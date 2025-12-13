*شنبه 15 آذر

در روز شنبه جمعاً 8 مطلب در سایت نجات درج گردید که در زیر مروری اجمالی بر تعدادی از آن ها انجام می شود:

ریزش نیرو

سازمان مجاهدین خلق، بعد از آنکه مسعود رجوی سکان آن را در دست گرفت در سرفصل های مختلف دچار معضل ریزش نیرو شد. در واقع افرادی که هر کدام با انگیزه های مختلف به این تشکیلات پیوسته بودند، با دیدن واقعیات موجود، ترجیح دادند کناره گیری کنند. تعدادی بسیاری از افراد را هم که رجوی با فریب و نیرنگ و ترفندهای مختلف به درون مناسبات کشانده بود و طبیعی بود که این افراد با فراهم شدن شرایط، فرار را بر قرار ترجیح بدهند و خود را از زندان رجوی برهانند.

… رجوی که یک زمانی 8000 نفر نیروی زبده و آموزش دیده تا دندان مسلح داشت و بارها هم مانور سرنگونی انجام داده بود و نفت عراق را صادر می کرد و بودجه کلان به جیب می زد و تا بی نهایت روی سلاح و جنگ افزار خوابیده بود اما حدود 5000 نفر نیروی آموزش دیده از دست داد. خلع سلاح شد، از عراق اخراج و به عنوان طاعون سیاه در عراق معرفی شد و رجوی این تعداد نیرو که اغلب سالخورده و معلول و مریض بودند (یعنی حدودا2500 نفر) را در قفس تشکیلاتی گذاشت و به آلبانی در کمپی پرت و دورافتاده منتقل کرد و نهایت کاری که از دست این ارتش که قرار بود سرنگون کند برمی آید گذاشتن چند پست غیر واقعی و دروغ در روز و خودشان هم لایک و کامنت گذاشتن برای پست های خود شده اند و لاغیر.

ولی پشت جدایی آن 6000 نفر و آن تعداد زیاد کشته ها تراژدی وحشتناکی قرار دارد که در طول سالیان خیلی از جداشدگان دست به قلم افشاگری کردند و مستندهای متعددی ساخته شد .

از ادعا تا واقعیت

… در سازمان مجاهدین افراد هیچ وقت نباید درک درستی از راحتی و آرامش داشته باشند. بطور مثال رجوی هر بار اعلام می کرد که حکومت ایران قصد زدن موشک به قرارگاه اشرف را دارد و افراد باید در گرمای زیاد تابستان عراق شب را در بیرون از قرارگاه بمانند این یعنی سر و کله زدن با پشه ها و بی خوابی شب. البته قرار گرفتن در شرایط سخت فقط برای نفرات پائین بود و مسئولین و فرماندهان زن در قرارگاه زیر کولر شب را به صبح می رساندند و در حرف عنوان می کردند ما از خطر استقبال می کنیم و این داستانی بود که رجوی هر از گاهی تکرار می کرد و هرگز راضی نمی شد که افراد معنی راحتی را درک کنند و با بهانه های مختلف آرامش افراد را به هم می ریخت.

کار اجباری هم که جزو لاینکف زندگی روزمره اعضای درون تشکیلات است. کارهای تکراری سنگین و عدم رضایت دائم فرماندهان و حس ناکافی و ناکارآمد بودن، از جمله فشارهای فیزیکی و روحی توآمانی است که در مناسبات تشکیلات رجوی مدام بر اعضا تحمیل می شود تا فرد را به محاق برده و مجبورشان کندند فاکتهای کم کاریشان را بنویسند و اینگونه افراد را کنترل می کنند. ولی از آنجایی که اجازه بیان نداشتند افراد به شرایط سخت تشکیلات تن می دادند.

تناقض و مهمل بافی

… هر ایرانی که اندکی با تاریخ معاصر کشورش آشنایی داشته باشد، مطلع است که در 16 آذر 1332 در دانشگاه تهران چه گذشت و چگونه دانشجویان نسبت به حضور ریچارد نیکسون (معاون رئیس‌جمهور آمریکا)، و ازسرگیری رابطه‌ با انگلیس (4 ماه پس از کودتای 28 مرداد) دست به اعتراض زدند و صدها نفر از آنان سرکوب، زخمی و شهید شدند. و البته بیش از هرکس، سران سازمان مجاهدین از این امر مطلع هستند و چندین سال نیز به آن می‌پرداختند و علیه امپریالیسم شعار می‌دادند و پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران نیز، برای نبرد با امپریالیسم اعلام آمادگی کردند و به امام خمینی تلگراف زدند تا تحت فرماندهی ایشان قرار گیرند!

