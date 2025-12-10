گفت و شنود اعضای انجمن نجات خوزستان با دانش آموزان دبیرستان امام علی

روز سه شنبه 18 آذرماه 1404، اعضای انجمن نجات خوزستان دیداری صمیمی با دانش آموزان دبیرستان امام علی ( ع) شهر اهواز داشتند. در این دیدار که در سالن دبیرستان برگزار شد ابتدا علی اکرامی مسئول انجمن نجات خوزستان بعد از معرفی خود توضیحات مفصلی درباره نحوه جذب خود به گروه مجاهدین، حضورش در تشکیلات این گروه در عراق و علل جدایی اش از آن را برای حاضرین ارائه داد. علی اکرامی در بخش دیگری از صحبت خود با دانش آموزان در مورد شگردهایی که رهبران مجاهدین برای جذب جوانان بخصوص در فضای مجازی بکار می گیرند توضیحاتی داد و گفت از آنجاییکه مجاهدین می دانند در بین مردم ایران پایگاهی ندارند و منفور هستند همواره سعی می کنند با ترفند های مختلف افراد جوان جامعه را به منظور سوء استفاده از آنها در جهت اهداف شوم خود فریب دهند که چند نمونه از آن ها را برای دانش آموزان برشمرد.

مسئول انجمن نجات خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش خیانت آمیز فرقه مجاهدین در دوران جنگ تحمیلی حکومت صدام تا تجاوز 12 روزه رژیم صهیونیستی برعلیه کشورمان پرداخت و گفت فرقه مجاهدین در هر دو جنگ تجاوزکارانه از هرلحاظ با دشمن همکاری کامل داشتند و از این بابت از نظر مردم ایران منفورهستند.

بعد از مسئول انجمن نجات خوزستان، سید رضا سید لطیفی به عنوان کسی که مجاهدین خلق او و برادرش را در سال 79 به بهانه فرستادن به اروپا نزد پدرشان فریب داده و ابتدا به پاکستان برده تا از آنجا به عراق بفرستند، پشت میکروفن رفت. وی ضمن معرفی خود گفت: مرحوم پدرم سال 75 برای کار به کشور ترکیه رفت تا چند ماه با ما ارتباط داشت. ولی بعد از آن دیگر خبری از وی نشد که ما سالها از بابت بی خبری از او نگران بودیم تا اینکه یک روز در سال 79 زنگ منزلمان به صدا درآمد و من درب را بازکردم دیدم مرد بلوچی ایستاده. وی نامه ای به من داد و گفت از طرف پدرتان آمدم. نامه را که باز کردم دیدم نوشته شده من الان اروپا هستم و فرد حاوی نامه از طرف من آمده تا شما را ازایران خارج و نزد من در اروپا بیآورد. لازم به توضیح است که پدرم سواد نوشتن نداشت و نامه را از جانب او نوشته بودند. چون بعدا وقتی پدرم نجات پیدا کرد گفت من اصلا نامه ای ننوشتم. به هرحال حقیقتا ما هم چون کم سن و سال بودیم باورکردیم. خلاصه کنم. دو روز بعد من و برادرم با همان مرد بلوچ به زاهدان و از آنجا به پاکستان رفته و در محلی که از قبل تعیین شده بود مستقر شدیم.

چند روز بعد هرچه درخواست کردم با پدرم تماس بگیرم نگذاشتند. مدتی گذشت تا اینکه متوجه شدم می خواهند ما را به عراق ببرند که من و برادرم مخالفت کردیم و حاضر به رفتن به عراق نشدیم. در نهایت وقتی مجاهدین فهمیدند ما فریب نمی خوریم عمدا ما را به پلیس پاکستان لو دادند و آنها ما را بعنوان ورود غیرقانونی دستگیر و مدت سه سال زندانی شدیم که واقعا دوران سختی داشتیم. بخصوص برای من که تیروئید داشتم. درنهایت به لطف خدا و پیگیریهای مادرم و با کمک سفارت ایران در پاکستان ما از زندان آزاد و به ایران برگشتیم. و خدا را شکر می کنم که به کمک مادر و عموهایم توانستم زندگی جدیدی را برای خود تشکیل دهم.

وی ادامه داد: اگر بخواهم کل داستانم را برای شما بگویم چندین ساعت زمان لازم دارد به هرحال از شما دانش آموزان عزیز می خواهم که همواره مواظب باشید. بخصوص که الان گروه مجاهدین در فضای مجازی فعال هستند تا جوانان را با وعده های مختلف اغوا کننده فریب دهند.

ساعت پایانی این دیدار به پرسش و پاسخ با دانش آموزان اختصاص یافت که مسئول انجمن نجات خوزستان به سئوالات آنها پاسخ داد. نکته مهم این دیدار این بود که دانش آموزان درخواست داشتند تا ساعت بیشتری برای چنین دیدارهایی در نظرگرفته شود تا شناخت بیشتری نسبت به ماهیت مجاهدین پیدا کنند.

بعد از اتمام جلسه در راهروی دبیرستان دانش آموزان دور اعضای انجمن نجات خوزستان و مسئول آن حلقه زده بودند تا سئوالات خود را بپرسند.

در پایان این دیدار مدیر دبیرستان و کادر آموزشی از اعضای انجمن نجات خوزستان به خاطر حضور در مدرسه آنها و ارائه بحث های روشنگرانه در مورد فریبکاریهای مجاهدین تشکر کردند.