شرکت اعضای انجمن نجات کرمانشاه در مراسم یادبود پدر ولی دوستی

با عرض تاسف آقای سبز علی دوستی، پدر ولی دوستی مسئول انجمن کرمانشاه در تاریخ 12 آبان ماه به رحمت ایزدی پیوست و پیکر آن مرحوم در تاریخ 14 آبان ماه در باغ فردوس مزارستان مرکزی کرمانشاه به خاک سپرده شد. به همین مناسبت اعضای انجمن نجات کرمانشاه به اتفاق جمعی از جدا شدگان استان […]
با عرض تاسف آقای سبز علی دوستی، پدر ولی دوستی مسئول انجمن کرمانشاه در تاریخ 12 آبان ماه به رحمت ایزدی پیوست و پیکر آن مرحوم در تاریخ 14 آبان ماه در باغ فردوس مزارستان مرکزی کرمانشاه به خاک سپرده شد.
به همین مناسبت اعضای انجمن نجات کرمانشاه به اتفاق جمعی از جدا شدگان استان بر حسب احترام در مراسم ختم و خاکسپاری پدر همکار گرامی شان ولی دوستی شرکت و بار دیگر درگذشت آن مرحوم را به ولی دوستی و خانواده محترم ایشان تسلیت گفتند.