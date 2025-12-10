لتالتت لل
صدای زنان در زنجیر؛ افشای خشونت پنهان در تشکیلات رجوی انجمن نجات آلبانی یک گردهمایی مردمی، آگاهیبخش و عمیقاً تأثیرگذار برگزار میکند. گردهماییای برای شنیدن صدای زنانی که سالها در داخل تشکیلات رجوی سرکوب و وادار به سکوت شدهاند. یکی از مهمانان گرامی این برنامه، آقای یتمیر کنعانی خواهد بود – یکی از برجستهترین و […]
در قسمت قبل امیر یغمایی از خلع سلاح شدن مجاهدین چنین گفت: سر میز شام، روی صفحهی تلویزیون، چهره رهبر سازمان ظاهر شد. گفت: “تصمیم سختی گرفتم. بین سلاح و نیرو، نیرو را انتخاب کردم.” یعنی ما دیگر نیروی مسلح نبودیم. ماههای بعدی را در پایگاه علوی گذراندیم. آنجا تمام وسایلی را که هنوز ارزشی […]
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند…ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند ایزدمنان را سپاسگزارم که در غمناک ترین روزهای زندگی مان ما را از نعمت حضور دوستان و سرورانی مهربان بهره مند ساخت که همدردی شان التیامی است […]
سال 1370 بچه های اعضای سازمان را به بهانه حمله آمریکا به عراق، به خارج از عراق منتقل و مجددا در سال 1380 آنها را به بهانه دیدار با پدر و مادر به قرارگاه اشرف آوردند. چون بیشتر آنها نمی خواستند به عراق بیایند و به نوعی آنها را با فریب و وعده که دیدار […]
در تاریخ به ثبت رسیده است که بسیاری از اعضا و هوادارن سازمان مجاهدین خلق که اقدام علیه امنیت ملی نموده بودند، در زندان های جمهوری اسلامی مورد عفو واقع شده و آزاد گردیدند ولی بعد تعدادی از آنان به عراق رفته و مجدداً به قوای مجاهدین خلق یا ارتش خصوصی صدام حسین به اسم […]
تشکیلات رجوی از چند دهه قبل که در بیعت با صدام به بن بست رسید و ماهیت ضد ایرانی و خیانت بارش برای همگان آشکار شد، همه درب های ورود نیرو و حمایت و پشتیبانی های حداقلی را که داشت از دست داد و در قالب یک فرقه یا سکت در حصارهای بسته چه به […]
در سالروز درگذشت مرضیه (اشرفالسادات مرتضایی)، سازمان تروریستی مسعود رجوی بار دیگر با پخش پیامها و تصاویر تبلیغاتی در شبکههای اجتماعی بیمخاطب خود، کوشید از نام و خاطره این هنرمند اصیل ایرانی برای تطهیر چهرهٔ تیره و خونآلود خود بهرهبرداری کند. اما حقیقت تلخ آن است که مرضیه، سالهای پایانی عمرش را نه در آزادی […]
عکس صابر را که در سایت های فرقه دیدم بسیار ناراحت و آشفته شدم. صابر ( مصطفی کاشانی ) را از آن زمانی که در تشکیلات رجوی بودم می شناختم، خاطرات خوبی هم با هم داشتیم. ظاهراً به دلیل بیماری کلیوی جانش را از دست داده بود و نامش به این ترتیب به لیست قربانیان […]
در قسمت های قبلی در مورد نقض حقوق اعضای سازمان و مسئله نبود آزادی و شستشوی مغزی و جنگ روانی که اعضای سازمان همیشه با آن درگیر بودند و هم چنین در مورد زندگی طاقت فرسا در تشکیلات مجاهدین مطالبی بیان داشتیم. اکنون قصد داریم در قسمت پایانی به مسئله زندگی کردن افراد در چنین […]
انتشار پیام تازه گروه تروریستی مجاهدین خلق که در آن از دانشجویان خواسته شده «هر دانشگاه را به آتشکده شورش تبدیل کنند»، بار دیگر نشان داد که این جریان سالهاست بدون آنکه واقعیت میدان را درک کند، همچنان در دنیای متوهم و خشونتمحور خود دستوپا میزند. صدور چنین پیامی در روز دانشجو، که روز گفتگو […]
نزدیک به چهار دهه است که رجوی ها اعضای مجاهدین خلق را در محیطی محدود و بسته نگه داشته اند و به جز موارد استثنایی و کنترل شده، مانع از خارج شدن آنها از این محیط و ایجاد ارتباط شان با خارج از تشکیلات می شوند. زندگی در چنین تشکیلات فوق العاده بسته (که البته […]
حصاری تنگ، فضایی بسته، سیم خاردارها و فنس های فلزی، همه و همه حکایت از یک گروگان گیری سیستماتیک و تشکیلاتی در سازمان تروریستی مجاهدین خلق در آلبانی دارد. خانواده های این قربانیان حق ملاقات و تماس با فرزندان خود را ندارند. سالهاست این اسرا از تمامی حقوق انسانی خود محروم هستند. اقدام به نگهداری […]
روز 16 آذر در ایران به عنوان روز دانشجو شناخته می شود. هر ساله به یاد سه دانشجو ( مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و آذر شریعت رضوی ) که در اعتراض به سفر رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا و اعتراض به کودتای 28 مرداد، توسط نیروهای نظامی در دانشگاه به شهادت رسیدند. […]
تشکیلات مجاهدین خلق تا سپتامبر ۲۰۱۲ در ایالات متحده به عنوان یک “سازمان تروریستی خارجی” شناخته میشد دلایل دولت آمریکا برای این تصمیم کشتار پرسنل آمریکایی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و همکاری مجاهدین با صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق بود. معیارهای وزارت امور خارجه ایالات متحده برای تشخیص یک تشکیلات به عنوان سازمان تروریستی […]
پس از شروع عملیات نصر ۹ بهوسیله یگانهای لشکر ۶۴ در منطقه عمومی حاج عمران، میلیشیای سازمان مجاهدین خلق که لباس نظامی پوشیده بودند و پرچم لاالهالاالله با خود داشتند، در یکی از محورها پس از گذشتن از ارتفاع گردمن و سرازیر شدن در دره هارانا، به نیروهای لشکر ۶۴ نزدیک شدند و به نبرد […]
در سالهای پس از 1360 سازمان مجاهدین خلق با اتخاذ اقدامات مسلحانه و انجام عملیات های تروریستی، عملا در تقابل مسلحانه با حاکمیت قرار گرفت. مطابق حقوق داخلی ایران این اقدامات مصداق جرائم علیه امنیت ملی، مشارکت در اقدام مسلحانه و همکاری با دولت متخاصم محسوب شده و مبنای تشکیل پرونده های کیفری علیه اعضا […]
خانواده شهید اسکندری که در دهه ۱۳۶۰ قربانی یک جنایت تروریستی علیه شماری از اعضای خانواده خود شدند، بر این نکته تاکید داشتند که گروه تروریستی مجاهدین خلق و رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت وجوه تشابه دارند. دادگاه رسیدگی به جنایتهای گروه تروریستی مجاهدین خلق فرصتی مناسب برای بازخوانی و یادآوری جنایتهای گسترده این گروه […]
بیست و هشت سال پیش در چنین روزی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، سازمان مجاهدین خلق را در فهرست گروههای تروریستی خارجی قرار داد. در مورخ 8 اکتبر 1997، وزارت امور خارجه آمریکا تشکیلات مجاهدین خلق (MEK)، که با نامهای مستعار سازمان مجاهدین خلق (MKO) و شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) نیز شناخته میشود، […]