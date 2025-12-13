رجوی دل پری از دانشجوها داشت

سایت های تشکیلات مجاهدین را رصد می کردم، رجوی به دانشجویان پیام داده بود و در پیامش گفته بود: به دانشجویان پیشتاز برای جنگ صد برابر، به صحنه بروید نترسید. رجوی فریب کار و شیاد، در یک نشست جمعی عمومی در سالن اجتماعات مقر مخوف باقرزاده بالای سن قدم می زد و بحث دانشجو را […]

سایت های تشکیلات مجاهدین را رصد می کردم، رجوی به دانشجویان پیام داده بود و در پیامش گفته بود: به دانشجویان پیشتاز برای جنگ صد برابر، به صحنه بروید نترسید.

رجوی فریب کار و شیاد، در یک نشست جمعی عمومی در سالن اجتماعات مقر مخوف باقرزاده بالای سن قدم می زد و بحث دانشجو را پیش می برد. او گفت در فردای حاکمیت ایران دستور می دهم تمام دانشجویان را سینه دیوار بگذارند و همه را تیرباران کنند. دل پُری از دانشجویان بی بخار دارم . اینها برای آینده ایران مفید نیستند مثل علف هرز می مانند. همان موقع نسرین مهوش سپهری میکروفن را بدست گرفت. رجوی به او گفت خواهر نسرین شما حرفی دارید؟

نسرین گفت بله و در ادامه گفت بحث شما در رابطه با دانشجویان کاملا درست است. دانشجویی که قیام نکند و نام شما را بر زبان نیاورد بایستی او را سینه دیوار گذاشت و او را تیر باران کرد .

رجوی از کدام جنگ صد برابر صحبت می کند؟ عادت دیرینه رجوی و سرانش این است که قیمت را از خودشان پرداخت نمی کنند دست می کنند در جیب دیگران! رجوی چه گام مثبتی برای مردم ایران برداشته ؟ خون هزاران نفر از مردم بی گناه ایران را بر زمین ریخته . مردم شریف ایران از دانشجو گرفته تا کارگر و کارمند و … جنگ صد برابر را بر علیه دشمنان خودشان رجوی و هم دستانش اسرائیل و آمریکا نشانه گرفتند . آقای رجوی پیامهای پوشالی شما را هیچ یک از قشرهای جامعه نمی پذیرند و بهتر است بگویم هیچ توجهی به شما نمی کنند. بی زحمت خفه خون بگیرید و نام مردم شریف ایران را به زبان نیاورید.

فواد بصری