دیدار اعضای انجمن نجات اصفهان با خانواده زیبا محب محمدی

زیبا محب محمدی از اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق است که بیش از چهار دهه در این حبس اجباری و به دور از خانواده و دنیای آزاد به سر می برد. خانواده محب محمدی و به خصوص برادر زیبا، در تمام سالها پیگیر وضعیت او بوده و هستند.

روز پنج شنبه 23 آذرماه 1404، اعضای انجمن نجات اصفهان به دیدار آقای محب محمدی برادر زیبا محب محمدی رفتند. این دیدار در محل کار ایشان که یک کارگاه و انباری سنگ ساختمانی است انجام شد. ایشان در ابتدای شهرک صنعتی به استقبال اعضای انجمن رفت و به گرمی پذیرای آنها شد.

از همان ابتدا وقتی از زیبا خواهرش صحبت به میان آمد اشک در چشمانش حلقه زد و با بغض از او تعریف می کرد.

ظاهراً همسر زیبا محب محمدی؛ شکرالله محمد محمدی در سال 1382 موفق می شود که از تشکیلات کناره گیری کند. او که در شهر اربیل عراق سکونت داشته در همین ماه اخیر به دلیل بیماری سخت کلیوی و داخلی از دنیا می رود و خانواده محب محمدی برای خاکسپاری ایشان به اربیل سفر می کنند. این موضوع غم دوچندانی را به این خانواده تحمیل کرده بود.

پسر زیبا، بنام یاسر ساکن کشور آلمان است. این پراکندگی و بحران خانوادگی موجب ناراحتی و دلتنگی علیرضا محب محمدی شده بود. ایشان گاه به گاه از دیدار خانواده اش با خواهرش زیبا در سال 83 صحبت می کرد.

علیرضا محب محمدی، تأکید کرد که در کنار دیگر خانواده های عضو انجمن در راه رهایی خواهرش و همه افراد گرفتار در کمپ مجاهدین خلق تلاش می کند.

در پایان عکسی هم به رسم یادگاری انداخته شد که آقای محمدی درخواست کرد تا در سایت انجمن نجات درج شود به این امید که خواهرش ببیند و عواطف خانوادگی اش که رجوی آن را سرکوب کرده است زنده شود.