مریم رجوی از کدام حجاب اختیاری حرف می زند؟!

مریم رجوی اخیراً جلسه پرسش و پاسخی با جوانان به راه انداخته و در ظاهر در مقام پاسخگویی برآمده است؛ حال همه می دانیم که این جلسه هم جزو همان شوهای تبلیغاتی است که گاه و بیگاه به راه می اندازد و این بار به زعم خودش ابتکار به خرج داده. این جلسه البته بیشتر از آن که جلسه پرسش و پاسخ باشد جلسه ای برای تأییده گرفتن مریم رجوی از حضار بود.

در این میان اما یکی از سئوالات خیلی نظر مرا به خود جلب کرد. سئوالی که مریم رجوی با وقاحت تمام و به راحتی دروغ به هم بافت و تحویل داد.

سئوال مورد نظر درباره مسئله حجاب بود. در واقع درباره این بود که “چرا همه زنان مجاهد انتخاب کرده اند حجاب داشته باشند؟!”

پاسخ مریم رجوی بسیار جالب بود. وی ابتدا با فلاکت فرار به جلو می کند و عنوان می کند که:” ” در منطق مجاهدین به ویژه زنان مجاهد حجاب یک امر اختیاری است”!!!

همه ما که سالهای زیادی از عمرمان را در تشکیلات مجاهدین خلق سپری کرده ایم می دانیم که اعضای حاضر در تشکیلات کلاً در هیچ زمینه ای “اختیار” ندارند. حجاب زنان هم از این امر مستثنی نیست.

شواهد عینی فراوانی دراین باره وجود دارد. ساده ترینش آنکه اکثر زنانی که به نحوی توانسته اند از ان تشکیلات آمیخته با خفقان خارج شوند و به دنیای آزاد قدم بگذارند حجاب را کنار گذاشته اند.

دیگری سند عینی بود که در جریان حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف 3 در سال 2002 و در حین مصاحبه با دو تن از اعضای زن عضو مجاهدین ثبت و ضبط شد. آنجا که یکی از زنان مجاهد به دامونا تعاونی تذکر می دهد که جلوی موهایش را بپوشاند و این تذکر مداوم او را که در حین مصاحبه بوده است، بر آشفته می کند.

البته می توان به نمونه دیگری که در اشرف وجود داشت هم اشاره کرد وقتی اعلام ارتش آزادیبخش شد در سالهای بعد از فروغ جاویدان یکی از زنان از اروپا بعنوان زن غیر مجاهد وارد اشرف شد این زن ابتدا حجاب نداشت و سعی می کرد که قوانین حاکم بر تشکیلات یعنی حجاب را رعایت نکند ولی بعد از مدتی فشار تشکیلات باعث شد وی روسری به سری کند و حجاب داشته باشد مریم قجر در نشستی به همین خاطر عنوان داشت ما به فکر کلاهی هستیم که زنان غیر مجاهد بتوانند بعنوان روسری بر سر بگذارند ولی این مسئله هیچ وقت اجرایی نشد چون اصلاٌ قبول نداشت یعنی هر کسی وارد سازمان می شد حتی اگر غیر مجاهد بود باید روسری سر می کرد .

در سازمان مجاهدین حجاب مانند بقیه موضوعات امر اجباری است همانگونه که زنان حق استفاده از وسایل آرایش و یا انتخاب آزادانه لباس را ندارند ، زنان باید در گرمای زیاد عراق کار کنند تا صورت هایشان سوخته شده و از حالت زنانه خارج شوند و …

مریم رجوی در حالی از حجاب اجباری زنان ایران صحبت می کند که حاضر نیست خودش در این زمینه پیشگام شود و این اجبار را دردرون مناسباتش لغو کند و به زنان مجاهد اجازه بدهد هر پوششی که دوست دارند انتخاب کنند!

در مورد فشار تشکیلات روی زنان داخل تشکیلات می توان ساعتها حرف زد و نوشت ولی باید به این نکته اشاره نمود زنان و مردان در درون سازمان مجاهدین هیچ گونه اختیاری ندارند و همه باید مطیع دستور مسعود و مریم قجر باشند بقول مسعود همیشه عنوان می کرد که اگر ذره ای کوتاه بیائیم باید تا سی خرداد سال 60 باید برویم و به همین خاطر مریم قجر سعی می کند با شارلاتان بازی و حقه بازی سازمان مجاهدین و به خصوص تشکیلاتش را یک تشکیلات آزاد و در مورد حجاب اجباری هم آنرا برعکس جلوه بدهد.

تمام ادعاهای مریم و مسعود رجوی درباره دموکراسی خواهی و دموکراسی طلبی و آزادی خلق و .. دروغین و نمایشی است. دروغهای نخ نما شده که موراد نقض آن به وضوح و به وفور در درون تشکیلات شان نمایان است.