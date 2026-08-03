مجاهدین خلق در تلاشند محبوبیت اجتماعی اکبر عبدی را به چالش بکشند

در سالهای اخیر، چهرههای محبوب فرهنگی و هنری همواره مورد توجه جریانهای سیاسی مختلف قرار گرفتهاند؛ چرا که سرمایه اجتماعی و محبوبیت این افراد میتواند در شکلدهی افکار عمومی تأثیرگذار باشد. در این میان، سازمان تروریستی و تفرقه افکن مجاهدین خلق تلاش کرده است از جایگاه اجتماعی اکبر عبدی برای تقویت روایت سیاسی خود استفاده […]
در سالهای اخیر، چهرههای محبوب فرهنگی و هنری همواره مورد توجه جریانهای سیاسی مختلف قرار گرفتهاند؛ چرا که سرمایه اجتماعی و محبوبیت این افراد میتواند در شکلدهی افکار عمومی تأثیرگذار باشد. در این میان، سازمان تروریستی و تفرقه افکن مجاهدین خلق تلاش کرده است از جایگاه اجتماعی اکبر عبدی برای تقویت روایت سیاسی خود استفاده کند.
اکبر عبدی به عنوان یکی از شناختهشدهترین بازیگران سینما و تلویزیون ایران، طی چند دهه فعالیت هنری توانسته جایگاه ویژهای در میان اقشار مختلف مردم پیدا کند. همین محبوبیت باعث شده برخی جریانهای سیاسی تلاش کنند هرگونه انتقاد یا گلایه مطرحشده از سوی او را در چارچوب اهداف سیاسی خود تفسیر و بازنشر کنند.
تلاش رسانه ای تروریست های تفرقه افکن مجاهدین خلق در فضای مجازی برای قرار دادن اکبر عبدی در مقابل حاکمیت، بیش از آنکه بر اساس مجموعهای از مواضع سیاسی مستند باشد، بر یک برداشت محدود از برخی سخنان او استوار شده است؛ از جمله گلایهای که او درباره مبلغ ناکارآمد کالابرگ مطرح کرده بود. آنها معتقدند تبدیل یک انتقاد اقتصادی یا اجتماعی به یک موضعگیری سیاسی گسترده، نوعی بهرهبرداری رسانهای از سخنان یک چهره محبوب است.
پر واضح است وقتی مجاهدین خلق پشت پرده چنین اقداماتی باشد هدف چنین رویکردی تنها، ایجاد این تصویراست که افراد مشهور و محبوب جامعه در صف مخالفان سیاسی نظام قرار گرفتهاند؛ در حالی که میان انتقاد از یک مسئله اجرایی یا اقتصادی و پیوستن به یک جریان سیاسی خاص، تفاوت اساسی وجود دارد.
تجربه نشان داده است که جریانهای سیاسی مختلف در سراسر جهان گاهی تلاش میکنند از اعتبار چهرههای فرهنگی برای تقویت پیامهای خود استفاده کنند. با این حال، استقلال هنرمندان و حفظ مرز میان فعالیت فرهنگی و بهرهبرداری سیاسی، موضوعی است که همواره مورد توجه افکار عمومی بوده است.
در نهایت، قضاوت درباره دیدگاههای هر هنرمند باید بر اساس مجموعه اظهارات و عملکرد واقعی او باشد، نه روایتهایی که گروههای سیاسی آن هم از نوع خیانتکار و جنایتکار موسوم به مجاهدین خلق برای اهداف تبلیغاتی خود از یک جمله یا یک گلایه استخراج میکنند.
سالاری