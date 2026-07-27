من هم آسیب دیده از سازمان مجاهدین هستم

17 سال در همان سازمان با همان شعار 10 ماده ای مریم رجوی زندگی کردم. این شعار 10 ماده ای مریم رجوی جدید نیست . در آن زمان هم آزادی فردی، آزادی زن، حق انتخاب آزادانه، آزادی اقوام ایرانی و بقیه بندها تبلیغ می شد. در آن مدت ما هیچ آزادی فردی یا آزادی اقوام […]
17 سال در همان سازمان با همان شعار 10 ماده ای مریم رجوی زندگی کردم. این شعار 10 ماده ای مریم رجوی جدید نیست .
در آن زمان هم آزادی فردی، آزادی زن، حق انتخاب آزادانه، آزادی اقوام ایرانی و بقیه بندها تبلیغ می شد.
در آن مدت ما هیچ آزادی فردی یا آزادی اقوام یا آزادی زن را در تشکیلات رجوی ندیدیم.
بر عکس هر چه بود زندان و سرکوب و سر به نیست شدن بود.
این همان شعارهای فریبنده ای است که این گروه با نام شورای ملی مقاومت و یا سازمان مجاهدین خلق در فضای مجازی تبلیغ می کنند.
باید توجه کرد فریب شعارهای تو خالی را نخورد.
با تشکر
سیروس غضنفری