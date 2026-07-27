شکست پروژه سیاه نمایی های فرقه تروریستی رجوی

مسعود تقی پوریان در این فیلم به تبلیغاتی که این روزها علیه کشورمان توسط گروه خشونت طلب مجاهدین انجام می شود، می پردازد و چنین می گوید: سازمان تروریستی مجاهدین این روزها مدام در شبکه و رسانه های اجتماعی ضد مردمی خود از شریایط ایران و اقداماتی که انجام می شود سیاه نمایی می کند.مثلا […]
مسعود تقی پوریان در این فیلم به تبلیغاتی که این روزها علیه کشورمان توسط گروه خشونت طلب مجاهدین انجام می شود، می پردازد و چنین می گوید:
سازمان تروریستی مجاهدین این روزها مدام در شبکه و رسانه های اجتماعی ضد مردمی خود از شریایط ایران و اقداماتی که انجام می شود سیاه نمایی می کند.مثلا در رابطه با توانمندی های نیروهای مسلح کشورمان ، برتری کاذب نیروهای تروریستی ارتش آمریکا در زدن زیرساخت های کشور. و با ایجاد فشارهای روانی با عناوینی همچون افزایش مستمر لیست تحریم های اساسی علیه منافع مردم ایران سعی در از بین برن آرامش مردم ایران را دارد. اما قطعا این شرارت ها راه به جایی نخواهد برد و مردم ایران به خوبی این گروه وطن فروش را می شناسند.