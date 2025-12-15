دیدار رضا کریمی با اعضای انجمن نجات کرمانشاه

رضا کریمی اهل و ساکن شهرستان سرپل ذهاب، یکی از صدها و هزاران قربانی سازمان مجاهدین خلق است که ناخواسته قسمتی از جوانی اش را در تشکیلات این گروه سپری کرد. رضا هنوز 16 ساله هم نشده بود که به اتفاق پسر عمویش در دام یکی از عوامل آدم ربای مجاهدین خلق افتادند و به […]

رضا کریمی اهل و ساکن شهرستان سرپل ذهاب، یکی از صدها و هزاران قربانی سازمان مجاهدین خلق است که ناخواسته قسمتی از جوانی اش را در تشکیلات این گروه سپری کرد.

رضا هنوز 16 ساله هم نشده بود که به اتفاق پسر عمویش در دام یکی از عوامل آدم ربای مجاهدین خلق افتادند و به بهانه کار و زندگی بهتر، فریب خوردند و از عراق و کمپ اشرف سر درآوردند. جایی که دیگر خروج از آن متصور نبود. سال ها طول کشید تا شرایط فرار فراهم شود و او بتواند خود را از دام رجوی برهاند.

رضا کریمی در این دیدار، شرح روزهای تلخ حضورش در تشکیلات را به طور مختصر بیان کرد. او توضیح داد که چگونه عامل سازمان، با ترفند و وعده کار در یک شرکت و اعزام به اروپا او را به عراق کشانده است. او از روزهایی گفت که سران سازمان در جواب اعتراضش به اینکه انتخاب او حضور در تشکیلات مجاهدین نبوده است، فقط و فقط توهین و پرخاش و سرکوب و تهدید نثارش می کرده اند. تهدید به اینکه او را به استخبارات عراق تحویل خواهند داد و ده سال زندانی کمترین جریمه اش خواهد بود! رضا می گوید که سازمان با این ترفندها در واقع او را گروگان گرفته بود.

رضا کریمی بالاخره در زمان پراکندگی در آستانه سقوط صدام حسین و در زمان تجمع در پادگان اشرف، خود را به نیروهای امریکایی معرفی می کند و بعد از چندی از دام سازمان مجاهدین رها شده و به نزد خانواده اش برمی گردد.

این عضو رهایی یافته از تشکیلات مجاهدین خلق، از این بابت بسیار ابراز رضایت کرد: اگر ریسک نکرده بودم و اقدام به فرار نمی کردم شاید کماکان در اسارت رجوی بودم و یا شاید هم توسط رجوی کشته شده بودم و استخوان هایم هم پوسیده بود.

کریمی در این دیدار ، ضمن مرور خاطرات مشترک با اعضای انجمن نجات کرمانشاه آرزو کرد تا این آزادی و این رهایی نصیب همه کسانی که همچنان در اسارت رجوی به سر می برند، بشود.

به امید آن روز