افشای ماهیت سازمان مجاهدین خلق برای دانش آموزان تبریزی

به همت انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی از تاریخ 16 آذر ماه سال جاری، نمایشگاهی در خصوص افشای ماهیت و عملکرد سازمان تروریستی مجاهدین خلق و در راستای آگاه ساختن دانش آموزان درباره شگرد فریبکارانه این باند تروریست در فضای مجازی – که برای فریب جوانان و بکارگیری این آینده سازان کشور برای ایجاد کانون های مخل امنیت شورشی در جریان است – ، در سالن اجتماعات دبیرستان تیز هوشان شهید مدنی وابسته به مدارس ناحیه 4 تبریز، ترتیب یافته است.

قرار است مشابه این نمایشگاه در مدارس نواحی دیگر آموزش وپرورش تبریزهم برگزار شود تا دانش آموزان بتوانند به سخنرانی و توضیحات مقنع و مستند متخصصین امور ( جدا شدگان از تشکیلات رجوی و… ) گوش فرا داده و گرفتار دام های مجاهدین خلق نگردند.
در روند این نمایشگاه ها، به همراه برنامه های متنوع و آموزنده، جلسات پرسش و پاسخ برپا خواهد شد تا به سئوالات دانش آموزان عزیز جواب های درخوری داده شود.

مشروح جریان در گزارش های بعدی به استحضار خوانندگان محترم خواهد رسید.

نمایشگاهی در خصوص افشای ماهیت و عملکرد سازمان تروریستی مجاهدین خلق

