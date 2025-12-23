همکاری تنگاتنگ میان سازمان مجاهدین و موساد

عیسی آزاده عضو جداشده مجاهدین خلق ضمن ارائه روایتی از گذشته و حال این گروه تروریستی، از دستوپا زدنهای سرکردگان گروه برای بقا به ازای مزدوری برای دشمنان ایران سخن گفت. گروه تروریستی مجاهدین خلق به عنوان یکی از بدخیمترین گروههای تروریستی ضد ایرانی که دستش به خون بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی آلوده […]
عیسی آزاده عضو جداشده مجاهدین خلق ضمن ارائه روایتی از گذشته و حال این گروه تروریستی، از دستوپا زدنهای سرکردگان گروه برای بقا به ازای مزدوری برای دشمنان ایران سخن گفت.
گروه تروریستی مجاهدین خلق به عنوان یکی از بدخیمترین گروههای تروریستی ضد ایرانی که دستش به خون بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی آلوده و کارنامهاش به دلیل خیانتها و جنایتهای کمسابقه سیاه است، سالهاست که با افشاگریهای مستند رسوا شده است.
شرح خیانتها و جنایتهای این گروه در صحبتهای اعضای جداشده مجاهدین خلق، عمق فاجعه انسانی و سیاهچاله حقوق بشری ایجادشده توسط سرکردگان مجاهدین خلق را آشکار میکند.
در همین رابطه، عیسی آزاده، عضو جداشده گروه تروریستی مجاهدین خلق در گفتوگو با خبرگزاری میزان، ضمن اشاره به برخی از بدترین جنایتها و خیانتهای این گروه، از وضعیت فعلی و تلاشهای مذبوحانه آن برای بقا سخن گفت.
آزاده در ابتدای گفتوگو به تشریح روند ورود و فعالیتهای خود در گروه تروریستی مجاهدین خلق پرداخت؛ وی گفت: من در سال ۱۳۵۸ در دانشگاه به عضویت سازمان درآمدم و در سال ۱۳۹۱ از آن جدا شدم؛ من برای پیوستن به سازمان در سال ۱۳۶۴ از ایران خارج شده و به پاکستان رفتم؛ یک سال در این کشور ماندم و سپس ما را از پاکستان با پاسپورت عراقی به پادگان اشرف بردند؛ در سالهای حضور در سازمان در بخشهای مختلف کار کردم و به ماموریتهایی به کشورهای اردن، کویت و هند رفتم.
این عضو جداشده گروه تروریستی مجاهدین خلق با اشاره به فعالیت خود در بخش ستاد اطلاعات این گروه، گفت: در همین بخش بود که مسعود کشمیری را دیدم و شناختم؛ در دادگاه هم درباره حضور کشمیری شهادت دادم و گفتم که شاهد بودم مسعود رجوی در جمعی او را معرفی کرد؛ البته لقب مسعود کشمیری، باقر روابط بود، زیرا به افرادی که با عراقیها ارتباط داشتند، چنین لقبی میدادند.
وی در ادامه به حضور و فعالیت خود در بخش عملیات گروه تروریستی اشاره کرد و گفت: من در آنجا وظیفه آموزش را داشتم و من را به نام آزاده بخش آموزش میشناختند؛ دانشگاهی در پادگان بود که سازمان با سوءاستفاده از نام ایران، به آن نام دانشگاه ایران داده بود؛ من در آن دانشگاه تدریس میکردم؛ البته پیش از این سازمان ما را برای تحصیل به دانشگاههای عراق فرستاده بود؛ نحوه تحصیل ما در این دانشگاهها هم متفاوت بود، ما جدا از نیروهای عراقی براساس سیستم سازمان و جداگانه درس میخواندیم؛ پس از فارغالتحصیلی در این دانشگاه، به ما وظیفه آموزش در دانشگاه ایران محول شد.
آزاده در تشریح دلایل خود برای جدایی از گروه تروریستی مجاهدین خلق، به موضوع کشتار کردها اشاره کرد؛ کشتار کردها توسط مجاهدین خلق در خلال انتفاضه شعبانیه مردم عراق در سال ۱۳۶۹ و اوایل سال ۱۳۷۰ رخ داد؛ اگرچه مجاهدین خلق همواره ادعا کرده که در این جنایت مشارکت نداشته است، شواهد و اسناد متعددی وجود دارند که تایید و اثبات میکنند که گروه تروریستی مجاهدین خلق پس از پایان جنگ تحمیلی و در چارچوب حمایت از رژیم بعث عراق و صدام در عملیات موسوم به مروارید اقدام به کشتار کردها کردند.
