حضور اعضای انجمن نجات زنجان در کربلا

صمد اسکندری به همراه کمند علی عزیزی دیگر عضو نجات یافته از گروه تروریستی مجاهدین و سایر همراهان در پیاده روی اربعین حسینی سال 1405 در کنارعاشقان مسیر پرشور نجف تا کربلا حضور داشتند و در زیارت مکان مقدس بین الحرمین علمدار روز عاشورا حضرت عباس علیه السلام و سید الشهدا امام حسین علیه السلام […]
صمد اسکندری به همراه کمند علی عزیزی دیگر عضو نجات یافته از گروه تروریستی مجاهدین و سایر همراهان در پیاده روی اربعین حسینی سال 1405 در کنارعاشقان مسیر پرشور نجف تا کربلا حضور داشتند و در زیارت مکان مقدس بین الحرمین علمدار روز عاشورا حضرت عباس علیه السلام و سید الشهدا امام حسین علیه السلام به نیابت از تمام خانواده های عضو نجات زیارت کردند.
اعضای انجمن نجات در جوار حرم مطهر سید الشهدا دعا کردند تا با همت همه اعضای خانواده بزرگ نجات تمامی اعضای حاضر در کمپ منحوس مجاهدین به زودی نجات پیدا کنند . ان شاالله
صمد اسکندری