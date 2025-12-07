روز جمعه مورخه 14/9/1404 اجلاس سالیانه اعضای جداشده بازگشتی خوزستانی در شهر آبادان برگزار شد. در ابتدا علی اکرامی مسئول انجمن نجات خوزستان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و تشکر از بابت حضور در این جلسه گزارشی از فعالیت های یکسال اخیر این انجمن ارائه داد و گفت: همانطور که مطلع هستید این انجمن […]

روز جمعه مورخه 14/9/1404 اجلاس سالیانه اعضای جداشده بازگشتی خوزستانی در شهر آبادان برگزار شد. در ابتدا علی اکرامی مسئول انجمن نجات خوزستان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و تشکر از بابت حضور در این جلسه گزارشی از فعالیت های یکسال اخیر این انجمن ارائه داد و گفت: همانطور که مطلع هستید این انجمن با اهداف زیر:

1- کمک به آزادی دوستان سابق گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق

2- یاری رساندن به خانواده های آنها برای کسب خبر از وضعیت عزیزانشان و تلاش برای آزادی آنها

3- افشای ماهیت فریبکارانه فرقه مجاهدین خلق در عرصه داخلی و بین المللی تاسیس شد که خوشبختانه این انجمن همگام با سایر انجمن های نجات در کشور از بدو تاسیس در موارد بالا فعالیت های چشم گیری داشته .

مسئول انجمن نجات خوزستان ادامه داد این انجمن خوشبختانه توانست کمیته بانوان را تاسیس کند که این کمیته هم راندمان بالایی از بدو تاسیس داشته است، اکرامی در بخش دیگر صحبت های خود به موضوع خیانت آشکار مجاهدین خلق در جریان جنگ تجاوزکارانه 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان پرداخت و گفت رهبران مجاهدین خلق در راستای کمک به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علاوه بر ایجاد تشویش اذهان عمومی دست به اقدامات خرابکانه در کشور زدند که این خیانت آنها از دید مردم ایران پنهان نماند و علیرغم تبلیغات آنها مردم ایران هرچه بیشتر نسبت به مجاهدین خلق ابراز تنفر کردند.

علی اکرامی در ادامه صحبت هایش گفت: به دلیل تاثیر فعالیت های روشنگرانه انجمن نجات خوزستان، تشکیلات مجاهدین خلق بخصوص در طی یک سال گذشته تاکنون بطور مرتب با همان فرهنگ لمپنیزیمی که دارند علیه انجمن نجات خوزستان و اعضای آن دست به لجن پراکنی زدند که اتفاقا این نشان دهنده میزان تاثیرگذاری افشای ماهیت این گروه در همه عرصه ها توسط انجمن نجات خوزستان است. ما برخلاف تهدیدات و لجن پراکنی های این گروه همچنان به فعالیت های خود در کشور و در عرصه بین المللی ادامه خواهیم داد .

مسئول انجمن نجات در پایان صحبت های خود ضمن تشکر از اعضای جداشده بازگشتی از بابت همراهی با انجمن در مسیر فعالیت هایش از آنها خواست تا نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه ارتقای فعالیت های انجمن نجات خوزستان بیان کنند که هر کدام از اعضای جدا شده بازگشتی ضمن تاکید روی ادامه فعالیت انجمن نجات در راستای اهداف خود، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه داده و گفتند ما براساس وظیفه اخلاقی خود همواره در کنار انجمن نجات خوزستان تا رهایی تمامی دوستان سابق خود که هنوز گرفتار فرقه مجاهدین خلق هستند و در کنار خانواده های آنها و یاری رساندن به آنها برای نجات عزیزانشان از قید و بند فرقه مجاهدین خواهیم بود.

در بخش پایانی این گردهمایی اعضای جدا شده بازگشتی تماس برخطی با اعضای انجمن نجات آلبانی داشته و آنها ضمن گپ و گفتی دوستانه باهم در جهت ارتقای فعالیت های افشاگرانه انجمن نجات در ایران و آلبانی به تبادل نظر پرداختند.

در این ارتباط برخط آقای خلیل انصاریان بعنوان مسئول انجمن نجات آلبانی ضمن ابراز خوش وقتی از ارتباط تصویری با اعضای جدا شده ساکن در ایران گزارشی از فعالیت های انجمن نجات آلبانی ارائه داد و گفت: همه ما باید برای ارتقای فعالیت انجمن نجات چه در ایران و چه در آلبانی تلاش بیشتری کنیم تا بتوانیم دوستان سابق خود که هم اکنون در کمپ اشرف 3 گرفتار هستند نجات دهیم. بعد از وی هر کدام از اعضای انجمن نجات آلبانی بعد از دقایقی خوش و بش دوستانه با اعضای جدا شده درایران روی همکاری بیشتر با هم برای ارتقای فعالیت انجمن نجات تاکید کردند .

در پایان این گردهمایی اعضای جداشده بازگشتی خوزستانی نهار را با هم صرف کردند.