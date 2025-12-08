گپ و گفت اعضای انجمن نجات خوزستان با دانش آموزان دبیرستان تیزهوشان اهواز

روز چهارشنبه مورخه 12 آذر 1404 اعضای انجمن نجات خوزستان به دعوت مدیر دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی اهواز در جمع بخشی از دانش آموزان دوره آخر این دبیرستان حاضر شدند. در جریان این دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان ضمن ابراز خرسندی از بابت حضور در جمع دانش آموزان هر کدام ضمن معرفی خود به بیان مختصری از نحوه آشنایی و جدایی خود از فرقه مجاهدین خلق که در بین مردم ایران به منافقین شناخته میشود پرداختند.

اعضای انجمن نجات خوزستان خطاب به دانش آموزان گفتند حضور امروز ما در کلاس درس شما و نشستن بر نیمکت های کلاس ما را به خاطرات دوران دانش آموزی خود برد که همانند شما روی نیمکت های چوبی کلاس می نشستیم و به امید کسب درجات علمی بالاتر و کسب تخصص برای رشد و شکوفایی کشور و رفاه و خوشبختی مردم امید و آرزوها داشتیم. اعضای انجمن نجات به دانش آموزان گفتند سال 58 با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ما هم همانند بسیاری از جوانان آرمان خواه در آن دوران بدنبال ایجاد تغییر و تحول در سبک زندگی مردم بودیم و در این مسیر بر اساس احساس و شور جوانی، سازمان موسوم به مجاهدین خلق که بعد از پیروزی انقلاب پا به عرصه فعالیت در فضای اجتماعی جامعه گذاشته بود را انتخاب کردیم. شعارهای جذاب و انگیزاننده آزادی، استقلال، حمایت از طبقات محروم کارگران و دهقانان و از همه مهم تر وعده ایجاد جامعه بی طبقه با الگوی حکومت عدل امام علی هر جوانی به مقتضای سن و سال ما را که عمدتا مبنای تصمیم گیری ما براساس احساس بود را به انتخاب اشتباه و آزمون خطا کشاند و در گام بعد قیمت سنگینی بخاطر این انتخاب اشتباه خود پرداختیم. که در یک مورد از دست دادن بیش از 25 سال از بهترین سالهای زندگی مان بود.

ما با حضور در تشکیلات این گروه در عراق و پادگان نظامی اشرف با پوست و گوشت خود ماهیت واقعی آنها را شناختیم. در آنجا طی سالیان متمادی ارتباط ما با خانواده هایمان با این توجیه که احساس و عواطف به خانواده ضد مبارزه است قطع شده بود. اعضا طی سالیان از نوشتن حتی یک نامه به خانواده ، دسترسی به اطلاعات آزاد رسانه ای محروم و با محدودیت و سانسور شدید مواجه بودند و تنها کانال اطلاع رسانی و کسب خبر آنها منابع خبری مجاهدین خلق بود که شدیدا تحت سانسور به اعضا منتقل میشد. کانون خانواده با طلاق اجباری زنان از مردان بدستور تشکیلاتی رجوی متلاشی گردید و فرزندان خانواده از پدر و مادران جدا و به کشورهای اروپایی نزد هواداران فرستاده شدند. در بحث مناسبات اجتماعی هم مجاهدین خلق که به دروغ شعار دفاع از حقوق و آزادی های زنان را مطرح می کنند و شعار نه به حجاب اجباری می دهند، زنان عضو این تشکیلات سال هاست که لباس متحدالشکل و روسری به آنها تحمیل شده است و تبعیض جنسیتی بشدت در مناسبات آنها رواج دارد و مکانهای عمومی مانند سالن های غذاخوری و جایگاههای پمپ بنزین بصورت مردانه و زنان است.

اعضای انجمن نجات خوزستان همچنین به خیانت های مجاهدین خلق در همکاری نظامی با رژیم صدام در جریان جنگ تحمیلی و دادن اطلاعات اماکن صنعتی و مختصات شهرهای ایران به ارتش صدام برای بمباران و موشک پرانی اشاره کردند همچنین اعضای انجمن نجات خوزستان به موارد متعددی از خیانت و جنایت های این گروه در جنگ 12 روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی پرداخته و گفتند آنها با فعال کردن شاخک های اطلاعاتی خود در فضای مجازی و همچنین داخل اطلاعات بسیاری از اماکن عمومی را با این تحلیل که هرچه به اماکن عمومی ومراکز اقتصادی بیشتر صدمه وارد شود مردم ناراضی تر میشوند با دشمن صهیونیستی بصورت فعال همکاری نمودند و خواهان حمایت حملات تجاوزکارانه این رژیم بودند و بخاطر همین اقدامات خیانتکارانه آنها مورد تنفر و انزجار مردم ایران قرار گرفتند و در حال حاضر از هیچگونه مشروعیت اجتماعی بین مردم ایران برخوردار نیستند. این گروه با از دست دادن پایگاه اجتماعی خود مسیر فعالیت های خیانتکارانه در عرصه فضای مجازی با هویت مجهول و بدون معرفی سازمان خود و در پوش خبرنگاران آزاد، جامعه آزاد زنان، کانون نویسندگان آزاد و مستقل و یا بنگاه های دوست یابی را انتخاب کرده که با پروفایل های جعلی و استفاده از عکس های جذاب زنانه برای پسران و برعکس آن دختران شروع به آشنایی و جذب مخاطبین جوان خود می کنند و در مراحل بعد با ورود به مقولات سیاسی و امنیتی شخص را وادار به عملیات های خرابکارانه می نمایند. و در ادامه شرایط را برای دستگیری مخاطبین جوان که در دام آنها افتاده اند فراهم می سازند.

اعضای انجمن در پایان سخنان خود به دانش آموزان گفتند: شما به عنوان نسل جوان کشور با هر طرز فکر و گرایش در مسیر کسب علم و دانش با هدف تلاش برای سازندگی کشور و فراهم نمودن سایش و رفاه اقتصادی برای مردمتان قرار دارید که می بایست کاملا در برخورد با اینگونه موارد هوشیار بوده و اقدامات آنها را خنثی کنید و اعضای انجمن نجات خوزستان که سابقه طولانی و شناخت مکفی از شیوه های فریب و جذب این فرقه مخرب کنترل ذهن دارد آماده است تا تجارب خود را در اختیار شما و دیگر نسل جوان حامعه قرار بدهد.

بعد از اتمام صحبت های اعضای انجمن نجات خوزستان، دانش آموزان به طرح سوالاتی در رابطه با منابع مالی این گروه و اینکه آنها در فضای مجازی بیشتر در چه بسترهایی فعال هستند پرداختند. که اعضای انجمن نجات خوزستان به سوال های آنها پاسخ دادند. در پایان این جلسه دانش آموزان و مدیران دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی اهواز خواهان ادامه و استمرار این جلسات با توجه به نیاز مبرم نسل جوان جهت شناخت از این جریان فریبکار شدند.