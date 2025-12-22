نامه یلدایی زهرا قلیزاده به علی قلیزاده عضو اسیر رجوی

سلام علی جان. سلامتی داداشی جان؟ امشب شب یلدا است و جایت در جمع خانواده خالی است. امشب شبی هست که همه خانواده ها دور هم جمع می شوند اما در خانواده ما جای تو خالی است. به رسم کهن در شب یلدا همه دور هم جمع می شوند و فال حافظ میگیرند، هندوانه میخورند […]
سلام علی جان. سلامتی داداشی جان؟ امشب شب یلدا است و جایت در جمع خانواده خالی است.
امشب شبی هست که همه خانواده ها دور هم جمع می شوند اما در خانواده ما جای تو خالی است. به رسم کهن در شب یلدا همه دور هم جمع می شوند و فال حافظ میگیرند، هندوانه میخورند و می خندند. ولی درخانه ما سالهاست یاد تو لحظهای رهایمان نمیکند و نبودت خیلی آزار دهنده است علی جان.
دلم میخواهد بدانی هر چند دوری ولی تو همیشه پیش مایی، ما هرگز تو را از یاد نبرده ایم.
عزیزِ دلِ ما علی جان داداش قشنگم بالاخره شب تاریک هم پایانی دارد.
ما هرگز تو را فراموش نمیکنیم و منتظر روزی هستیم که آزاد شوی و کنارمان بنشینی.
امشب در بلندترین شب سال، سلامتیات و بازگشت سریعت را از خداوند خواستاریم.
داداش عزیزم یلدایت مبارک برادرِ اسیر من
دوستت داریم و دلمان با توست. به امید دیدار.
خواهر کوچکت زهرا
شماره تماس من: ۰۹۰۲۱۹۸۲۲۸۲/۰۹۱۱۲۸۴۲۲۸۲