اما در سالیان اخیر، تنها چیزی که از رسانه‌های مجاهدین شنیده و دیده نمی‌شود، نقش آمریکا و دست‌نشاندگانش در این جنایت است. واضح است که مجاهدین پس از سقوط صدام، کارفرمای دیگری برای خود انتخاب کرده‌اند و مجاز نیستند ایشان را نقد کنند چون دیگر از کمک مالی و سیاسی خبری نخواهد بود. امسال نیز مجاهدین در یک مطلب منفعلانه به این روز اشاره کرده‌اند اما تنها چیزی که در نوشته آنها یافت نمی‌شود «علت اصلی قیام و اعتراض دانشجویان» در این روز است….

درباره مستند کودکان کمپ اشرف

محمد رجوی معروف به مصطفی، فرزند مسعود رجوی و اشرف ربیعی، واکنش مجاهدین خلق به مستند سارا معین را خالی از استدلال و منطق می‌داند. مستند “کودکان کمپ اشرف” نخستین تجربه سینمایی سارا معین، روایت داستانی چهار نفر از کودکانی‌ست که مانند نزدیک به هزار کودک دیگر از پدر و مادرهای خود در کمپ‌های اشرف جدا، به اروپا قاچاق شده و به خانواده‌های هوادار مجاهدین خلق در کشورهای اروپایی سپرده شدند. برخی از آن‌ها پس از رسیدن به نوجوانی دوباره به عراق برگردانده ‌شدند تا تعلیم نظامی ببینند و در خدمت سازمان مجاهدین خلق درآیند. محمد رجوی خود یکی از این هزار بود.

در زمستان 1402 نمایش مستند “کودکان کمپ اشرف” در جشنواره سالانه فیلم گوتنبرگ در سوئد با اعتراض هواداران سازمان مجاهدین خلق در داخل سالن و خارج از محل برگزاری روبه‌رو شد. دامنه اعتراض‌ها به حدی بود که پلیس مجبور به مداخله شد. ویترین سیاسی مجاهدین خلق با عنوان “شورای ملی مقاومت ایران”، هم‌زمان با اکران فیلم، آن را “نمایش ابلهانه با مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها درباره کودکان کمپ اشرف در سوئد” دانست.

… فرزند مسعود رجوی، در زمان آغاز افشاگری‌های کودک سربازان در پی انتشار مصاحبه روزنامه آلمانی دسایت با امین گل مریمی در کنار دیگر کودک سربازان پیشین مجاهدین خلق در جلسات کلاب هاوس شرکت کرد و از مشاهدات خود و درگیری‌های قانونی‌اش با عوامل مجاهدین گفت. او بعدها از پیروزی امین گل مریمی و لوییزا هومریش در دادگاه هامبورگ حمایت کرد و دربرابر اتهام زنی‌ها و توهین‌های برخی هواداران مجاهدین خلق در شبکه‌های اجتماعی با اقتدار و بیان قدرتمند ایستادگی کرد.

*یکشنبه 16 آذر

ده مطلب جدید حاصل کار روز یکشنبه سایت نجات می باشد. مروری مختصر بر تعدادی از آن ها به قرار زیر است:

غسل هفتگی

… سازمان از ابتدا برای اینکه بتواند کارهایش را پیش ببرد به آن سس ایدئولوژیک می زد البته با به قدرت رسیدن رجوی و حضور افراد در تشکیلات سازمان در اشرف افراد مجبور بودند به این کار تن بدهند.

سازمان با علم کردن مسأله ایدئولوژیک سعی می کرد فشارهای روانی را روی اعضا بیشتر کند و آنان را به اطاعت مطلق وا دارد. از نشست های ایدئولوژیک می توان به نشست های انقلاب طلاق، نشست های تنگه و توحید، بحث صلیب، بحث امام زمان، بحث سرنگونی، بحث خروج ممنوع، بحث طعمه، و در نهایت بحث های غسل هفتگی و عملیات جاری اشاره نمود. برای همه این بحث ها ماهها رجوی وقت تلف می کرد تا به نوعی شکست ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی خود را مانند عملیات فروغ جاویدان بپوشاند و افراد را مجبور به ماندن در اشرف کند.

