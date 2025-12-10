حقوق بشر فراموش شده در کمپ مجاهدین خلق

10 دسامبر 2025 میلادی برابر با 19 آذر ماه سال 1404 گرامی داشت یک رویداد تاریخی به نام حقوق بشر است. در چنین ایامی بر اساس اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است.

نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان می دارد: تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. اما آیا واقعا چنین محوریتی در جامعه بشری در جهان کنونی وجود دارد؟! مطابق قوانین مطرح شده از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد اصول مواد اعلامیه حقوق بشر در سه اصل کلی و عمومی ( آزادی فکر و عقیده و بیان آن ) مساوات همه انسان ها در حقوق و تکالیف و مشارکت انسان ها در تشکیل زندگی اجتماعی فارغ از رنگ پوست، زبان و جنسیت خلاصه شده است.

در مناسبات و کمپ متعلق به مجاهدین خلق مفهومی به نام حقوق بشر واژه ی فراموش شده و غریبی است که اعضای نگون بخت با گوشت و پوست و استخوان همه روزه آن را تجربه می کنند. جنایات سازمان یافته از سوی سران مجاهدین علیه اعضا در سال های گذشته و جاری صورت گرفته و بر اساس قواعد و حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آن ها با واقعیت موجود در درون کمپ های رجوی، نقض نظام مند و سیستماتیک حقوق بشر و نسل کشی است.

طبق قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نسل کشی یک جنایت علیه حقوق بشر است. این جنایت که بارها چه در عراق و اینک در آلبانی توسط دستگاه سرکوب مجاهدین به وقوع پیوسته است از جنایات تکان دهنده بین المللی است که عملی ضد حقوق بشر است و اساسی ترین حقوق انسان یعنی حق حیات را نقض می کند. در شرایطی که سرکرده این گروه برای مردم ایران به ویژه نسل جوان نسخه حقوق بشر می پیچد. در درون مناسبات رجوی مرتکب جنایات هولناکی شدند که در کتاب های منتشر شده و خاطرات اعضای نجات یافته در دفعات متعدد انتشار یافته و قلب هرانسان آزاده ای را به درد می آورد و متاسفانه تمامی جنایات سران مجاهدین در عصر فن آوری و دیجیتال مقابل اربابان خارجی مسکوت مانده است.

در جهان مدرن امروزی میل به برده داری نوین به ویژه در اروپا و آمریکا، حقوق بشر را با چالش های جدی مواجه ساخته است. با وجود اینکه فرضیه اجرای حقوق بشر و چالش های حقوقی و مشکلات در حیطه حقوق بشر و اجرای آن ها در فطری بودن حقوق انسان به طور طبیعی و ذاتی برای همه وجود دارد و این مهم وابسته به قوانین و عرف نیست زیرا امری همگانی و بدون تبعیض و غیر قابل تسلیم بودن حقوق بشر که نمی تواند سلب یا محدود شود . ولی یافته ها در درون مناسبات گروه تروریستی رجوی از این واقعیت حکایت دارد که بسیار از موارد نقض حقوق بشر بطور گسترده علیه اعضای حاضر در کمپ اعمال می شود بی آنکه عاملان و امران آن مورد بازخواست قرار گیرند. تردیدی در آن نیست دیر یا زود با توجه به افشاگری اعضای جدا شده و برگزاری جلسات دادگاه علیه متهمان اصلی گروه رجوی تمامی عاملان خشونت و جنایت علیه بشریت محاکمه و مجازات خواهند شد.

صمد اسکندری