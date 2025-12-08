تقدیم به مادران چشم انتظار اسیران تشکیلات رجوی

میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن بر همه زنان میهنم بخصوص مادران و خواهرانی که نزدیک به چند دهه در مسیر مبارزه علیه جریان ضد دین، ضد بشر و ضد زن رجوی و برای رهایی فرزندان و برادران خویش از زنجیرهای مجاهدین یک دم از پای ننشستند مبارک باد. عرض خداقوت و […]

میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن بر همه زنان میهنم بخصوص مادران و خواهرانی که نزدیک به چند دهه در مسیر مبارزه علیه جریان ضد دین، ضد بشر و ضد زن رجوی و برای رهایی فرزندان و برادران خویش از زنجیرهای مجاهدین یک دم از پای ننشستند مبارک باد.

عرض خداقوت و شاد باش دارم و برای همگی این مادران با یاد آوری روزهای بسیار سخت و طاقت فرسا بخصوص گرمای سوزان عراق در مقابل پادگان اشرف، خاطرات با هم بودن که همه مادران در کنار برادران انجمن نجات و جداشدگان با صمیمیت های مثال زدنی همگی درپی هدفی مشترک بودند، آینده ای بسیار روشن و امیدوارکننده را آرزو میکنم .

ما در این مسیر همواره از عزم و اراده مادران و اشک و آهشان معجزه هایی دیده ایم که ما را نسبت به آینده امیدوار تر میکند و روزهای بسیار خوب و امیدوارکننده ای را به همه مادران نوید می دهیم .

در این مسیر اگر چه بودند مادرانی همچون مادر آتابای ، مادر بهشتی ، مادر صابری ، مادر اتراک و … که تمام توان خود را در این مسیر برای دیدار عزیزانشان گذاشتند اما در کمال تاسف ناکام چشم از جهان فروبستند اما عزم جزمشان در طی طریق انگیزه و توشه راهی برای سایر مادران شد تا هر روز بر عزم و اراده خود بیافزایند و با امید و انگیزه برای آینده ای روشن تر تلاش نمایند. این مادران تنها در روزهای آغازین حرکت به عراق و مقابل پادگان اشرف مادر حسینی و توکلی و آتابای و مظاهری ( محمدیان ), … بودند اما در ادامه مسیر به مادران ایران و ایرانی تبدیل شدند. همه فرزندان گرفتار را فریاد میزدند.

این مادران دیگر این درد مشترک را با حنجره های ایران و ایرانی فریاد میزدند. برای همه اعضای گرفتار مشتهای گره کرده خود را بسمت رجوی پرتاب میکردند و با این عزم و اراده بود که بساط تشکیلات رجوی را از عراق بیرون راندند و بیاری خداوند متعال از این پس نیز در کنار فرزندان و برادران خود در انجمن نجات تا نیل به رهایی فرزندانشان یک دم از پای نخواهند نشست .

این میلاد با سعادت و روز زن مجددا برشما مبارک باد و برایتان روزهایی شیرین و پرحلاوت با دیدار فرزندانتان آرزومندم .

برادر کوچک شما علی مرادی