حضور مسئول انجمن نجات گیلان در مراسم سوم مادر زهرا حسینی

دوشنبه 24 شهریور 1404
حضور مسئول انجمن نجات گیلان در مراسم مادر زهرا حسینی
حضور مسئول انجمن نجات گیلان در مراسم مادر زهرا حسینی

متاسفانه به فاصله یک هفته والدین زهرا حسینی از اعضای اسیر فرقه مجاهدین خلق در چشم انتظاری بدرود حیات گفتند و به آرامش رسیدند.

خرداد ماه گذشته به اتفاق حاج مرتضی پورحسن از خانواده های فعال گیلک به عیادت والدین پیر و سالمند زهرا حسینی رفته بودیم. طی دو ساعت دیدارمان مدام از زهرا می گفتند و می گریستند و خدا می داند بر ما چه گذشت و چه درد و تالمی بدنبال داشت که از خدا خواستم خودت قضاوت کن و پاسخ رجوی خائن را بده…

در مراسم سوم مادر بدرود یافته زهرا حسینی؛ نجمه عبدی که روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ برگزار شد به همراهی حاج مرتضی پورحسن شرکت کردیم و ضمن عرض ادب و تسلیت به خانواده مصیبت دیده بر مزارشان فاتحه خواندیم.

روحشان شاد و یادشان گرامی

علی پوراحمد

نوشته های مرتبط:

منبع
برچسب ها
دوشنبه 24 شهریور 1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق وب سایت برای انجمن نجات محفوظ است. 1404 - 1382
دکمه بازگشت به بالا