم هرگز خانواده شان را ندیدند ؟

اگر در مورد نقض حقوق که در تشکیلات مجاهدین رایج بوده صحبت کنم بحث آن بسیار طولانی است به همین چند نمونه بسنده می کنم به نظر کافی است. مشت نمونه خروار است و نشاندهنده این است که مریم رجوی چقدر به حقوق بشر پایبند است و باید بداند این شعر و شعارها دیگر نمی تواند مشکل شما را حل کند زیرا دست شما رو شده و کمتر کسی است در دنیا که شما را نشناسد. پس حق ندارید از حقوق بشر صحبت کنید .

محمد رضا گلی