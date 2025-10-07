شرکت اعضای انجمن نجات کرمانشاه در مراسم خاکسپاری مادر بساط علی مشکین فام

متاسفانه باخبر شدیم خانم خشنود مادر محترم آقای بساط علی مشکین فام از جدا شدگان فرقه مجاهدین روز 13 مهر دارفانی را وداع گفت و به رحمت ایزدی پیوست که در نهایت پیکر آن مرحومه روز دوشنبه 14/7/1404 از باغ رضوان اسلام آباد غرب به زادگاهش جهت تدفین انتقال داده شد. آقای مشکین فام از […]

آقای مشکین فام از اعضای جداشده می باشد که طی سالیان حضور در ایران به طور مستمر با خانواده بزرگ انجمن نجات در راستای رهایی دوستان خود که در فرقه مجاهدین اسیر می باشند زحمات زیادی متحمل شدند.

به همین منظور اعضای انجمن نجات کرمانشاه درمعیت اعضای جداشده ساکن شهرستان اسلام آباد غرب برحسب احترام در مراسم تشییع و ختم مرحومه خانم خشنود شرکت و یکبار دیگر درگذشت آن مرحومه را به آقای بساط علی مشکین فام و خانواده محترمش تسلیت گفتند.

آقای بساط علی مشکین فام و دیگر اعضای خانواده محترمش متقابلا از حضور اعضای انجمن نجات و اعضای همراه آن در مراسم تشییع و خاکسپاری مادر مرحومه شان تشکر و قدردانی نمودند.