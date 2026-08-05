تفاوت زندانهای مجاهدین با تمام دنیا

در این مجال، سعی شده است ضمن مرور مقاله ای از آقای محمدرضا گلی، وضعیت زندان های مخوف رجوی را در عراق و آلبانی را مختصرا از نظر بگذرانیم: آقای محمدرضا گلی نوشتند: در تمام دنیا اگر از جانب فردی یا گروهی جرمی صورت گیرد، سپس در دادگاهی با حضور وکیل مدافع محاکمه شده و […]

در این مجال، سعی شده است ضمن مرور مقاله ای از آقای محمدرضا گلی، وضعیت زندان های مخوف رجوی را در عراق و آلبانی را مختصرا از نظر بگذرانیم:

آقای محمدرضا گلی نوشتند:

در تمام دنیا اگر از جانب فردی یا گروهی جرمی صورت گیرد، سپس در دادگاهی با حضور وکیل مدافع محاکمه شده و در نهایت طبق قانون حد معین گردد، در نهایت مجرم زندانی می شود. اما در تشکیلات رجوی بر خلاف قانونمندیهای دنیا افراد را بدون این که جرمی مرتکب گردد، بازداشت و زندانی می کنند! سئوال این است به چه جرمی زندانی می شود؟ به جرم قبول نداشتن بندهای انقلاب درونی سازمان مجاهدین خلق، به جرم انتقاد به رهبری سازمان، بالاترین جرم جدا شدن از سازمان و ادامه ندادن به مبارزه است. به همین دلیل در زندان های رجوی تعدادی را کشتند و سر به نیست کردند و همچنین تعداد بسیار زیادی را به عراقی ها تحویل دادند تا در زندان ابوغریب به مدت بیشتر از 8 سال زندانی شوند و نهایتا معلوم نبود از آن زندان مخوف جان سالم در می برند یا نه !

در تمام دنیا زندانی می تواند با خانواده خودش و با دوستان و اقوام خودش ملاقات کند اما در زندان رجوی مطلقاً زندانی نمی تواند با دوستان خودش ملاقات کند و ملاقات ممنوع است. اگر کسی در داخل تشکیلات درخواست ملاقات با زندانی را بدهد آن نفر را هم زیر سئوال می برند و می گویند پس شما هم با زندانی هم فکر هستید و مسئولین سازمان کاری می کنند تا آن فرد از کرده خودش پشیمان شود. این نکته را هم اضافه کنم که در داخل تشکیلات رجوی حتی به خانواده هایی که برای دیدار عزیزانشان به عراق می آمدند، اجازه ملاقات نمی داد!

در تمام دنیا، در صورت لزوم به زندانی مرخصی می دهند. اما در تشکیلات رجوی فردی را که می خواهند زندانی کنند به گونه ای این کار را انجام می دهند که بقیه اعضای سازمان از زندانی شدن آن فرد خبردار نشوند و در واقع با مخفی کاری تمام افراد را در تشکیلات زندانی می کردند به این دلیل که فضای اعتراضی به دیگران منتقل نشود و بقیه اعضای سازمان یاد نگیرند که رهبری سازمان را به باد انتقاد بگیرند. چرا که مسئولین سازمان همواره در نشست ها می گفتند رجوی با شما خیلی فرق دارد. او در جایگاهی است که حداقل 20 سال جلوتر را می خواند در نتیجه چنین فردی هرگز اشتباه نمی کند !

در تمام دنیا افراد می توانند با خارج زندان تماس داشته باشند و حتی بارها خود سازمان مجاهدین به این موضوع اذعان داشتند که مثلا فلان زندانی از داخل زندان ایران نامه داده است، اما این کار آنها هم فقط در جهت منافع خودشان است و به هر نوعی می خواهند که از فردی که در زندان است سوء استفاده کنند و مقاصد خود را پیش ببرند.

متاسفانه آمارها نشان می دهد، بالغ بر 70 درصد از اعضای سازمان، گذرشان به زندان و شکنجه های رجوی افتاده است و این آمار وحشتناک، حقیقتی انکار ناپذیر از اوج وجود دمکراسی در این سازمان جهنمی است، امید که این روشنگری کوتاه، چراغ راه جوانان این مرز و بوم باشد.

محمدرضا مبین