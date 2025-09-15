حضور مسئول انجمن نجات گیلان در مراسم سوم مادر زهرا حسینی

متاسفانه به فاصله یک هفته والدین زهرا حسینی از اعضای اسیر فرقه مجاهدین خلق در چشم انتظاری بدرود حیات گفتند و به آرامش رسیدند.

خرداد ماه گذشته به اتفاق حاج مرتضی پورحسن از خانواده های فعال گیلک به عیادت والدین پیر و سالمند زهرا حسینی رفته بودیم. طی دو ساعت دیدارمان مدام از زهرا می گفتند و می گریستند و خدا می داند بر ما چه گذشت و چه درد و تالمی بدنبال داشت که از خدا خواستم خودت قضاوت کن و پاسخ رجوی خائن را بده…

در مراسم سوم مادر بدرود یافته زهرا حسینی؛ نجمه عبدی که روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ برگزار شد به همراهی حاج مرتضی پورحسن شرکت کردیم و ضمن عرض ادب و تسلیت به خانواده مصیبت دیده بر مزارشان فاتحه خواندیم.

روحشان شاد و یادشان گرامی

علی پوراحمد