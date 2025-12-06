محمد رجوی معروف به مصطفی، فرزند مسعود رجوی و اشرف ربیعی، واکنش مجاهدین خلق به مستند سارا معین را خالی از استدلال و منطق می‌داند. مستند “کودکان کمپ اشرف” نخستین تجربه سینمایی سارا معین، روایت داستانی چهار نفر از کودکانی‌ست که مانند نزدیک به هزار کودک دیگر از پدر و مادرهای خود در کمپ‌های اشرف […]

محمد رجوی معروف به مصطفی، فرزند مسعود رجوی و اشرف ربیعی، واکنش مجاهدین خلق به مستند سارا معین را خالی از استدلال و منطق می‌داند. مستند “کودکان کمپ اشرف” نخستین تجربه سینمایی سارا معین، روایت داستانی چهار نفر از کودکانی‌ست که مانند نزدیک به هزار کودک دیگر از پدر و مادرهای خود در کمپ‌های اشرف جدا، به اروپا قاچاق شده و به خانواده‌های هوادار مجاهدین خلق در کشورهای اروپایی سپرده شدند. برخی از آن‌ها پس از رسیدن به نوجوانی دوباره به عراق برگردانده ‌شدند تا تعلیم نظامی ببینند و در خدمت سازمان مجاهدین خلق درآیند. محمد رجوی خود یکی از این هزار بود.

در زمستان 1402 نمایش مستند “کودکان کمپ اشرف” در جشنواره سالانه فیلم گوتنبرگ در سوئد با اعتراض هواداران سازمان مجاهدین خلق در داخل سالن و خارج از محل برگزاری روبه‌رو شد. دامنه اعتراض‌ها به حدی بود که پلیس مجبور به مداخله شد. ویترین سیاسی مجاهدین خلق با عنوان “شورای ملی مقاومت ایران”، هم‌زمان با اکران فیلم، آن را “نمایش ابلهانه با مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها درباره کودکان کمپ اشرف در سوئد” دانست.

در پی هیاهوی مجاهدین خلق علیه فیلم، ۱۶۹ نویسنده، فیلم‌ساز، هنرمند، کنشگر سیاسی، جامعه‌شناس و… با انتشار بیانیه‌ای “از آزادی بیان کودک‌سربازان سابق در سازمان مجاهدین و دیگر کودکانی که در سال ۱۳۶۹ توسط مجاهدین از خانواده‌هایشان در اردوگاه اشرف جدا شده و به کشورهای دیگر فرستاده شدند”، حمایت کردند. چندی بعد محمد رجوی در حساب کاربری فیس بوک خود در نقد حمله‌های مجاهدین خلق به عوامل مستند کودکان کمپ اشرف چنین نوشت:

فیلم مستند کودکان کمپ اشرف که در فستیوال فیلم Gothenburg نمایش داده شد با واکنش شدید و تقریباً هیستریک سازمان مجاهدین و عناصر وابسته به آن مواجه شد. من خودم این فیلم را نگاه نکردم و در جریان جزئیات آن نیستم. اما رویکرد مجاهدین برایم بسیار کودکانه، بی پایه و بدور از هرگونه استدلال و منطق به نظر آمد. از اتهامات نخ نما و رنگ باخته مثل وزارت اطلاعات که بگذریم، آنها مدعی هستند که این فیلم سراپا دروغ و تحریف است اما حتی یک مورد فاکت مشخص اسم نمیبرند. بجای اینکه به محتوای فیلم بپردازند و از آن ایراد بگیرند، به دنبال تخریب کارگردان و بازیگران، مقایسه‌های بی ربط تاریخی و یا سفسطه‌هایی از قبیل چرا به سراغ ما آمدی و نمی‌روی در رابطه با وضعیت کودکان در جمهوری اسلامی فیلم بسازی … فکر کنم مناسب است به رهبران مجاهدین یادآوری کنیم که این قبیل چرندیات به هیچ وجه استدلال محسوب نمی‌شود و خارج از دایره محدود خودشان هیچ کس دیگری را قانع نمی‌کند. اگر واقعاا به این فیلم ایرادی وارد است، بفرمایید آن را با فاکت و نمونه مشخص بیان کنید. و البته که تا این نقطه از این کار عاجز بودید!

محمد رجوی، فرزند مشترک مسعود رجوی و همسر اولش اشرف ربیعی، تنها بازمانده درگیری خانه زعفرانیه در 19 بهمن 1360 و کشته شدن موسی‌خیابانی و اشرف ربیعی و تعدادی دیگر از تروریستهای مجاهدین بود. او بعدها به مانند دیگر کودکان مجاهدین خلق به اروپا قاچاق شد، در نوجوانی به اشرف بازگردانده شد و به استخدام ارتش به اصطلاح آزادی بخش مجاهدین خلق درآمد. او در کمپ اشرف، کمپی که به نام مادرش نامگذاری شده بود، دست به اعتراض به ساختار خفقان آور تشکیلات پدرش زد. حتی اقدام به فرار کرد و موفق نشد و تا زمان حمله آمریکا به عراق در اشرف ماند.

پس از حمله آمریکا به عراق و خلع سلاح مجاهدین، محمد رجوی بالاخره موفق به ترک تشکیلات و مهاجرت به اروپا شد. در نروژ اقدام به ادامه تحصیل کرد اما برای اشتغال با کارشکنی‌های مجاهدین خلق مواجه شد و حتی درگیر شکایت‌های حقوقی و قانونی شد.

فرزند مسعود رجوی، در زمان آغاز افشاگری‌های کودک سربازان در پی انتشار مصاحبه روزنامه آلمانی دسایت با امین گل مریمی در کنار دیگر کودک سربازان پیشین مجاهدین خلق در جلسات کلاب هاوس شرکت کرد و از مشاهدات خود و درگیری‌های قانونی‌اش با عوامل مجاهدین گفت. او بعدها از پیروزی امین گل مریمی و لوییزا هومریش در دادگاه هامبورگ حمایت کرد و دربرابر اتهام زنی‌ها و توهین‌های برخی هواداران مجاهدین خلق در شبکه‌های اجتماعی با اقتدار و بیان قدرتمند ایستادگی کرد.

مزدا پارسی