… در درون سازمان هر چیزی که تشکیلات و مسئولین آن می گفتند باید انجام می گرفت. هیچ کس نمی بایست حتی چند ساعت طعم راحتی را درک کند. افراد از کله سحر باید بیدار شده و تا پاسی از شب جان بکنند و حتی شب نیز نگهبانی اضافه می شد. صبح دیگر فرد رمقی برای کار نداشت ولی مجبور بود کار کند چون انگ تنبلی به فرد زده می شد و باید در جمع فاکتهایش را می خواند.

هیچ وقت افراد بطور ثابت نمی توانستند در یک سازماندهی و یا یک قرارگاه باقی بمانند و هر چند ماه باید تعویض می شدند. چون رجوی از این ترس داشت مبادا افراد به همدیگر خو گرفته و حرفهایی بین شان رد و بدل شود یعنی محفل شکل بگیرد و باید افراد را در شرایط سخت قرار داد….

گروگان گیری در آلبانی

حصاری تنگ، فضایی بسته، سیم خاردارها و فنس های فلزی، همه و همه حکایت از یک گروگان گیری سیستماتیک و تشکیلاتی در سازمان تروریستی مجاهدین خلق در آلبانی دارد. خانواده های این قربانیان حق ملاقات و تماس با فرزندان خود را ندارند. سالهاست این اسرا از تمامی حقوق انسانی خود محروم هستند. اقدام به نگهداری اجباری این اشخاص به رغم اراده و میل آنان انجام شده است. اگر این امکان فراهم شود که با تک تک آنان گفتگو و مصاحبه ای انجام شود، بی شک به نتایج قابل توجهی خواهیم رسید مبنی براینکه آنان سالها با زور و اجبار در آنجا تحت اقامت اجباری قرار گرفتند.

… همه ساکنین اجباری این محل افسرده و دل مرده هستند، اکثرا سنین بالای 60 سال را تجربه می کنند، از انواع بیماری ها رنج می برند و دسترسی محدود به امکانات اجتماعی و پزشکی دارند و نزدیک به چهل سال است که در تجرد اجباری بسر می برند. سالهاست صدای هیچ کودکی در این اسارتگاهها شنیده نشده است. صدای شادی و جشن واقعی هرگز در این سازمان به گوش نرسیده است. اکنون در اشرف 3 و در آلبانی، هر از چند گاهی جسدی بی جان در سکوت و بایکوت تشکیلاتی، در خفا پشت خودرویی افکنده شده و به سوی گورستان روستای مانز روانه شده و به خاک سپرده می شود و داستان واقعی مرگ زنان و مردان به همراه جسد آنان گویا برای همیشه دفن می شود….

حنای رجوی دیگر رنگی ندارد

… در سال های بعد از انقلاب سازمان مجاهدین تلاش کرد تا بدنه دانشجویی کشور به خصوص در دانشگاههای بزرگ را به سمت خود جذب کند. آن ها روز دانشجو را فرصتی برای تبلیغ ایدئولوژی و ضدیت با حکومت ایران دانستند و سعی کردند اعتراضات طبیعی و مطالبه محور دانشجویان را تبدیل به حرکت های خشونت آمیز و سیاسی علیه نظام کنند.

بعد از اعلام جنگ مسلحانه در سال 60 وقتی رجوی از ایران فرار کرد و نهایتا به عراق رفت، در هر مناسبت دانشگاهی به خصوص روز دانشجو برای تبلیغ علیه حکومت ایران و جلب احساسات دانشجویان استفاده میکند. تشکیلات رجوی در رابطه با تحرکات دانشجویی خیلی کار کرد تا از فرصت ها به نفع خود بهره برداری کند که البته چندان موفقیتی نداشت چرا که وقتی رهبران سازمان به عراق گریختند و به عامل صدام تبدیل شدند دیگر در محافل دانشجویی نامی نداشتند و به کارت سوخته تبدیل شدند.

… رجوی همان طور که در زمان انقلاب و بعد از آن کوشید تا از احساسات پاک جوانان دانشجو سوء استفاده کند و با شعارهای فریبنده و دروغین آنها را به تشکیلات خود بکشاند، الان هم که هزاران کیلومتر دور از مرز های ایران و در تبعید به سر می برد و با کمبود نیرویی شدید مواجه است سعی دارد تا دوباره نسل جوان را بفریبد و در راه مطامع غیرانسانی خود مورد سوء استفاده قرار دهد….

انگیزه تازه برای ادامه مسیر

روز جمعه 14 خردادماه 1404، جمعی از اعضای انجمن نجات آلبانی که خود از جداشدگان فرقه رجوی هستند، جلسه‌ای صمیمی و پربار با تعدادی از دوستانی که سال‌ها پیش از این فرقه جدا شده و اکنون در ایران زندگی می‌کنند، برگزار کردند.

