پیام تسلیت به خانواده نصار شیخ منصوری

انالله واناالیه راجعون
با نهایت تاثر و تالم با خبر شدیم که آقای عبدالحسین منصوری برادر نصار شیخ منصوری از اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق در تاریخ 27 آذر 1404 بعد از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت و به رحمت ایزدی پیوست.
به همین مناسبت انجمن نجات خوزستان درگذشت آقای منصوری را به خانواده محترم ایشان و بخصوص به برادرش نصار تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای این خانواده صبر و شکیبایی و شادی روح آن مرحوم را خواستار است.