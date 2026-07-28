در طول چند دهه گذشته، شماری از خانواده‌های ایرانی روایت کرده‌اند که فرزندانشان با وعده‌هایی مانند ادامه تحصیل، فرصت شغلی، زندگی در اروپا یا مهاجرت به کشورهای غربی، جذب شبکه‌های مرتبط با سازمان تروریستی مجاهدین خلق شدند؛ اما مسیر زندگی آن‌ها به جای دانشگاه‌ها و بازار کار اروپا و آمریکا، به اردوگاه‌های این سازمان در […]

در طول چند دهه گذشته، شماری از خانواده‌های ایرانی روایت کرده‌اند که فرزندانشان با وعده‌هایی مانند ادامه تحصیل، فرصت شغلی، زندگی در اروپا یا مهاجرت به کشورهای غربی، جذب شبکه‌های مرتبط با سازمان تروریستی مجاهدین خلق شدند؛ اما مسیر زندگی آن‌ها به جای دانشگاه‌ها و بازار کار اروپا و آمریکا، به اردوگاه‌های این سازمان در عراق، به‌ویژه سیاج موسوم به اشرف، ختم شد.

خانواده‌های این افراد می‌گویند بسیاری از جوانانی که در شرایط مختلف جذب تشکیلات مجاهدین خلق شدند، پس از ورود به ساختار سازمانی، ارتباطشان با خانواده‌ها محدود یا قطع شد و برخی از آن‌ها برای سال‌ها از دسترس نزدیکان خود خارج شدند. انجمن نجات که توسط جمعی از خانواده‌ها و اعضای جداشده از این سازمان شکل گرفته، به محلی برای پیگیری وضعیت این افراد و رساندن صدای خانواده‌هایی تبدیل شده است که خواهان اطلاع از سرنوشت عزیزانشان هستند.

پرسش اصلی خانواده‌ها؛ عزیزان ما کجا هستند؟

یکی از مهم‌ترین مطالبات خانواده‌های مرتبط با انجمن نجات، پاسخ به یک پرسش ساده اما اساسی است: سرنوشت افرادی که سال‌ها پیش وارد این تشکیلات شدند چه شد؟

خانواده‌ها خواهان آن هستند که سرکردگان سازمان مجاهدین خلق اطلاعات دقیق و قابل بررسی درباره اعضای سابق و فعلی خود ارائه کند؛ از جمله:

* وضعیت افرادی که سال‌ها هیچ ارتباطی با خانواده‌هایشان نداشته‌اند؛

* شرایط خروج یا ماندن افراد در اردوگاه‌های سازمان؛

* اسناد مربوط به مرگ یا مفقود شدن اعضا؛

* امکان ارتباط آزاد افراد با خانواده‌هایشان بدون فشار تشکیلاتی.

این مطالبه در چارچوب یک اصل شناخته‌شده حقوق بشری مطرح می‌شود: حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت عزیزانشان.

نگاه حقوق بین‌الملل به ناپدیدشدگی و حق دانستن حقیقت

در حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی اجباری یکی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر محسوب می‌شود. کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدشدگی اجباری، بر ضرورت تحقیق درباره سرنوشت افراد، پاسخگویی مسئولان و حق خانواده‌ها برای دریافت اطلاعات تأکید می‌کند.

البته در مفهوم حقوقی دقیق، ناپدیدشدگی اجباری معمولاً زمانی تعریف می‌شود که محرومیت از آزادی توسط مأموران دولتی یا گروه‌هایی با حمایت یا رضایت دولت انجام شده و سپس سرنوشت یا محل نگهداری فرد پنهان شود.

با این حال، خانواده‌هایی که درباره اعضای مفقودشده خود سؤال دارند، می‌توانند موضوع را از زوایای دیگری مانند نقض حقوق فردی، جلوگیری از ارتباط آزاد، محدودیت اطلاع‌رسانی، فریب در جذب نیرو و مسئولیت مدنی یا کیفری احتمالی بررسی کنند.

مسیرهای حقوقی که خانواده‌ها می‌توانند دنبال کنند

پیگیری حقوقی چنین پرونده‌هایی می‌تواند در چند سطح مطرح شود:

1- مستندسازی و جمع‌آوری شهادت‌ها

اولین گام هر پرونده حقوقی، ثبت دقیق اطلاعات است:

* مشخصات فرد مفقودشده؛

* زمان و نحوه پیوستن به سازمان؛

* آخرین تماس با خانواده؛

* شهادت اعضای جداشده؛

* اسناد، نامه‌ها، تصاویر و مکاتبات موجود.

این مستندات می‌تواند برای طرح شکایت یا ارائه گزارش به نهادهای حقوق بشری مورد استفاده قرار گیرد.

2- مراجعه به نهادهای حقوق بشری بین‌المللی

خانواده‌ها می‌توانند موضوعاتی مانند قطع ارتباط اجباری، عدم دسترسی به اطلاعات و نگرانی درباره وضعیت افراد را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و نهادهای مرتبط مطرح کنند.