در این نشست درباره فعالیت‌های جاری، انتظارات خانواده‌ها و مسائل مهم مرتبط با روند روشنگری و حمایت از رهایی اعضای گرفتار گفت‌ و گو شد. مرور خاطرات تلخ و شیرین گذشته، یادآوری رنج‌ها، و البته لحظاتی از خنده و همدلی، رنگ و حال تازه‌ای به این دیدار داد.

فرصت ارزشمندی فراهم شد تا از طریق ارتباط تصویری با چندین نفر از جداشدگان عزیز از استان خوزستان گفتگو کنیم و از تجربه‌ها و دیدگاه‌های آنان بهره‌مند شویم….

روز جمعه مورخه 14/9/1404 اجلاس سالیانه اعضای جداشده بازگشتی خوزستانی در شهر آبادان برگزار شد. در ابتدا علی اکرامی مسئول انجمن نجات خوزستان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و تشکر از بابت حضور در این جلسه گزارشی از فعالیت های یکسال اخیر این انجمن ارائه داد و گفت: همانطور که مطلع هستید این انجمن با اهداف زیر:

1- کمک به آزادی دوستان سابق گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق

2- یاری رساندن به خانواده های آنها برای کسب خبر از وضعیت عزیزانشان و تلاش برای آزادی آنها

3- افشای ماهیت فریبکارانه فرقه مجاهدین خلق در عرصه داخلی و بین المللی تاسیس شد که خوشبختانه این انجمن همگام با سایر انجمن های نجات در کشور از بدو تاسیس در موارد بالا فعالیت های چشم گیری داشته .

… در بخش پایانی این گردهمایی اعضای جدا شده بازگشتی تماس برخطی با اعضای انجمن نجات آلبانی داشته و آنها ضمن گپ و گفتی دوستانه باهم در جهت ارتقای فعالیت های افشاگرانه انجمن نجات در ایران و آلبانی به تبادل نظر پرداختند.

*دوشنبه 17 آذر

در این روز کلاً 7 مطلب جدید بر روی سایت نجات داشتیم که در زیر مروری مختصر بر تعدادی از آنان را مشاهده می کنید:

به بهانه روز حقوق بشر

روز دهم دسامبر، جهان به یاد تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در سال ۱۹۴۸، مناسبتی را گرامی می‌دارد که هدف آن یادآوری ارزش‌هایی است که همه انسان‌ها، فارغ از هر تفاوتی، در آن‌ها سهیم‌اند. این روز تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ بلکه دعوتی جهانی برای بازگشت به اصولی است که شالوده یک زندگی انسانی، عادلانه و آزاد را تشکیل می‌دهد. حقوق بشر بر پایه این اندیشه شکل گرفته است که همه انسان‌ها آزاد، برابر و با کرامت ذاتی متولد می‌شوند. این حقوق از کسی هدیه گرفته نمی‌شود و هیچ قدرتی نیز نمی‌تواند به‌طور مشروع آن‌ها را از انسان‌ها سلب کند. حق حیات، آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق آموزش، امنیت فردی، منع شکنجه، برابری در برابر قانون و حق مشارکت در تصمیمات جامعه، همگی از جمله حقوق بنیادینی هستند که در این اعلامیه ثبت شده‌اند. روز حقوق بشر فرصتی است برای ارزیابی اینکه تا چه اندازه این ارزش‌ها در جهان امروز تحقق یافته‌اند.

… ریاکاری جهانی در مورد حقوق بشر در حمایت از گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی نیز مشهود است؛ برخی از جدی‌ترین سوءاستفاده‌ها امروزه نه‌ تنها در جنگ‌ها، بلکه از طریق شبکه‌هایی از گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی تحت حمایت کشور‌های خارجی نیز رخ می‌دهد؛ دولت‌ها می‌توانند به‌صورت علنی تروریسم را محکوم کنند و در عین حال آن‌ها را در خارج از کشور تامین مالی و مسلح کرده یا پناه دهند.

… سرکردگان مجاهدین همواره اعضا را شست‌وشوی مغزی داده و می‌دهند؛ طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ کنترل افکار چنان سختگیرانه اعمال می‌شد که اعضا مجبور بودند افکار خارج از چارچوب سازمانی خود را فاش کنند یا با اتهام خیانت رو‌به‌رو شوند؛ افشاگران زندانی شده و مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گرفتند و حتی ناپدید می‌شدند.

