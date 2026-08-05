تحقق رویاهای انسانی پس از رهایی از مجاهدین

من در سال 1383 از سازمان جدا شدم ، درست است که این جدایی سختی هایی داشت چون مجبور بودم از صفر شروع کردم ولی الان خوشبختانه زندگی روال عادی خودش را طی می کند. داستان اینجا بهتر می شود که بزرگ شدن فرزندان خود را ببینی و حسرت بدل نباشی. امروز دخترم کوثر آخرین […]

من در سال 1383 از سازمان جدا شدم ، درست است که این جدایی سختی هایی داشت چون مجبور بودم از صفر شروع کردم ولی الان خوشبختانه زندگی روال عادی خودش را طی می کند.

داستان اینجا بهتر می شود که بزرگ شدن فرزندان خود را ببینی و حسرت بدل نباشی.

امروز دخترم کوثر آخرین امتحان پایان دوره دیپلم را تمام کرد و انشاالله در امتحان کنکور هم قبول می شود و به دانشگاه می رود.

این را یاد آور می شوم به خانم مریم رجوی که می گفت :

” اگر شما از سازمان بیرون بروید همان روز مرگ شما است “. ولی مانند همیشه حرفهای ایشان درست از آب در نیامد.

الان دوستان سابق در آلبانی شما هم می توانستید به زندگی خود آزادانه ادامه دهید. من آزادم اما شما نه! وقتی حق تماس و حق آزادانه رفتن به یک شهر دیگری در همان آلبانی را ندارید یعنی شما زندانی هستید.

دوستان سابق در آلبانی شما، الان هم زندان بان و هم زندانی هستید. آن زنجبرهای ذهنی و آن شعارهای فریبنده شما را مسخ کرده، آن سلول را “زندگی آزاد ” می دانید، بدتر از آن به همان زندگی عادت کردید!

باید زنجیر را شکست و دنیای آزاد را دید و زندگی کرد.

سیروس غضنفری