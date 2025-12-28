دیدار اعضای انجمن نجات مازندران با برادر بهمن، سیروس و بهرام جنت صادقی

روز پنج شنبه 4 دی ماه 1404، اعضای انجمن نجات مازندران به شهر رامسر رفتند و با بهروز جنت صادقی، برادر بهمن، سیروس و بهرام جنت صادقی از اعضای گرفتار در کمپ آلبانی مجاهدین خلق دیدار کردند. اعضای انجمن به درخواست آقای جنت صادقی توضیحاتی درباره فعالیت ها و شرایط کنونی تشکیلات مجاهدین و اعضای […]

روز پنج شنبه 4 دی ماه 1404، اعضای انجمن نجات مازندران به شهر رامسر رفتند و با بهروز جنت صادقی، برادر بهمن، سیروس و بهرام جنت صادقی از اعضای گرفتار در کمپ آلبانی مجاهدین خلق دیدار کردند.

اعضای انجمن به درخواست آقای جنت صادقی توضیحاتی درباره فعالیت ها و شرایط کنونی تشکیلات مجاهدین و اعضای حاضر در مناسبات این گروه ارائه کردند.

آمار بالای مرگ و میر در مناسبات مجاهدین خلق از مسائلی بود که مطرح شد و آقای جنت صادقی به درستی اشاره داشت که سن بالای افراد ، عدم رسیدگی پزشکی و بسته بودن محیط تشکیلات از دلایل این موضوع می باشد.

در ادامه آقای جنت صادقی عنوان داشت: ما شاید در اینجا به لحاظ زندگی مشکلاتی داشته باشیم ولی حداقل راحت زندگی می کنیم و می توانیم حرفمان را بزنیم ولی متاسفانه در درون تشکیلات برادرانم حتی اجازه یک تماس تلفنی را هم ندارند. مگر یک تماس تلفنی چه ضربه ای به تشکیلات رجوی می زند که از برقراری ارتباط ترس دارند؟ من آخر هفته همیشه به جنگل و یا ییلاق خودمان می روم تا شاداب شده و روحیه برای کارم بگیرم ولی چرا برادرانم در یک محیط بسته خودشان را زندانی کرده اند و به چنین زندگی اسارت باری تن داده اند. مگر می شود گشت و گذار در جنگلهای رامسر را از یاد برد؟ ایکاش برادرانم مانند شما از سازمان جدا می شدند تا همگی برای گردش به درون جنگل می زدیم و اینگونه معنی زندگی کردن را درک می کردند.

برای آقای جنت صادقی توضیح داده شد که رجوی فقط در ناآگاهی افرادش است که می تواند به حیات ننگینش ادامه دهد به همین خاطر است که از ملاقات و یا تماس تلفنی ترس دارد. در جریان ملاقات در اشرف عراق هم شاهد بودیم وقتی با اولین ملاقات ریزش نیرو شروع شد دیگر اجازه نداد که نیروهایش با خانواده ها ملاقاتی داشته باشند و به خوبی خطر را حس کرد.

آقای جنت صادقی تأکید کرد که تا رهایی برادرانش، دست از تلاش و پیگیری برنمی دارد و از اعضای انجمن قول گرفت تا این گونه دیدارها و این ارتباط تداوم داشته باشد تا دست در دست هم، در راه احقاق حقوق خانواده های اعضای گرفتار در تشکیلات رجوی تلاش کنند.