اعضای مجاهدین در شرایطی زندگی می‌کنند که کارشناسان آن را برده‌داری مدرن توصیف می‌کنند: بدون دستمزد، با شست‌وشوی مغزی اجباری و وابستگی کامل به فرقه برای نیاز‌های اولیه….

گذران عمر در محیطی بسته

نزدیک به چهار دهه است که رجوی ها اعضای مجاهدین خلق را در محیطی محدود و بسته نگه داشته اند و به جز موارد استثنایی و کنترل شده، مانع از خارج شدن آنها از این محیط و ایجاد ارتباط شان با خارج از تشکیلات می شوند. زندگی در چنین تشکیلات فوق العاده بسته (که البته نمی توان به آن زندگی گفت و فقط برای فهم موضوع از این کلمه استفاده کردم) عوارضی را به کسانی که در معرض آن قرار گرفته اند تحمیل می کند. هر چقدر طول زمان قرار داشتن افراد در چنین محیطی بیشتر باشد تاثیرات منفی بر آنها بیشتر خواهد بود.

برخی ویژگی های حاکم بر مناسبات مجاهدین خلق که باعث ایجاد عوارض منفی در اعضا می شود عبارتند از:

1- تنهایی و زندگی در محیط بسته

2- عدم ارتباط با اجتماع

3- تحقیر مداوم

4- سرکوب نیازهای عاطفی

برخی از مشکلاتی که روان شناسان، پزشکان و متخصصان معتقدند برای افرادی که در چنین شرایطی قرار گرفته اند:

1- مشکلات روانی

2- مشکلات جسمی

3- مشکلات اجتماعی و شغلی

4- محرومیت حسی…

انتخابی که ما را به قهقرا برد

روز چهارشنبه مورخه 12 آذر 1404 اعضای انجمن نجات خوزستان به دعوت مدیر دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی اهواز در جمع بخشی از دانش آموزان دوره آخر این دبیرستان حاضر شدند.

… اعضای انجمن نجات خوزستان همچنین به خیانت های مجاهدین خلق در همکاری نظامی با رژیم صدام در جریان جنگ تحمیلی و دادن اطلاعات اماکن صنعتی و مختصات شهرهای ایران به ارتش صدام برای بمباران و موشک پرانی اشاره کردند همچنین اعضای انجمن نجات خوزستان به موارد متعددی از خیانت و جنایت های این گروه در جنگ 12 روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی پرداخته و گفتند آنها با فعال کردن شاخک های اطلاعاتی خود در فضای مجازی و همچنین داخل اطلاعات بسیاری از اماکن عمومی را با این تحلیل که هرچه به اماکن عمومی ومراکز اقتصادی بیشتر صدمه وارد شود مردم ناراضی تر میشوند با دشمن صهیونیستی بصورت فعال همکاری نمودند و خواهان حمایت حملات تجاوزکارانه این رژیم بودند و بخاطر همین اقدامات خیانتکارانه آنها مورد تنفر و انزجار مردم ایران قرار گرفتند و در حال حاضر از هیچگونه مشروعیت اجتماعی بین مردم ایران برخوردار نیستند. این گروه با از دست دادن پایگاه اجتماعی خود مسیر فعالیت های خیانتکارانه در عرصه فضای مجازی با هویت مجهول و بدون معرفی سازمان خود و در پوش خبرنگاران آزاد، جامعه آزاد زنان، کانون نویسندگان آزاد و مستقل و یا بنگاه های دوست یابی را انتخاب کرده که با پروفایل های جعلی و استفاده از عکس های جذاب زنانه برای پسران و برعکس آن دختران شروع به آشنایی و جذب مخاطبین جوان خود می کنند و در مراحل بعد با ورود به مقولات سیاسی و امنیتی شخص را وادار به عملیات های خرابکارانه می نمایند. و در ادامه شرایط را برای دستگیری مخاطبین جوان که در دام آنها افتاده اند فراهم می سازند….

*سه شنبه 18 آذر

در این روز 9 مطلب جدید در سایت نجات درج گردید. در زیر مروری مختصر بر تعدادی از آن ها ارائه می گردد:

نمایشگاه انجمن نجات تبریز

به همت انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی از تاریخ 16 آذر ماه سال جاری، نمایشگاهی در خصوص افشای ماهیت و عملکرد سازمان تروریستی مجاهدین خلق و در راستای آگاه ساختن دانش آموزان درباره شگرد فریبکارانه این باند تروریست در فضای مجازی – که برای فریب جوانان و بکارگیری این آینده سازان کشور برای ایجاد کانون های مخل امنیت شورشی در جریان است – ، در سالن اجتماعات دبیرستان تیز هوشان شهید مدنی وابسته به مدارس ناحیه 4 تبریز، ترتیب یافته است.

