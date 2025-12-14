برده داری و استثمار زنان در سازمان مجاهدین – قسمت پایانی

در قسمت قبلی در مورد شعارهای توخالی، برخوردهای ضد انسانی با زنان، از بین بردن هویت زنان و مادران و فشارهای روحی و روانی که خود باعث خودکشی در درون مناسبات شد، توضیحاتی داده شد. در این قسمت سعی داریم به محورهای دیگری از فشارهایی که رجوی بر زنان روا می داشت اشاره کنیم . […]

قوانین حاکم بر زنان سازمان

برای اثبات گفته هایمان از سخنان نفرات جدا شده کمک می گیریم تا برایمان روشن شود با چه سازمان عقب مانده و قرون وسطی طرف هستیم. حرفهای نفرات جدا شده از جمله خانم زینب حسین نژاد بسیار گویا است.

خروج زنان از مرکزشان به صورت تنهایی ممنوع بود، دیوارهای محل استقرار زنان بسیار بلند و با سیم خاردار پوشیده شده و بالای دیوار هم شیشه نصب کرده بودند. یعنی از دیوارهای زندان بیرون هم بلند تر بود .

صحبت کردن تک نفره زنان با مردان ممنوع بود ، سوار شدن زنان و مردان در یک ماشین ممنوع بود ، بلند خندیدن و شوخی کردن زنان با همدیگر ممنوع بود، سیگار کشیدن مردان جلوی زنان ممنوع بود، ملاقات زن با شوهر سابقش ممنوع بود، دیدار مادر با فرزند ممنوع بود، زمان بندی مراجعه به پمپ بنزین فرق داشت. هیچ زنی نمی توانست غیر از آن چارچوب به پمپ بنزین برود ، لشکر زنان از مردان تفکیک شده بود. برای روشن تر شدن افکار پوسیده رجوی به حرفهای مهدی ابریشم چی مفت خور و ملیجک سرکرده فرقه اشاره کنیم تا برایمان کاملاٌ روشن شود افکار پوسیده شان حتی از القاعده و داعش هم عقب تر می باشد. او در تفکیک جنسیتی عنوان داشت اگر به قدرت برسیم پیاده رو را زنانه و مردانه می کنیم تا مشکلی پیش نیاید !!!. وقتی یکی از مسئولین سازمان این گونه افکار پوسیده خود را بیان می کند دیگر از رجوی و مریم رجوی چه انتظاری می توان داشت؟! افکار پوسیده افرادی مانند ابریشمچی چنان فضای بسته ای برای زنان در درون تشکیلات برقرار کرده بود که افراد برای رهایی از آن دست به خودکشی می زدند. حال هر چقدر مریم قجر در اوور برای لابی های مفت خور لغز آزادیخواهی سر دهد ولی نفرات جدا شده بهتر می دانند در درون مناسبات روابط چقدر افتضاح و کثیف بوده است .

در اینجا از زنانی یاد کنیم که هیچ بویی از زن بودن نبردند مانند مهوش سپهری ( نسرین ) ، مژگان پارسایی ، فهیمه اروانی و … هر زنی که در درون تشکیلات با خط و خطوط سازمان مشکل پیدا می کرد با آنان طرف بود. آنان برای کشتن افراد هیچ دست بستگی نداشتند و زمانی خودشان را انقلابی می نامیدند ولی تبدیل به شکنجه گرانی شدند که هیچ مرزی باقی نگذاشتند .

فشارهای تشکیلاتی از بعد ایدئولوژیک

زنان هم مانند مردان باید از بحث هایی که رجوی مطرح می نمود عبور می کردند آنان مجبور بودند در نشست های غسل هفتگی و عملیات جاری شرکت کنند و فاکتهای جنسی خود را نوشته و در جمع خودشان بخوانند. در مورد زنان فشار بیشتر بود چون مریم رجوی همیشه در نشست ها مطرح می کرد که زنان بینه انقلاب طلاق هستند و بالاتر از مردان می باشند. پس شنیدن فاکتهای جنسی مکرر برای مسئولین زن قابل قبول نبود. مشکل از ریشه بود چون رجوی فکر می کرد با نوشتن چند فاکت مشکلات جنسی افراد قابل حل می باشد ولی هیچ وقت این مورد حل نشد. بعدا شاهد روابط افتضاح و کثیف درون مناسبات اشرف بودیم .

