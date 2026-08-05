فعالین انجمن نجات همراه همیشگی خانواده ها

با تاسیس انجمن نجات گیلان در دو دهه گذشته و فعالیتهای انسانی و خداپسندانه در راستای رهایی اسیران رجوی در ارتباط با خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک، خانم دقتکار بعنوان عضو پایدار صمیمانه و مشتاقانه با آن همراه و همگام بوده است و بقول خودشان متعهد شده اند تا نیل به مقصود یعنی […]
با تاسیس انجمن نجات گیلان در دو دهه گذشته و فعالیتهای انسانی و خداپسندانه در راستای رهایی اسیران رجوی در ارتباط با خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک، خانم دقتکار بعنوان عضو پایدار صمیمانه و مشتاقانه با آن همراه و همگام بوده است و بقول خودشان متعهد شده اند تا نیل به مقصود یعنی رهایی اسیران و بازگشت شان به دنیای آزاد ، خاصه آغوش گرم خانواده هایشان گامی واپس ندهند و پایدار و استوار بمانند.
هشتم مرداد سالگرد تولد ایشان بهانه ای شد تا هر چند مختصر و چکیده ، گذری داشته باشیم بر فعالیتهای خیرخواهانه ایشان در حوزه انجمن نجات گیلان که در قالب کلیپ تصویری روایت شده است.