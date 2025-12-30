رجوی ها هیچ جایی در بین مردم ایران ندارند

در روزهای گذشته بر اثر مشکلات اقتصادی و تغییر زیاد در قیمت دلار و طلا، برخی از بازاریان و کسانی که از این امر متضرر می شدند دست به اعتراض زدند. با انعکاس اخبار این اعتراضات، رجوی ها و دستگاه تبلیغاتی دروغ پرداز شان با تمام قوا تلاش نمودند از این نمد کلاهی برای خودشان […]

در روزهای گذشته بر اثر مشکلات اقتصادی و تغییر زیاد در قیمت دلار و طلا، برخی از بازاریان و کسانی که از این امر متضرر می شدند دست به اعتراض زدند. با انعکاس اخبار این اعتراضات، رجوی ها و دستگاه تبلیغاتی دروغ پرداز شان با تمام قوا تلاش نمودند از این نمد کلاهی برای خودشان بدوزند اما طبق معمول حتی در یک مورد هم موفق نبودند و تو دهنی بزرگ دیگری از ملت ایران دریافت کردند.

رجوی ها بر خلاف حقیقت موجود که نشان می دهد ملت ایران بخاطر اقدامات تروریستی و وطن فروشی های شان و بطور خاص همکاری با صدام از آنها متنفرند، با وقاحت ادعا می کنند که این موضوع (جا نداشتن در بین مردم ایران) تبلیغات جمهوری اسلامی است! و نظرسنجی ها را نیز غیر معتبر می خوانند.

اما بار دیگر به عیان مشخص شد که آنها در هیچ جای ایران در بین مردم جایگاهی ندارند. این واقعیت که رجوی ها و تشکیلات بسته مجاهدین خلق در بین مردم جایی ندارد را در چیزهای زیادی می توان دید که برخی از آنها اشاره می کنم.

– رجوی ها و تشکیلات شان آنقدر با مردم ایران دشمن هستند که حتی خانواده های اعضای این تشکیلات که قاعدتا باید نزدیک ترین طیف به این تشکیلات باشند را دشمن شمرده و آنها را «ماموران وزارت اطلاعات و سپاه قدس» می خوانند.

گروهی که خانواده اعضایش این چنین با آن فاصله دارند معلوم است که در جامعه هیچ جایگاهی ندارند.

– رجوی ها و تشکیلات شان نه تنها در بین خانواده های اعضای خودشان هیچ جایی ندارند بلکه به دلیل رفتار ضد انسانی که رجوی ها و دیگر سران مجاهدین خلق با فرزندان این خانواده ها و با خودشان داشته اند، خانواده ها از رجوی ها و این تشکیلات متنفر بوده و مستمراً خواستار رهایی فرزندان شان می باشند.

– سالیان طولانی است رجوی ها این تشکیلات را برای حفظ منافع خودشان، به صورت بسته و دور از جامعه و مردم اداره می کنند و ارتباطی بین این تشکیلات با بیرون از آن وجود ندارد.

– سال های زیادی است که این تشکیلات بسته نه تنها توان جذب نیرو ندارد بلکه اعضای آن نیز به صورت مستمر در حال فرار و جدایی از آن هستند.

– به دلیل سابقه سیاه مجاهدین خلق در ترور و وطن فروشی، آنچنان در بین مردم ایران منفور هستند که نیروهای در تلاش برای فریب نسل جوان در فضای مجازی ، از نام مجاهدین خلق استفاده نمی کنند و خود را به اسامی و عناوین دیگر معرفی می نمایند چون می دانند مخاطب با شنیدن نام این گروه تروریست و مردم فروش به شدت دافعه و واکنش منفی دارد.

– آنقدر در بین مردم منفورند که در برنامه هایی که در خارج از ایران برگزار می کنند سخنرانان برنامه همگی افراد خارجی هستند. شرکت کنندگان و سیاهی لشکر هم بر اساس افشاگری های خبرگزاری های مختلف بین المللی شهروندان کشورهای دیگر مثل سوریه، عراق، اوکراین، لهستان و . . هستند که با وعده گردش، غذای گرم و . . . و بدون اینکه بدانند محتوای برنامه چیست به آن برنامه برده می شوند. زیرا مجاهدین خلق حتی در بین مخالفان جمهوری اسلام ایران هم جایی ندارند و منفور هستند.

و حال در ایران باز بهتر از قبل مشخص شد که کسی حاضر به همراهی با این تروریست های وطن فروش نیست و کسانی که بدلیل مشکلات واقعی، نسبت به دولت و یا مسئولین انتقاد و اعتراضی دارند فاصله خود را از این گروه تروریست و وطن فروش حفظ می کنند.

تنها جایی که برای رجوی ها مانده زباله دان تاریخ است که انشاالله به زودی به آنجا انداخته خواهند شد.

ایرج صالحی