پیام سید محمد یعقوبی به خواهرش منیژه (هاجر) یعقوبی در کمپ اشرف سه

سلام خواهر عزیزم منیژه جان خوبی دلم برایت تنگ شده است.

چرا نمی آیی. چرا خبری از ما نمی گیری، چرا زنگ نمی زنی، آخه ما هم دل داریم، ما شب و روز برایت گریه می کنیم چرا نمی آیی حداقل به ما زنگ بزن.

الان ما در اینجا بهترین آب و هوا را داریم. پائیز هست اما هوا بهاریه خیلی خوشگل و قشنگ و زیباست. جای تو خالی است دلم برایت تنگ شده است.

دلم می خواهد هر چه زودتر همدیگر را بغل کنیم یک زنگ به من بزن و با من تماس بگیر. تو رو به خدا با من تماس بگیر، دل ما برای دوری شما تنگ شده است خواهر جان.