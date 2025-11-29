شرکت اعضای انجمن نجات خوزستان در مراسم ختم مرحوم اسدالله پیرزادی

پس از اطلاع از خبر درگذشت اسدالله پیرزادی اعضای انجمن نجات خوزستان روز پنجشنبه 6 آذرماه 1404 در مراسم ختم آن مرحوم که بر سر مزارش واقع در آرامستان روستای لنگر شهرستان شوشتر برگزار شده بود شرکت نموده و ضمن قرائت سوره فاتحه درگذشت آن مرحوم را به تمامی اعضای خانواده محترم پیرزادی تسلیت عرض […]

پس از اطلاع از خبر درگذشت اسدالله پیرزادی اعضای انجمن نجات خوزستان روز پنجشنبه 6 آذرماه 1404 در مراسم ختم آن مرحوم که بر سر مزارش واقع در آرامستان روستای لنگر شهرستان شوشتر برگزار شده بود شرکت نموده و ضمن قرائت سوره فاتحه درگذشت آن مرحوم را به تمامی اعضای خانواده محترم پیرزادی تسلیت عرض نمودند.

در حاشیه این مراسم خانواده محترم پیرزادی بخصوص نصرالله و حاج فتح الله برادران آن مرحوم ضمن تشکر از حضور انجمن نجات خوزستان و مسئول کمیته بانوان این انجمن تاکید کردند برادرم مرحوم اسدالله طی این سالیان خیلی به فکر وضعیت حیدر بود و مستمرا از ما که در ارتباط با انجمن بودیم پیگیر خبر سلامتی او و چگونگی کمک به وی برای آزادی از اسارت تشکیلات مجاهدین خلق بود. حال ما هم از سر مزار برادرمان خطاب به حیدر می گوییم حداقل برای شادی روح برادرمان اسدالله که خیلی به فکرت بود یک تماسی با ما بگیر.

خانواده پیرزادی در پایان از اعضای انجمن نجات خوزستان بخاطر حضور در مراسم ختم برادرشان تشکر نموده و به آنها گفتند امیدواریم که ما بتوانیم در مراسم شادی شما شرکت کنیم. اعضای انجمن نجات خوزستان ضمن تشکر از خانواده پیرزادی آرزو کردند که اعضای انجمن بزودی در مراسم جشن و شادی آزادی حیدر و بازگشت او به کانون گرم خانواده شرکت نمایند.