قرار است مشابه این نمایشگاه در مدارس نواحی دیگر آموزش وپرورش تبریزهم برگزار شود تا دانش آموزان بتوانند به سخنرانی و توضیحات مقنع و مستند متخصصین امور ( جدا شدگان از تشکیلات رجوی و… ) گوش فرا داده و گرفتار دام های مجاهدین خلق نگردند.

در روند این نمایشگاه ها، به همراه برنامه های متنوع و آموزنده، جلسات پرسش و پاسخ برپا خواهد شد تا به سئوالات دانش آموزان عزیز جواب های درخوری داده شود.

پیامی که ذات را لو می‌دهد

انتشار پیام تازه‌ گروه تروریستی مجاهدین خلق که در آن از دانشجویان خواسته شده «هر دانشگاه را به آتشکده‌ شورش تبدیل کنند»، بار دیگر نشان داد که این جریان سال‌هاست بدون آن‌که واقعیت میدان را درک کند، همچنان در دنیای متوهم و خشونت‌محور خود دست‌وپا می‌زند. صدور چنین پیامی در روز دانشجو، که روز گفتگو و آگاهی مدنی است، نه تنها بی‌احترامی به جامعه دانشگاهی کشور است، بلکه پرده‌ای دیگر از ماهیت ضدجوان، ضدمردم و تمامیت‌خواه این گروه است که طی دهه‌ها کوشش کرده خود را بازسازی و تطهیر کند.

خشونتی که باز هم سر برآورد

مجاهدین خلق سال‌هاست تلاش می‌کنند تصویر خشن و تروریستی گذشته خود را با رنگ و لعاب رسانه‌ای پنهان کنند؛ اما هر مناسبت حساس که می‌رسد، نقاب‌ها می‌افتد و ذات حقیقی دوباره بروز می‌کند. پیام اخیر نیز از همین جنس است:

شوق بیمارگونه به آشوب، تحریک به خشونت و تلاش برای کشاندن جوانان به میدان درگیری، آن هم وقتی خودشان در فاصله‌ای امن در آن‌سوی مرزهاتنها میخواهند نقش هدایتگری بدون ریسک را داشته باشند.

اینکه یک گروه، دانشگاه یعنی کانون اندیشه، آزادگی و نقد علمی را «آتشکده‌ی شورش» بنامد، خود گویای ناتوانی مطلق آن‌ها در فهم نقش دانشگاه و دانشجو در تاریخ ایران است….

از ادعا تا واقعیت

… تشکیلات رجوی مدعی است که: زنان «آزادی واقعی» پیدا کرده‌اند! «رهبری زنان» نشانه‌ی پیشرفت است «زنان ستون اصلی رهبری هستند»، حضور زنان نشانه «پیشرفت ایدئولوژیک» سازمان است، و مشارکت گسترده‌ی آنان دلیلی بر «برابری جنسیتی» در سازمان محسوب می‌شود و بر همین اساس و ادعاها سیاست «رهایی زن» یا «انقلاب ایدئولوژیک » را مطرح کرد. و ادعا می‌کرد این انقلاب برای «آزادی زنان» است.

… نظارت ۲۴ ساعته: زنان و مردان هر دو تحت نظارت بوده و هستند اما زنان نظارت شدیدتری را تجربه می کنند. در عراق و در اردوگاه اشرف رفت‌ و آمد کاملاً کنترل‌ شده بود. تماس تلفنی آزاد وجود نداشت. دسترسی به اینترنت، رسانه یا خبر بسیار محدود بود – اعضا بدون اجازه‌ی فرمانده نمی‌توانستند از ساختمان یا یگان خود خارج شوند. زنان به‌ خصوص در بخش‌های «فرماندهی»، «تدارکات»، «روابط»، یا «عملیات» اغلب با نظارت بیشتری مواجه بودند.

… زنان در تشکیلات رجوی در معرض نظارت شدید، فشار روانی دائمی، محدودیت در آزادی فردی، جداشدن از خانواده و فرزند، ممنوعیت زندگی عاطفی، کارهای سخت و تمرین‌های نظامی خدمات درمانی ناکافی ،ترس از جدایی و پیامدهای آن قرار داشته‌اند….

