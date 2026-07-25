سخنان اعضای انجمن نجات آلبانی درباره لغو تجمع مجاهدین در ایتالیا

سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته برای “تجمع بزرگ” در تاریخ ۲۵ تیر، ۱۶ ژوئیه، در شهر رم ایتالیا تبلیغاتی زیادی کرده بود و پیش بینی کرده بود که صدهزار نفر در تظاهراتی که بنا داشت در میدان سن جیووانی رم برگزار کند شرکت خواهند کرد. اعضای انجمن نجات آلبانی معتقدند که پلیس ایتالیا به […]

سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته برای “تجمع بزرگ” در تاریخ ۲۵ تیر، ۱۶ ژوئیه، در شهر رم ایتالیا تبلیغاتی زیادی کرده بود و پیش بینی کرده بود که صدهزار نفر در تظاهراتی که بنا داشت در میدان سن جیووانی رم برگزار کند شرکت خواهند کرد.

اعضای انجمن نجات آلبانی معتقدند که پلیس ایتالیا به مانند پلیس فرانسه، یک روز پیش از برگزاری این تظاهرات، لغو آن را اعلام کرد و نتیجه آن شد که کل گردهمایی صدهزار نفره مجاهدین خلاصه شود در دیدار مریم رجوی با چند نمایندهٔ درجه ‌دو و درجه‌ سه از ، که در سالنی دورافتاده و ناشناخته برگزار شد.

آلدو سولولاری مدیر انجمن نجات آلبانی و حمید آتابای عضو پیشین مجاهدین خلق و عضو فعلی انجمن آلبانی در پیامی ویدئویی به این موضوع واکنش نشان دادند. به باور آن‌ها به نظر می‌رسد که جهان و کشورهای اروپایی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که نباید به سازمان مجاهدین اجازه دهند در کشورهایشان تظاهرات بزرگ برگزار کنند.

انجمن نجات آلبانی از ایتالیا به‌خاطر لغو این برنامه بسیار قدردانی کرد چرا که در ایران مادرانی هستند که چشم‌انتظار فرزندان خود هستند و اجازه ندارند آنها را ببینند، صدایشان را بشنوند، با آنها صحبت کنند و حتی یک خط نامه برایشان بفرستند.

انجمن آلبانی ابراز امیدواری کرد که از این پس، تشکیلات تروریستی و دیکتاتوری مجاهدین خلق هرچه بیشتر محدود شوند.