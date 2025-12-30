یک تصویر و یک عالمه خاطره

داشتم آلبوم عکس از فعالیتهای خیرخواهانه انجمن نجات گیلان را نگاه میکردم. در میان عکسها به عکسی برخوردم که یه عالمه خاطره برایم زنده شد. خاطرات خوب و خوش و شیرین … خاطرات همدلی و همکاری جانانه در حوزه انجمن نجات ایران برای یک هدف مقدس انسانی در راستای کمک خداپسندانه به خانواده های دردمند […]
داشتم آلبوم عکس از فعالیتهای خیرخواهانه انجمن نجات گیلان را نگاه میکردم.
در میان عکسها به عکسی برخوردم که یه عالمه خاطره برایم زنده شد. خاطرات خوب و خوش و شیرین …
خاطرات همدلی و همکاری جانانه در حوزه انجمن نجات ایران برای یک هدف مقدس انسانی در راستای کمک خداپسندانه به خانواده های دردمند و چشم به راه اسیران رجوی وطن فروش.
عکس یادگاری بنده و مدیر عامل جناب مهندس خدابنده برمیگردد به همایش انجمن نجات گیلان در ۱۲ خردادماه ۱۳۸۶ که نزدیک به دو دهه از آن میگذرد.
فکر میکنم عکس مزبور بهتر است بدون شرح باشد چرا که در دل خود دنیایی از فعالیتهای انسانی و خیرخواهانه در خصوص کارزار بزرگ با رجوی وطن فروش، برای رهایی اسیرانش در کمک به خانواده هایشان با دستاوردهایی درخشان پشت سر دارد که میتوان برایش چند کتاب به رشته تحریر در آورد و فیلم ها به نمایش گذاشت.
راه درخشان ما همچنان تا نیل به مقصود ادامه دارد.
از خدا میخواهم به مدیر عامل عزیزمان تندرستی و عمر با عزت عنایت بفرماید.
آمین یا رب العالمین
علی پوراحمد