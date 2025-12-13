پیام غلامعلی میرزایی به دوست سابقش مرتضی قدیمی

با سلامی گرم به دوست عزیزم مرتضی قدیمی مرتضی جان دوست گرامی و خوبم امیدوارم که احوالت خوب و تندرست باشی . چند روزی است که یاد تو افتادم و به خانواده میگویم مرتضی در کارهای فنی و بخصوص هنری سرآمد و بهترین بود و کارهایش قابل ستایش و اعجوبه ای بود که هنر و […]