زندگی در درون مناسبات مجاهدین

… خروج از سازمان یک کار بسیار سخت و جانکاه بود. چون فرد می بایست تعداد زیاد قفل هایی که رجوی به پای شان زده بود را باز می کرد و این کار بسیار سخت و نیاز به یک تصمیم مهم داشت. چون ارتباط افراد به لحاظ اخبار از بیرون قطع بوده و اگر چنین تصمیمی می گرفتند باید تمام خطرات را به جان می خریدند. اما بودند نفراتی که همه این خطرات را قبول نموده و سر از زندان ابوغریب در آوردند. چیزی که بعد از جدا شدن برای افراد وجود داشت سم پاشی سازمان علیه افراد بود. چون با رسانه ای که در اختیار داشت و با حجم گسترده تبلیغات می توانستند شخصیت فرد را از بین ببرند. اولین چیزی که یک فرد جدا شده از آن ترس داشت انگ خوردن به نام مزدور و جاسوس و نفوذی بود. اکنون هم شاهد هستیم چگونه مسئولین سازمان باز از این حربه زنگ زده و بی مصرف استفاده می کنند آنان هرگز به این سئوال پاسخ ندادند که چطور نفراتی که حاضر بودند جانشان را بدهند به محض جدا شدن یک شبه مزدور و خائن می شوند؟! مگر سازمان مرکز پرورش مزدور و خائن بود؟ از دیدگاه رجوی هر فرد از این کره خاکی اگر از وی انتقاد کند باید مورد حمله قرار بگیرد برایش هم فرقی نمی کند فرد اهل کجا باشد رجوی فقط خودش را قبول دارد و بقیه باید مزدور و جاسوس نامیده شوند! اکنون شاهدیم که رجوی چگونه به آرمانهای اولیه سازمان خیانت کرد و کوبیدن بر طبل توخالی مبارزه با آمریکا کشک و پوشال بوده است.

اگر جدا شدگان دست به افشاگری می زنند به خاطر رسالتی است که دارند چون حاضر نیستند نسلی دیگر اسیر وطن فروشانی مانند رجوی شود و اگر توجه کرده باشیم متوجه می شویم همه حرفهای جدا شدگان از اروپا گرفته تا داخل کشور و بقیه جاهای دنیا حرفشان یکی است مبنی بر اینکه تشکیلات رجوی یک تشکیلات ضد بشری است و از آزادی خبری نیست و تا بخواهید فساد در آن ریشه دوانده است و ….

*چهارشنبه 19 آذر

در این روز مجموعاً 9 مطلب دیگر روی سایت نجات قرار گرفت که در زیر مروری مختصر بر تعدادی از آنان را ملاحظه می فرمایید:

به مناسبت روز حقوق بشر

10 دسامبر 2025 میلادی برابر با 19 آذر ماه سال 1404 گرامی داشت یک رویداد تاریخی به نام حقوق بشر است. در چنین ایامی بر اساس اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است.

نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان می دارد: تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. اما آیا واقعا چنین محوریتی در جامعه بشری در جهان کنونی وجود دارد؟! مطابق قوانین مطرح شده از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد اصول مواد اعلامیه حقوق بشر در سه اصل کلی و عمومی ( آزادی فکر و عقیده و بیان آن ) مساوات همه انسان ها در حقوق و تکالیف و مشارکت انسان ها در تشکیل زندگی اجتماعی فارغ از رنگ پوست، زبان و جنسیت خلاصه شده است.

در مناسبات و کمپ متعلق به مجاهدین خلق مفهومی به نام حقوق بشر واژه ی فراموش شده و غریبی است که اعضای نگون بخت با گوشت و پوست و استخوان همه روزه آن را تجربه می کنند. جنایات سازمان یافته از سوی سران مجاهدین علیه اعضا در سال های گذشته و جاری صورت گرفته و بر اساس قواعد و حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آن ها با واقعیت موجود در درون کمپ های رجوی، نقض نظام مند و سیستماتیک حقوق بشر و نسل کشی است….

ادعاهای توخالی مریم رجوی

… سازمان مجاهدین همیشه روی این مسئله تاکید دارد که از زمان بنیان گذاری سازمان همیشه روی توان زنان حساب می کرده است ولی به این نکته هیچ وقت اشاره نکرد زنان در زمان شاه سابق فقط برای عادیسازی و گرفتن خانه تیمی مورد استفاده قرار می گرفتند. آنان از آزادی نسبی هم برخوردار نبودند شاید سازمان مجاهدین در شعار دم از حقوق زنان بزند ولی در درون مناسبات اصلاٌ اینگونه نیست. آنان حتی حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش را ندارند، از استقلال فردی که همه باید داشته باشند محروم بوده و باید گوش به فرمان تشکیلات و رجوی باشند و مانند برده باید برای رجوی کار کنند.