این عضو جداشده مجاهدین خلق گفت: مسئله کشتار کردها سبب شد تا حدود ۷۰۰ نفر از اعضا از سازمان جدا شوند؛ این جداییها در اعتراض به جنایت علیه کردها در عملیات مروارید رخ داد؛ من در آن زمان مسئولیت هیئت اجرایی را برعهده داشتم که بالاترین مسئولیت در سازمان بود؛ من در آن زمان به عملیات مروارید و کشتار اعتراض کردم.
به گفته او، البته موضوع اعتراض اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق محدود به این موضوع نبود؛ شکست مجاهدین خلق در محقق ساختن وعدههای بیاساس و فساد ساختاری آن اعضای آن را در سالهای پس از جنگ تحمیلی به اعتراضهای شدید واداشت که نهتنها سرکوب، بلکه تغییر در ساختار گروه را نیز درپی داشت.
آزاده در ادامه به موضوع تغییر ساختار گروه تروریستی مجاهدین خلق و دلایل آن اشاره کرد؛ وی گفت: پس از انقلاب ایدئولوژیک و مجموعهای دیگر از اتفاقها تغییرهای گسترده در ساختار سازمان اتفاق افتاد و اعضای مرد در ردههای معاون قرار گرفتند و پستهای بهاصطلاح شورای رهبری و سمتهای اصلی به زنان محول شد.
این عضو جداشده گروه مجاهدین خلق در ادامه اظهار کرد: این تغییرها یعنی ارتقا درجه زنان از اساس نمایشی بود که بعداً سازمان از آن برای انجام تبلیغات استفاده کرد؛ دلیل آن هم به مسائلی بازمیگردد که بین مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو، همسر مهدی ابریشمچی پیش آمده بود؛ افشای رابطه نامشروع آنها در سازمان و رسوایی متعاقب آن، در نهایت به ازدواج این ۲ نفر منجر شد.
به گفته وی، تعداد زیادی از اعضای مرد به این تغییرها اعتراض کردند؛ نخستین فرد معترض، پرویز یعقوبی بود که پس از اعدام ایجادکنندگان سازمان، بالاترین فرد در ساختار بود؛ وی به دلیل همین اعتراضها به اعدام محکوم شد؛ این فرد بعداً از سازمان جدا شد؛ علی زرکش دیگر عضو سازمان بود که به این موضوع اعتراض کرد و در عملیات فروغ جاویدان از پشت به وی شلیک کردند؛ البته اعضای زیادی به این روند معترض بودند.
نکته مهمی که باید به آن اشاره شود، این است که گروه تروریستی مجاهدین خلق به شکل ویژه در سالهای اخیر تلاش کرده است تا از خود چهرهای حقوق بشری و حامی حقوق زنان ارائه کند و در همین چارچوب، تبلیغات گستردهای را درباره ارتقا سمت زنان درون گروه انجام داده است؛ این در حالی است که گزارشهای مختلف از نقض حقوق اعضای زن ازجمله عقیمسازی اجباری آنها وجود دارد.
در عین حال، برخلاف ادعاها و تبلیغات گروه تروریستی مجاهدین خلق، ارتقا درجه و سمت زنان در ساختار گروه، دلایل این روند کاملا متفاوت بودند؛ آزاده گفت: سازمان در تلاش بود تا مردها را کاملا خفه کند تا دیگر کسی جرأت نداشته باشد در برابر رجوی قد علم کند؛ داستان طلاق و ازدواج اجباری هم به همین دلیل در سازمان به راه افتاد و برای اینکه پرونده طلاق اجباری مهر تایید بخورد و دیگر روابط خانوادگی وجود نداشته باشد، اعضای مرد را در موضع معاونت زنان قرار دادند.
البته موضوع طلاق اجباری در گروه تروریستی مجاهدین خلق محدود و منحصر به اقدامهای یادشده نماند و جنایتهای دیگری را نیز سبب شد که ازجمله آنها میتوان به جداسازی اجباری کودکان از والدین منجر شد.
آزاده در این رابطه گفت: سازمان در چارچوب طلاق اجباری جنایتهای مختلفی انجام داد؛ یکی از این جنایتها علیه کودکان انجام شد؛ سازمان در سال ۱۳۷۰ بیش از هزار و ۱۰۰ کودک ۳ ماهه تا ۱۷ ساله را از والدینشان جدا کرد و به اروپا فرستاد.
