فریبکاری مریم رجوی برای استفاده از هوش مصنوعی

اخیرا سازمان مجاهدین برنامه ای به نام کنفرانس آزاد در واشنگتن برگزار کرد. در این برنامه چیزی که توجه ام را جلب نمود صحبت های دو طرفه دکتر غریب با محمد حسین تسوجی در مورد فردای ایران و سازمان مجاهدین و عملکرد آن بود .

محمد حسین تسوجی که عضو شورای بیکاران سازمان می باشد از هوش مصنوعی حرف زد و عنوان داشت: ” برای من تعجب آور است که مریم رجوی همیشه در مورد استفاده هوش مصنوعی در تشکیلات حرف می زند و اینکه چگونه می تواند از این سیستم استفاده کند” !!!!.

برای کسی که تمام عمر خود را با دریافت پولهای سازمان مجاهدین گذرانده تعجب آور نیست. برای فهم این فرد و بقیه باید گفت مریم رجوی اگر از هوش مصنوعی و استفاده آن در درون تشکیلات حرف می زند دروغی بیش نیست چون این سیستم را برای همکاری با غرب و اسرائیل جنایت کار نیاز دارد تا بتواند بیشتر به وطن فروشی خود ادامه دهد و اینکه چگونه می تواند از این سیستم برای فریبکاری جوانان و گول زدن افراد در داخل کشور استفاده کند ولی در درون سازمان هیچ وقت حاضر نیست این سیستم پیاده شود چون آنان همیشه از زمان عقب تر حرکت می کنند .

برای اطلاع همگان باید به نکاتی در مورد استفاده از کامپیوتر در درون سازمان اشاره کنم. افراد هیچ وقت نمی توانند به تنهایی از کامپیوتر و اینترنت استفاده کنند. افراد در موقع کار با کامپیوتر باید دو یا سه نفره باشند تا مواظب همدیگر باشند تا افراد به سایت هایی غیر از سازمان نگاه نکنند. افراد باید به دستوراتی که مسئولین می دهند با کامپیوتر استفاده کنند و اکنون از کامپیوتر برای فریبکاری در فضای مجازی استفاده می کنند تا بتوانند یا تولید کامنت های قلابی و فریب دادن افراد در داخل کشور و با پرداخت پولهای زیاد می خواهند افرادی را جذب و به اسم کانونهای شورشی معرفی کنند .

وقتی در دنیا کامپیوتر و اینترنت در حال پیشرفت بود در درون سازمان خبری از اینترنت نبود و بقول ساسان که قبلا هوادار بوده و در زمینه کامپیوتر استاد بود وقتی در اشرف نحوه استفاده افراد از کامپیوتر را دید بسیار تعجب کرد و عنوان داشت کامپیوتر فقط به درد کارهایی که شما انجام می دهید نمی خورد چون در آن دوران نفرات از کامپیوتر فقط برای دادن آمار روزانه و یا هفتگی استفاده می کردند و اصلا خبری از اینترنت نبود .

در مورد حرفهای تسوجی و استفاده مریم از هوش مصنوعی باید عنوان داشت اگر مریم قجر حرفی در مورد نحوه استفاده از هوش مصنوعی می زند بخاطر این است که چگونه بیشتر بتواند امیال شیطانی اش را پیش ببرد .

در پایان باید به چنین افرادی که فریب شعارهای دروغین مریم رجوی را خوردند می گویم مریم رجوی چهره دیگری دارد که باید برای شناخت بیشتر با نفراتی که از مناسبات جهنمی شان جدا شدند حرف بزنند تا برایشان مشخص شود که مریم رجوی زنی است با ماهیت شیطانی که با ریختن خون سعی می کند به زندگی خود ادامه دهد پس دم زدن وی از هوش مصنوعی موضوع مسخره ای است که به درد خودش می خورد .

هادی شبانی