سازمان ملل تأکید کرده است که خانواده قربانیان ناپدیدشدگی حق دارند حقیقت درباره سرنوشت فرد و شرایط ناپدید شدن او را بدانند و از امکان جبران خسارت برخوردار باشند.

3- مسئولیت مدنی و کیفری احتمالی

در صورت وجود شواهد درباره اعمال مجرمانه مشخص، از جمله نگهداری اجباری، شکنجه، تهدید، جلوگیری از آزادی رفت‌وآمد یا سایر رفتارهای غیرقانونی، امکان بررسی مسئولیت افراد حقیقی دخیل در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت تشکیلات وجود دارد.

نقش اعضای جداشده در روشن شدن واقعیت‌ها

یکی از منابع مهم برای بررسی وضعیت گذشته و حال سازمان‌ها، شهادت افرادی است که از ساختار داخلی، خارج شده‌اند. برخی اعضای سابق مجاهدین خلق در سال‌های اخیر درباره تجربه‌های خود از فضای تشکیلاتی، محدودیت ارتباط با خانواده و ساختارهای درونی سازمان صحبت کرده‌اند.

این شهادت‌ها به‌تنهایی جایگزین تحقیقات قضایی نیستند، اما می‌توانند در کنار اسناد دیگر، بخشی از روند بررسی تاریخی و حقوقی باشند.

انجمن نجات؛ تلاش برای تبدیل درد خانواده‌ها به مطالبه عمومی

انجمن نجات تلاش کرده است موضوع خانواده‌های چشم‌انتظار را از یک درد شخصی به یک مطالبه عمومی تبدیل کند. محور اصلی فعالیت این انجمن، برگزاری دیدارها، انتشار روایت خانواده‌ها و درخواست برای روشن شدن وضعیت افرادی است که سال‌ها از خانواده‌هایشان دور مانده‌اند.

برای بسیاری از این خانواده‌ها، مسئله اصلی تنها گذشته نیست؛ بلکه پاسخ به یک سؤال انسانی است: چرا پس از گذشت سال‌ها، هنوز برخی خانواده‌ها نمی‌دانند عزیزانشان چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟

پرونده اعضایی که سال‌ها پیش جذب سازمان مجاهدین خلق شدند، موضوعی پیچیده با ابعاد انسانی، تاریخی و حقوقی است. خانواده‌های آنان خواهان شفافیت، دسترسی به اطلاعات و امکان پیگیری قانونی هستند. در چارچوب اصول حقوق بشر، هیچ فرد یا سازمانی نباید از پاسخگویی درباره سرنوشت انسان‌هایی که تحت کنترل یا مدیریت آن قرار داشته‌اند، مصون بماند.

مطالبه خانواده‌ها روشن است: حقیقت درباره سرنوشت عزیزانشان، حق ارتباط آزاد و پاسخگویی درباره سال‌هایی که از دست رفته است.

ضرورت همراهی خانواده‌ها با انجمن نجات؛ از پیگیری فردی تا مطالبه‌ای جمعی

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پیگیری سرنوشت افراد جدا افتاده از خانواده‌ها، بدون همبستگی و همکاری جمعی، مسیر دشوارتری خواهد داشت. خانواده‌هایی که سال‌ها در انتظار خبری از عزیزان خود مانده‌اند، با پیوستن به انجمن نجات می‌توانند تجربه‌ها، اسناد و اطلاعات خود را در یک چارچوب منسجم‌تر ثبت و پیگیری کنند.

همراهی خانواده‌ها با انجمن نجات می‌تواند به مستندسازی دقیق‌تر پرونده‌ها، رساندن صدای افراد چشم‌انتظار به نهادهای حقوقی و حقوق بشری و افزایش مطالبه عمومی برای شفافیت کمک کند. هر خانواده‌ای که تجربه، خاطره یا سندی درباره وضعیت عزیز خود ارائه می‌کند، می‌تواند بخشی از پازل حقیقتی باشد که سال‌ها برای روشن شدن آن تلاش شده است.

هدف اصلی این همکاری، فراتر از یک پیگیری شخصی است؛ زیرا مسئله بسیاری از این خانواده‌ها، تنها یافتن پاسخ درباره یک فرد نیست، بلکه دفاع از حق ارتباط آزاد، حق دانستن حقیقت و جلوگیری از تکرار تجربه‌هایی است که باعث دوری طولانی‌مدت انسان‌ها از خانواده‌هایشان شده است.

انجمن نجات می‌تواند بستری برای هم‌افزایی خانواده‌ها باشد تا مطالبات آنان با صدایی واحد، مستند و منظم دنبال شود. همراهی خانواده‌ها با این مسیر، گامی برای تبدیل رنج‌های فردی به یک مطالبه حقوقی و انسانی گسترده‌تر و تلاش برای دستیابی به پاسخ درباره سرنوشت عزیزانی است که سال‌هاست در انتظار بازگشت یا شنیدن خبری از آنان هستند.

سالاری