وی گفت: تعدادی از این کودکان به سرنوشتهای هولناکی دچار شدند؛ برخی از آنها جذب بازارهای مافیای جنسی شدند؛ داستان زندگی بسیاری از این کودکان هولناک است؛ البته تعدادی از آنها به اشرف بازگردانده شده و بهعنوان کودک سرباز به کار گرفته شدند.
موضوع استفاده گروه تروریستی مجاهدین خلق از کودکان اعضای گروه تاکنون دستمایه گزارشهای تحقیقی مختلفی شده است و برخی از این کودکان در سنین بزرگسالی روایتگر رنجهای خود از دوره جداسازی اجباری تا استخدام به عنوان کودک سرباز بودند.
آزاده که تاکنون در ۴ جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مجاهدین خلق حضور داشته و پیش از آن نیز از فرانسه بهصورت آنلاین در دادگاه بهعنوان شاهد شرکت کرده بود، دلیل خود را برای این حضور اینگونه تشریح کرد: من اکنون تابعیت کشور فرانسه را دارم، اما به هر حال ایرانی هستم؛ اعضای سازمان به برخی از اطلاعات آن و حتی جعبه سیاه اطلاعات آن اشراف و آگاهی دارند؛ ما بهعنوان اعضای جداشده باید دِین خود را از جهت شرعی و البته در قبال مردم کشورمان ادا کنیم و نباید در برابر خیانتی که به کشور شده است، ساکت بمانیم.
وی همچنین بر ضرورت آگاهسازی نسل جدید و جوان از خیانتها و جنایتهای گروه تروریستی مجاهدین خلق تأکید کرد و گفت: در حالی که سازمان وعدههای بیاساس و توخالی میدهد و تبلیغ میکند، افرادی مثل من وظیفه دارند که تا جایی که میتوانند درباره سازمان افشاگری کنند و واقعیتها را به سمع و نظر مردم ایران و البته خانوادههای شاکی و داغداری که در دادگاه حضور پیدا میکنند، برسانند.
وخامت فزاینده شرایط در اردوگاه اشرف ۳ در آلبانی موضوعی است که در سالهای اخیر به کانون بحثها درباره وضعیت گروه رو به احتضار مجاهدین خلق تبدیل شده است؛ آزاده درباره شرایط داخلی گروه و وضعیت و شرایط درون دیوارهای مانزا، گفت: جسته و گریخته خبرهایی از اردوگاه اشرف ۳ دارم؛ من از افرادی هستم که در اروپا فعالیتهای ضد سازمان انجام میدهم و در همین چارچوب سخنرانیهای مختلفی در نهادهای اروپایی انجام دادهام و هزار و ۵۰۰ مقاله در رابطه با خیانتها و جنایتهای سازمان نوشتهام؛ سازمان در حال حاضر به لحاظ نیرو و عملیات خطری محسوب نمیشود؛ چون متوسط سنی اعضایش ۶۵ سال است و اعضا کلکسیونی از بیماریها هستند؛ سکتههای قلبی و مغزی به کرات در میان اعضا گزارش شده و تقریبا هر هفته خبر مرگ یکی از اعضا منتشر میشود.
این عضو جداشده گروه مجاهدین خلق با اشاره به اینکه وضعیت داخلی گروه پس از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران در تابستان سال جاری، بسیار به هم ریختهتر شده است، گفت: وضعیت اشرف ۳ پس از جنگ ۱۲ روزه بهشدت وحشتناک شده است؛ سازمان همواره وعده میداد که رفتن ما به ایران قطعی است؛ این وعده از زمان حضور در عراق به مناسبتهای مختلف و در سالهای اخیر درپی ریاست جمهوری دونالد ترامپ و حمله رژیم صهیونیستی مطرح شد.
همراهی و مشارکت گروه تروریستی مجاهدین خلق با رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران، موضوعی است که دیگر جای تردیدی وجود ندارد و حتی طرفین به این همکاری خیانتکارانه و جنایتکارانه اعتراف کردهاند.
آزاده با اشاره به خصلت و ویژگی مزدوری گروه تروریستی مجاهدین خلق و سرکردگان آن، گفت: سازمان قبلا عامل رژیم بعث عراق بود و اکنون میتوان گفت که تبدیل به بخش فارسیزبان موساد رژیم صهیونیستی شده است؛ سازمان اکنون وظایف خود را در این چارچوب بهویژه در رسانههای اجتماعی پیش میبرد؛ لشکر ترول سازمان در شبکه اجتماعی ایکس در حال نفرتپراکنی و آموزش خشونت است؛ البته علاوه بر این همکاری گستردهای میان سازمان و موساد در زمینه آموزش فرهنگ و جامعه و زبان به جاسوسهای رژیم صهیونیستی وجود دارد.