… مریم رجوی و زن ستیزی اش تا آنجا بود که حتی شعاری که در جریانات سال 1401 از طرف برخی طیف ها مطرح شده بود را تحریف کرد و آن را به شعار زن، مقاومت، آزادی تغییر داد.

چیزی که در بیان و محتوا شعار وجود دارد انگار زنان حق زندگی ندارند و باید در مقاومت بمانند و کشته شوند. در افکار مریم رجوی زندگی هیچ مفهومی ندارد. هرچه که هست کشتن و مردن است.

روشنگری برای نسل جوان

روز سه شنبه 18 آذرماه 1404، اعضای انجمن نجات خوزستان دیداری صمیمی با دانش آموزان دبیرستان امام علی ( ع) شهر اهواز داشتند. در این دیدار که در سالن دبیرستان برگزار شد ابتدا علی اکرامی مسئول انجمن نجات خوزستان بعد از معرفی خود توضیحات مفصلی درباره نحوه جذب خود به گروه مجاهدین، حضورش در تشکیلات این گروه در عراق و علل جدایی اش از آن را برای حاضرین ارائه داد. علی اکرامی در بخش دیگری از صحبت خود با دانش آموزان در مورد شگردهایی که رهبران مجاهدین برای جذب جوانان بخصوص در فضای مجازی بکار می گیرند توضیحاتی داد و گفت از آنجاییکه مجاهدین می دانند در بین مردم ایران پایگاهی ندارند و منفور هستند همواره سعی می کنند با ترفند های مختلف افراد جوان جامعه را به منظور سوء استفاده از آنها در جهت اهداف شوم خود فریب دهند که چند نمونه از آن ها را برای دانش آموزان برشمرد.

… ساعت پایانی این دیدار به پرسش و پاسخ با دانش آموزان اختصاص یافت که مسئول انجمن نجات خوزستان به سئوالات آنها پاسخ داد. نکته مهم این دیدار این بود که دانش آموزان درخواست داشتند تا ساعت بیشتری برای چنین دیدارهایی در نظرگرفته شود تا شناخت بیشتری نسبت به ماهیت مجاهدین پیدا کنند.

بعد از اتمام جلسه در راهروی دبیرستان دانش آموزان دور اعضای انجمن نجات خوزستان و مسئول آن حلقه زده بودند تا سئوالات خود را بپرسند….

به مناسبت روز زن

… در موضوع روز زن اما این مجاهدین به یک معجون دست ساز تبدیل میشوند که بیشتر شبیه شتر مرغ هستند که هر وقت از آنها بخواهید بار ببرند میگویند مرغ هستیم و در مقابل تخم گذاشتن به شتر تبدیل میشوند.

… به علت اینکه موضوع اسلام و ایران و اعتقادات برای مجاهدین همان شعار ” هدف وسیله را توجیه میکند ” میباشد اینجا برای خوش رقصی در مقابل غرب و اروپا که دین ستیز هستند بیشتر خود را در زمره مدافعان 8 مارس قرار میدهند و بیشتر تلاش میکنند در این روز خود را حامی زنان نشان بدهند و با شرکت در جلسات و سخنرانی و محافل اروپایی تلویحا نسبت به روز زن تاریخ ایران و ولادت حضرت فاطمه اعلام برائت نمایند و در عین حال خود را همگام و هم فکر اروپایی امریکایی نشان دهند.

… براساس گزارشات و ملاحظات عینی دقیق شاهدان و مستندات انکار ناپذیر، در داخل تشکیلات مجاهدین زنان تحت شدیدترین سرکوب ها و اجبارات هستند.

آنان اجازه ندارند با والدین و اعضای خانواده خود تماس بگیرند و این کار را ضد ارزش مبارزاتی مورد ادعایشان میدانند.

در داخل تشکیلات مجاهدین طلاق اجباری و ازدواج ممنوع است.

تعداد زیادی از زنان تحت عمل جراحی قرار گرفته اند و مقطوع النسل شده اند.

در این پادگان که نامش اشرف است لباس متحد الشکل و اجباری میباشد.

بین زنان و مرادان حصارهای بلند کشیده میشود.

حجاب اجباریست، ارتباط با دنیای آزاد ممنوع است….