اگر سرکرده سازمان بطور دائم از حضور زنان در بالای هرم تشکیلات دم می زند بخاطر تبلیغات است چون به این کار نیاز دارد. اگر قرار باشد خودش را مبرا از تروریست بودن نشان دهد بهترین کار پز دادن به مسئله توانمندی و مسئولیت پذیری زنان در سازمان است .

وقتی مریم رجوی از مسئولیت پذیری زنان دم می زند هیچ کدام از زنان در درون تشکیلات بدون دستور مسئول بالاتر نمی توانند آب بخورند. آنان هرگز نمی توانند در تصمیم گیری نقشی داشته باشند. حتی زهرا مریخی مسئول اول سازمان از خودش هیچ اراده ای ندارد اگر توجه کرده باشیم تمام جملاتی که بیان می کنند فقط از قول رجوی می باشد چون آنان از داخل تهی و پوک شدند و انتخاب زنان برای مسئولیت پذیری صوری و باسمه ای است.

فساد افسار گسیخته مسعود رجوی

اگر بخواهیم به شناخت بهتری از محورهایی که در بالا توضیح دادیم برسیم باید به مسئله فساد افسار گسیخته رجوی بپردازیم تا برایمان مشخص شود که رجوی زنان را برای کار سوء استفاده جنسی خود نیاز داشت.

زنانی که از مناسبات جدا شدند پرده از خیانتی بر داشتند که مو بر بدن هر انسانی بلند میکند. برگزاری رقص رهایی با حضور رجوی و مجری برنامه هم مریم زن سوم او بود. همیشه مریم رجوی در نشست ها عنوان می کرد اگر زنان باید به نقطه رهایی برسند باید در اندیشه مسعود ذوب شوند. ما در آن موقع متوجه حرفهای مریم رجوی نمی شدیم ولی با افشاگری زنان جدا شده متوجه شدیم چه مناسبات کثیفی بر کل سازمان حاکم است. وقتی رجوی بعد از انقلاب طلاق عنوان داشت زنان سازمان همه برای من است و حتی پا فراتر گذشته و عنوان داشت صاحب همه زنان عالم است برای ما زیاد قابل ملموس نبود و فکر می کردیم از موضع ایدئولوژیک این حرف را می زند ولی در پس پرده به کثافت کاری زشت رقص رهایی مشغول بوده است. حال می توان بیان داشت با وجود رهبری که تا ته خط در فساد غرق بوده و برای خود حرمسرا داشت می توان مدعی آزادیخواهی بود؟

جنایت دیگری که رجوی در مورد زنان انجام داد بیرون آوردن رحم تعداد زیادی از زنان بود . وی با این کار زنان را مجبور به ماندن در تشکیلات می کرد و از طرف دیگر عاطفه مادری را از بین می برد تا مبادا روزی بچه دار شوند جنایتی که رجوی در مورد زنان روا می داشت بسیار بزرگ و جنایت کارانه بود.

جمع بندی :

سازمان مجاهدین با وجود ادعاهای زیاد در مورد حقوق زنان در عمل بطور آشکار و سیستماتیک حقوق زنان را نقض می کند. در تاریخ معاصر حتی در بین سازمانهای دیگر کشورها ستمی که بر زنان سازمان مجاهدین روا می شده وجود ندارد .

سازمان مجاهدین همانگونه که به زنان ستم وارد نموده و مورد استثمار قرار داده به همان نسبت هم مردان در درون تشکیلات از ستم مضاعف برخوردار بودند چون رجوی اعتقادی به آزادی ندارد و شعارهایی که مدعی می شود همش دروغ و یک مشت حرف مسخره است که برای فریب دادن افراد است. چون در تمام کثافت کاری رجوی زن سومش یعنی مریم نیز حضور داشته و صحنه گردان او بوده است.

باید به زنانی که از مناسبات جهنمی رجوی جدا شدند درود فرستاد که این گونه در مقابل استثمار رجوی ایستادگی کردند و دست به افشاگری زدند.

پایان

هادی شبانی