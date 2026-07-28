پس افشاگری مجاهدین چه شد؟

سابقا عناصر رجوی سالی یکی دو بار به صحنه می آمدند و با یک سناریوی ساختگی تحت عنوان “افشاگری اتمی” اقدام به افشاگری می کردند. واقعا همه فکر میکردند مجاهدین در عمیق ترین لایه های جمهوری اسلامی نفوذ دارد که تاسیسات به شدت سری و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را برملا کرده و افشا میکند. اقدامی […]

سابقا عناصر رجوی سالی یکی دو بار به صحنه می آمدند و با یک سناریوی ساختگی تحت عنوان “افشاگری اتمی” اقدام به افشاگری می کردند. واقعا همه فکر میکردند مجاهدین در عمیق ترین لایه های جمهوری اسلامی نفوذ دارد که تاسیسات به شدت سری و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را برملا کرده و افشا میکند. اقدامی که خبرنگاران را جذب خود کرده بود بویژه اینکه این گونه بازی های مجاهدین عمدتاً در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن انجام میگرفت . که صحنه گردان های آن صحنه ها علیرضا جعفرزاده و سروناز چیت ساز بودند. زوج آمریکایی نشینی که در آمریکا جا خوش کرده و گویا هیچ کاری با تشکیلات ندارند.

طی یک سال گذشته همگان فکر میکردند که الان بازار اتمی جمهوری اسلامی که داغ است بهترین فرصت برای بنمایش در آمدن مریم رجوی است، اما هر چه منتظر ماندند خبری از افشاگریهای آنان نشد.

اما براستی چرا ، مگر هم اکنون بهترین زمان برای نشان دادن خود نیست؟

حقیقت این است که مجاهدین بلوف میزدند، کسی از آنان در بدنۀ نظام نیست که بخواهد عمیق ترین اطلاعات بویژه هسته ای را برای آنان جاسوسی کند، واقعیت این است که اسرائیل توسط جاسوس های خودش این اطلاعات شدیدا سری را بدست می آورد. ولی اگر میخواست خودش افشاگری کند ناخواسته وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی می شد که تبعاتش روشن نبود. بهترین کار این بود که بدهند به کسی یا گروهی که با نظام درگیر است و دشمنی دیرینه ای دارند.

لذا بی سبب نبود که زمان جورج بوش پسر و یا اوباما و یا ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش هر زمان که صحبت از برنامه اتمی ایران می شد بعضا میگفتند که یک گروه ایرانی اقدام به افشاگری کرد وگرنه جهان بی خبر بود! چرا اسمی از مجاهدین نمی آوردند، چون خودشان بهتر از هر کسی میدانستند که همه چیز دروغ است ، مجاهدین همان اطلاعاتی را مطرح میکنند که اسرائیل در اختیار آنان گذاشته است. وگرنه مجاهدین نفوذیشان کجا بود، ماهواره هایشان کجا بود که عکس و فیلم تهیه کنند؟!

اکنون چرا دیگر خبری از افشاگری نیست ؟ بخاطر اینکه پرده ها کنار رفته است و گردانندگان خود به صحنه آمده اند و نیاز به واسطه ای نیست .

بخشعلی علیزاده