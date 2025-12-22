بازگشایی مجدد انجمن نجات مرکز سمنان

شب یلدا، بلندترین شب سال، در فرهنگ ایرانی تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ یلدا، نماد ایستادگی در تاریکی و ایمان به طلوع روشنایی است. شبی که قرن‌هاست ایرانیان در آن، چراغ خانه‌ها را روشن نگه می‌دارند، کنار هم می‌نشینند و باور دارند که هیچ شبِ بلندی، ابدی نیست. در چنین شبی، انجمن نجات مرکز سمنان […]

شب یلدا، بلندترین شب سال، در فرهنگ ایرانی تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ یلدا، نماد ایستادگی در تاریکی و ایمان به طلوع روشنایی است. شبی که قرن‌هاست ایرانیان در آن، چراغ خانه‌ها را روشن نگه می‌دارند، کنار هم می‌نشینند و باور دارند که هیچ شبِ بلندی، ابدی نیست.

در چنین شبی، انجمن نجات مرکز سمنان پس از یک دوره وقفه، فعالیت رسمی خود را از سر می‌گیرد؛ با هدفی روشن، مسیری شفاف و تعهدی انسانی.

بیانیه افتتاحیه رسمی این مرکز

این مرکز با توکل به خداوند متعال و با احترام عمیق به رنج و صبر خانواده‌های شریف استان سمنان، بازگشایی می‌شود.

هدف اصلی این پایگاه، دادخواهی انسانی، آگاهی‌بخشی مسئولانه و حمایت از حقوق بنیادین خانواده‌هایی است که فرزندان آنان سال‌هاست در اسارت تشکیلات بسته ‌محور موسوم به سازمان مجاهدین خلق، در کشور آلبانی، از حق بدیهی ارتباط آزاد با خانواده محروم شده‌اند.

این انجمن:

• نه یک پایگاه سیاسی جناحی است.

• نه ابزار تبلیغاتی

• و نه وابسته به هیچ جریان قدرت‌طلب داخلی یا خارجی

بلکه تریبونی است مستقل، مردمی و خانواده‌ محور برای بازتاب صدای پدران و مادران چشم‌انتظار، ثبت مستندات نقض حقوق بشر، و دفاع از کرامت انسانی

خطاب به خانواده‌های دردمند

پدران و مادران عزیز؛

درد شما فقط دردِ دوری نیست، دردِ سال‌ها بی‌خبری، تحقیر عاطفه، و مصادره عشق خانوادگی است.

فرزندان شما زنده‌اند، نفس می‌کشند، اما از حق طبیعی اندیشیدن، انتخاب کردن و حتی دوست داشتن خانواده محروم شده‌اند.

این محرومیت نه سیاسی است و نه ایدئولوژیک؛ این یک نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی است.

انجمن نجات این مرکز از امروز، دوباره صدای شما خواهد بود؛ صدای مادری که هنوز اتاق فرزندش را مرتب نگه داشته و پدری که هر شب، نام فرزندش را در دل زمزمه می‌کند.

پیام ما روشن و صریح است.

ما اعلام می‌کنیم:

• قطع ارتباط اعضا با خانواده، جنایت علیه حقوق انسانی است؛

• حبس روانی و تشکیلاتی، حتی بدون زنجیر فیزیکی، مصداق اسارت است؛

• و خانواده، دشمن هیچ انسانی نیست، بلکه حق مسلم اوست.

پیامی از خانواده های دردمند به فرزندان اسیرشان در پادگان مانز در آلبانی

اگر این کلمات روزی به دست شما رسید

بدانید که خانواده‌هایتان نه فراموشتان کرده‌اند و نه از انتظار خسته شده‌اند.

خانه هنوز روشن است،

مادر هنوز دعا می‌کند،

و پدر هنوز به روز بازگشت ایمان دارد.

یلدا؛ پایان شب است، نه پایان امید

بازگشایی این مرکز در آستانه شب یلدا، تصادفی نیست.

یلدا یعنی طولانی‌ترین شب، پیش از طلوع.

ما باور داریم

شبِ هجران هر چقدر طولانی باشد،

صبحِ دیدار ناگزیر فرا خواهد رسید.

و به رسم نیاکان، در این شب به دیوان حافظ تفأل می‌زنیم؛

و چه پیامی رساتر از این:

یوسفِ گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور

کلبه‌ی احزان شود روزی گلستان، غم مخور

این بیت، فقط شعر نیست؛

وعده‌ای است که تاریخ بارها آن را به خانواده‌های صبور ثابت کرده است.

تعهد ما

ما متعهد می‌شویم که:

• با صداقت، دقت و مسئولیت قلم بزنیم

• از دروغ، اغراق و هیجان‌سازی پرهیز کنیم

• حرمت خانواده‌ها را بالاتر از هر ملاحظه‌ای بدانیم

• و تا تحقق حق ارتباط آزاد فرزندان با خانواده‌های‌شان، این مسیر را ادامه دهیم.

سخن پایانی

این مرکز با نام خانواده آغاز می‌شود

و با امید به بازگشت فرزندان به آغوش گرم خانواده‌ها ادامه خواهد یافت.

با آرزوی سلامتی، صبر و دل‌آرامی برای تمامی خانواده‌های شریف استان سمنان عزیز

و با ایمان به اینکه:

هیچ شبِ ظلمانی، ابدی نیست.

با نام و یاد خدای مهربان

به نام حقیقت

به نام خانواده

و به نام انسان

عیسی آزاده