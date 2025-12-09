افشای ماهیت سازمان مجاهدین خلق برای دانش آموزان تبریزی

به همت انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی از تاریخ 16 آذر ماه سال جاری، نمایشگاهی در خصوص افشای ماهیت و عملکرد سازمان تروریستی مجاهدین خلق و در راستای آگاه ساختن دانش آموزان درباره شگرد فریبکارانه این باند تروریست در فضای مجازی – که برای فریب جوانان و بکارگیری این آینده سازان کشور برای ایجاد کانون […]

به همت انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی از تاریخ 16 آذر ماه سال جاری، نمایشگاهی در خصوص افشای ماهیت و عملکرد سازمان تروریستی مجاهدین خلق و در راستای آگاه ساختن دانش آموزان درباره شگرد فریبکارانه این باند تروریست در فضای مجازی – که برای فریب جوانان و بکارگیری این آینده سازان کشور برای ایجاد کانون های مخل امنیت شورشی در جریان است – ، در سالن اجتماعات دبیرستان تیز هوشان شهید مدنی وابسته به مدارس ناحیه 4 تبریز، ترتیب یافته است.

قرار است مشابه این نمایشگاه در مدارس نواحی دیگر آموزش وپرورش تبریزهم برگزار شود تا دانش آموزان بتوانند به سخنرانی و توضیحات مقنع و مستند متخصصین امور ( جدا شدگان از تشکیلات رجوی و… ) گوش فرا داده و گرفتار دام های مجاهدین خلق نگردند.

در روند این نمایشگاه ها، به همراه برنامه های متنوع و آموزنده، جلسات پرسش و پاسخ برپا خواهد شد تا به سئوالات دانش آموزان عزیز جواب های درخوری داده شود.

مشروح جریان در گزارش های بعدی به استحضار خوانندگان محترم خواهد رسید.