تسلیت انجمن نجات گیلان به خانواده جبار صبایی

انا لله و انا الیه راجعون بازگشت همه ما به جانب خداست در منتهای تاسف و تاثر مطلع شدم جناب زعفر صبایی از خانواده های فعال و مرتبط با انجمن نجات گیلان در اثر بیماری به رحمت خدا رفتند. به نمایندگی از خانواده های چشم انتظار گیلک صمیمانه این مصیبت بزرگ را به خانواده دردمند […]

به نمایندگی از خانواده های چشم انتظار گیلک صمیمانه این مصیبت بزرگ را به خانواده دردمند و چشم به راه صبایی که عزیزشان جبار صبایی را در اسارت رجوی دارند، عرض تسلیت دارم و برایشان صبر و شکیبایی و برای شادروان بدرود یافته آمرزش الهی از خدای منان آرزومندم.

روحش شاد

علی پوراحمد