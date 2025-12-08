پیام عسگر نجف زاده به برادر اسیرش قاسم نجف زاده

قاسم جان خوبی برادر؟ بارها برایت نامه نوشتم و اما دریغ از یک پاسخ نامه و یک تماس تلفنی. الان هم از سر دلتنگی خواستم چند خط برایت بنویسم از خوابی ‌که دیشب از مامان دیدم. شادروان مامان به خوابم آمد و دیدم پریشان حال و مضطرب است. خیلی دلم گرفت و ناگهان مامان را […]

قاسم جان خوبی برادر؟ بارها برایت نامه نوشتم و اما دریغ از یک پاسخ نامه و یک تماس تلفنی.

الان هم از سر دلتنگی خواستم چند خط برایت بنویسم از خوابی ‌که دیشب از مامان دیدم.

شادروان مامان به خوابم آمد و دیدم پریشان حال و مضطرب است. خیلی دلم گرفت و ناگهان مامان را دیدم که قاب عکست را در آغوش دارد.

از خواب که بلند شدم خیس عرق بودم و تنم بشدت لرز داشت. خانم و بچه ها نگرانم شدند که آرام آرام وقتی به خود آمدم توضیح دادم که مامان به خوابم آمده بود.

قاسم جان یادم آمد همین ایام آبان ۹۶ بود که آقای پوراحمد برای دیدن مامان بیمار به منزلش آمده بودند و خدا می داند مامان چقدر خوشحال بود و می گفت بوی قاسم برام آمده است.

بله قاسم جان الان هم دیر نشده زودی از شر رجوی خودت را خلاص کن و به دنیای آزاد بپیوند که همه جوره در خدمت هستم.

برادرت عسگر

شماره تماس من: 09111371295